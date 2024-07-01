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Шпионила за защитниками Часова Яра: Агента РФ приговорили к 15 годам тюрьмы, - СБУ. ФОТО

К 15 годам лишения свободы приговорили женщину, которая передавала рашистам данные о локации ВСУ в районе Часова Яра.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Больше всего врага интересовали направления движения и ориентировочное количество бронетехники украинских войск, которые ведут непрерывные бои за город. Чтобы получить разведданные, агент объезжала окрестные поселки и скрыто фотографировала "нужные" объекты. Во время разведывательных вылазок она использовала общественный транспорт, а для конспирации - постоянно меняла маршруты", - говорится в сообщении.

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Контрразведка СБУ задержала агента РФ в январе 2024 года, когда она проводила доразведку в районе возможных локаций украинских защитников.

Злоумышленницей оказалась жительница Константиновки, которую после начала полномасштабного вторжения РФ дистанционно завербовала РФ.

Суд признал женщину виновной по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и назначил ей 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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До 15 років тюрми засудили зрадницю з Донеччини
До 15 років тюрми засудили зрадницю з Донеччини
До 15 років тюрми засудили зрадницю з Донеччини

Автор: 

СБУ (20002) государственная измена (1567) Часов Яр (365)


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Знову Хата Марі "на пензії". Конспірацію вивчає....Любопытная, но не любознательная©. А отпику колі чого знову замилювати? На щонв по статті вирахують, як шо не дадуть " крадіжку в особливо великих розмірах")
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01.07.2024 16:24 Ответить
І ще питання - Часів Яр і "громадський транспорт"??? Так і бачу " пільговий для шпигунів" усі позиції уключено, старлінк - цілодобово.
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01.07.2024 16:29 Ответить
И Персидский ковер конфискуют фашисты, и фотообои. Зато ужин будет,- макароны.
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01.07.2024 17:16 Ответить
Звідки цивільні у зоні активних бойових дій?
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01.07.2024 18:32 Ответить
В Финляндии, во время войны ее быстро расстреляли-бы без всяких проблем. Наверное, мне стоит написать про массовые расстрелы предателей и ухилянтов, тогда их расстреливали тысячами. А то, люди сейчас мало знают об этом и думают, что предатели и ухилянты есть только в Украине. А вот, типа в нормальных странах власти не воруют и поэтому, там довольные и мотивированные люди с удовольствием идут защищать свою родину, не уклоняются от службы и там нет предателей. В нормальных странах - этого всего навалом! и даже больше, чем в Украине и я напишу как это было в Финляндии, после этого у многих челюсти отвиснут.
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01.07.2024 20:06 Ответить
 
 