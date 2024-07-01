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Задержаны провокаторы, которые готовили беспорядки в Киеве после Дня Конституции: планировали захватить ВР. ВИДЕО+ФОТО

Правоохранители разоблачили группу псевдоактивистов, которые готовили провокации в Киеве 30 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Готовили вече в Киеве

По данным следствия, группа лиц в течение мая-июня 2024 года распространяли в соцсетях сообщения с призывами по дискредитации действующего руководства государства, изменения конституционного строя и захвата государственной власти в Украине.

Заговорщики готовились провести 30 июня так называемое вече в Киеве, привлекая к нему общественные организации и общественность. При этом, людей заманивали к участию под предлогом якобы общественного мероприятия, не сообщая о "силовом" сценарии.

"Во время мероприятия участники должны были "выбрать временное правительство", "зайти в Верховную Раду" и "отстранить от исполнения обязанностей" руководство государства. В случае невыполнения действующей властью их требований о сложении полномочий, заговорщики должны были реализовать захват власти", - говорится в сообщении.

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Что известно об организаторах?

Организатор мероприятия - руководитель общественного союза, который уже имел опыт участия в безрезультатных провокационных мероприятиях. Он снял в Киеве зал, который вмещает две тысячи человек, а также подыскивал военных и вооруженных охранников частных структур для реализации силового захвата.

Его сообщники - мужчины из Днепропетровской и Киевской областей. В свои ряды они вербовали также руководителя ОО из Прикарпатья, но тот отказался из-за явной противоправности таких действий.

затримання провокаторів
затримання провокаторів
затримання провокаторів
затримання провокаторів
затримання провокаторів

Подозрение провокаторам

При процессуальном руководстве Ивано-Франковской областной прокуратуры сообщено о подозрении четырем гражданам по факту распространения материалов с призывами к насильственному изменению, свержению конституционного строя Украины (ч. 1, 2, 3 ст. 109 УК Украины).

По данным СБУ, группу возглавлял соучредитель общественной организации, которая еще с 2015 года известна своими антиукраинскими акциями.

Под видом проведения так называемого "вече" злоумышленники планировали объявить об "устранении от власти" действующего военно-политического руководства Украины.

Затем они надеялись захватить здание Верховной Рады Украины и заблокировать ее работу.

Чтобы собрать людей, организаторы должны были устроить в центре столицы якобы мирное собрание. Но большинство участников мероприятия хотели использовать "втемную" - не раскрывая им истинные намерения относительно провокаций.

"Информацию о "беспорядках" в Киеве злоумышленники планировали распространять через отечественные и иностранные информресурсы. Таким образом надеялись расшатать общественно-политическую ситуацию внутри нашего государства, что сыграло бы в пользу рф", - отмечают в СБУ.

Чтобы реализовать преступный замысел, главный организатор привлек нескольких сообщников - представителей общественных организаций из Киева, Днепра и других регионов.

Для конспирации они коммуницировали между собой в разных мессенджерах, а если встречались, то небольшими группами по три человека.

Служба безопасности заблаговременно разоблачила противоправные намерения фигурантов, задокументировала их подрывную деятельность и задержала организаторов.

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Что обнаружили у провокаторов во время обыска?

Во время обысков в помещениях провокаторов обнаружено:

  • оружие и боеприпасы;
  • мобильные телефоны, компьютерную технику и черновые записи с доказательствами преступных действий.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по чч. 1, 2, 3 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия и призывы к действиям, направленным на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).

Задержанным избрана мера пресечения - содержание под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Автор: 

ВР (29273) провокация (1464) СБУ (20002) Офис Генпрокурора (2491)


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Топ комментарии
+47
Короче, СБУ діє за тими ж лекалами, що КДБ Білорусі та Казахстану - лякає лідора бунтами та запевняє у ефективній боротьбі з ними.

І в той де час всесильне СБУ не може без журналістів власні обісрані труси знайти.
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01.07.2024 09:53
+45
Щось запізнились ці провокатори. ВР захопили ще в 19 році..
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01.07.2024 09:51
+37
Корисні ідіоти будуть кричати "Не на часі!", навіть під час підпису зєрмачнею капітуляції.
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01.07.2024 09:55
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Це ж треба так боятися свій народ, щоб "ворогів народу" шукати, марити "Майданом 3",розповідати про стопятсот "замахів" на клоунів різного штибу, "російським іпсо" про корупцію Самим не гидко?
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01.07.2024 10:45 Ответить
А українцы не їх народ
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01.07.2024 11:36 Ответить
Крот кроту яйця не відгризе .
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01.07.2024 10:49 Ответить
Продовження серіальчіка про пАтужну боротьбу з корупцією. Робоча назва серії- кол-центри Тищенка наносять удар у відповідь.
Як все ж Зеленський боїться Майдану3!
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01.07.2024 11:10 Ответить
Перша серія

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01.07.2024 11:11 Ответить
А ОПешних кротів чого не ловите? Чи ви там теж на фсб кацапів працюєте?
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01.07.2024 11:13 Ответить
В столиці?! При такій кількості поліції і ЗСУ?! СБУ?! Щось не віриться
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01.07.2024 11:13 Ответить
Какая то позорная убогая постановка погорєлого театра.
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01.07.2024 11:14 Ответить
який квартальний ЗЄ - такі й постановки 😕
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01.07.2024 11:29 Ответить
ЗЕлохторат схаває.
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01.07.2024 14:01 Ответить
А може таке бути що вони ніякі не провокатори , а просто новітні революціонери ???
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01.07.2024 11:21 Ответить
з точки зору Синедриону та всього "мудрого єврейського наріту" Іісус Христос теж був заколотником

"прокуратору" малюку треба аккуратнєй йти по жизні, бо може послизнутись на Майдані (Незалежності в центрі Києва).
а ви про який Майдан подумали, збоченці розбишаки ? 😂👍
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01.07.2024 11:34 Ответить
Новітні на війні.Це просто невдоволені,хотіли помітингувати.Сірий кардинал послав службу на них,прикриваючись станом в.
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01.07.2024 11:30 Ответить
"больше трьох нє собіраться!"
"прижок - провокація !"

при ЗЄлі на Майдані не поскачеш....

обрали, пля ! 👿
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01.07.2024 11:52 Ответить
«…дописи із закликами щодо дискредитації діючого керівництва держави, зміни конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні» - конституційний лад в Україні вже є поваленим передачею "президентом" своїх повноважень Єрмаку, узурпацією влади "президентом" після закінчення п'ятирічного терміну повноважень.
Тобто у дії "повалення конституційного ладу України (ч. 1, 2, 3 ст. 109 КК України)" потрібно звинувачувати саме Зеленського.
Нині "влада" України схожа на клон путінської влади, диктатура а-ля лукашенко, мета ціх антимайданівців - Україна у складі рф.
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01.07.2024 11:41 Ответить
А ніхто не помітив, що чинна влада себе давно вже дискредитувала своїми вчинками проти інтересів України та на користь кацапстану?
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01.07.2024 19:21 Ответить
дешеве блювотіння, зелю налякати і собі бюджети підняти
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01.07.2024 11:43 Ответить
Чому морди закриті, чому не розкривають імена і назви, більше до фейку подібно.
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01.07.2024 11:46 Ответить
тайная організація "Шкода" !

на першому фото на білій футболці написане підривного логотипа 😕
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01.07.2024 11:54 Ответить
Там ще мабуть візитки путлєра у цих комедіантів знайшли
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01.07.2024 12:18 Ответить
З цими покідьками треба як в Ірані - повішати на площі на крані. 73% пересичних вибрали цю владу!!!
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01.07.2024 11:49 Ответить
Якась темна історія....
Ці люди просто бачили майбутнє України в відмінній площині як то бачить Єрмак с Зеленським. Ні слова про любов до Московії і співпрацю з ФСБ.
Оскільки в Україні заборонені і караються будь які політичні відмінності від лінії президентського абсолютизму, то такі випадки будуть продовжуватись хіба що Україна не перетвориться в другу Білорусь.
В ідеалі було би як би Зеленський сам склав повноваження ( бо саме він і його друзі є подразниками ситуації) і був би створений коаліційний технічний уряд, але для цього громадянину Зеленському треба мати і совість і благородство, чого він просто не має.
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01.07.2024 11:56 Ответить
Це дуже тривожний сигнал. дЄрмак почав діяти. Спочатку "провокатори", потім активістів будуть хапати. Або будь-кого незгодного з дЄрмаківським засиллям в країні та перебування невігласа узурпатора на президентській посаді. ЦЕ СИГНАЛ. Якщо діяти проти зєлєнских свиней, то тільки МАССОВО ТА ОРГАНІЗОВАННО. Проти стіни проданці-поліцейські, які ховаються від призову, будуть безсилі.
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01.07.2024 12:11 Ответить
Якось так.
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01.07.2024 18:58 Ответить
А ХА-ХА.Вы шо , серйозно.
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01.07.2024 12:15 Ответить
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01.07.2024 12:20 Ответить
Полковникам можна , а єфрейторам --- ні .
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01.07.2024 12:31 Ответить
Нарид, буба в опасности!!!
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01.07.2024 12:31 Ответить
Смішно і сумно.

Яке приниження для справжніх офіцерів...
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01.07.2024 12:36 Ответить
Залякують населення від потенційних протестів проти ворожих узурпаторів в українській владі перед запланованою капітуляцією України, здачею українських територій, незалежності й суверенітету кацапським воєнним злочинцям, масовим вбивцям й катам українського народу.
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01.07.2024 13:03 Ответить
Фігня повна. Отой хрін у резинових шльопках хотів захопити Верховну Раду?
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01.07.2024 13:03 Ответить
Шо там можна дописувати?! Там і так все зрозуміло.
Під@ари прийшли до влади
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01.07.2024 13:06 Ответить
Звичайне кварталкіно.
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01.07.2024 14:03 Ответить
У всьому цьому,здається винен п.Порошенко.
Дивіться,будучи президентом,маючи в підпорядкуванні сбу,гур, сзр,тк Прямий,5-допустив сходження на політичну арену рос.проекту "сн".А міг розбити в пух і прах цей проект в такий спосіб,яким зійшов сн-через свідомість(уми) мільйонів.ресурс був.
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01.07.2024 14:25 Ответить
Все так
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01.07.2024 19:53 Ответить
Сто процентів
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01.07.2024 21:55 Ответить
Нагадує справу проти організації "Тризуб", при Янику. Знайшли пістолет від якого була загроза пролітаючому в літаку президенту.
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01.07.2024 19:02 Ответить
штирлиц закрыл занавески . налил стакан русской водки . выпил залпом и закусил черной икрой потом подрочил на портрет путина и начал петь ..выходила на берег катюша.. вдруг в двери громко постучали --- никогда еще штирлиц не был так близко к провалу
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01.07.2024 19:37 Ответить
а вдоль дароги мертвые с косами стаять и тишина
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01.07.2024 19:41 Ответить
дело рук зелених дьяволят
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01.07.2024 21:54 Ответить
ЄРМАК ПОСИЛАЄ СИГНАЛ УКРАЇНЦЯМ - БУБОЧКУ НЕ ЧІПАЙТЕ.
Але і сам Єрмак дочекається, ніхто не знає свого кінця ....
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01.07.2024 19:51 Ответить
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01.07.2024 20:16 Ответить
Провокатори припізнились з захопленням влади на кілька років, як казав класик "всё украдено до нас"
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01.07.2024 23:10 Ответить
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