Шпионила за защитниками Часова Яра: Агента РФ приговорили к 15 годам тюрьмы, - СБУ. ФОТО

К 15 годам лишения свободы приговорили женщину, которая передавала рашистам данные о локации ВСУ в районе Часова Яра.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Больше всего врага интересовали направления движения и ориентировочное количество бронетехники украинских войск, которые ведут непрерывные бои за город. Чтобы получить разведданные, агент объезжала окрестные поселки и скрыто фотографировала "нужные" объекты. Во время разведывательных вылазок она использовала общественный транспорт, а для конспирации - постоянно меняла маршруты", - говорится в сообщении.

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Контрразведка СБУ задержала агента РФ в январе 2024 года, когда она проводила доразведку в районе возможных локаций украинских защитников.

Злоумышленницей оказалась жительница Константиновки, которую после начала полномасштабного вторжения РФ дистанционно завербовала РФ.

Суд признал женщину виновной по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и назначил ей 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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