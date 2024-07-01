Задержаны провокаторы, которые готовили беспорядки в Киеве после Дня Конституции: планировали захватить ВР. ВИДЕО+ФОТО
Правоохранители разоблачили группу псевдоактивистов, которые готовили провокации в Киеве 30 июня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Готовили вече в Киеве
По данным следствия, группа лиц в течение мая-июня 2024 года распространяли в соцсетях сообщения с призывами по дискредитации действующего руководства государства, изменения конституционного строя и захвата государственной власти в Украине.
Заговорщики готовились провести 30 июня так называемое вече в Киеве, привлекая к нему общественные организации и общественность. При этом, людей заманивали к участию под предлогом якобы общественного мероприятия, не сообщая о "силовом" сценарии.
"Во время мероприятия участники должны были "выбрать временное правительство", "зайти в Верховную Раду" и "отстранить от исполнения обязанностей" руководство государства. В случае невыполнения действующей властью их требований о сложении полномочий, заговорщики должны были реализовать захват власти", - говорится в сообщении.
Что известно об организаторах?
Организатор мероприятия - руководитель общественного союза, который уже имел опыт участия в безрезультатных провокационных мероприятиях. Он снял в Киеве зал, который вмещает две тысячи человек, а также подыскивал военных и вооруженных охранников частных структур для реализации силового захвата.
Его сообщники - мужчины из Днепропетровской и Киевской областей. В свои ряды они вербовали также руководителя ОО из Прикарпатья, но тот отказался из-за явной противоправности таких действий.
Подозрение провокаторам
При процессуальном руководстве Ивано-Франковской областной прокуратуры сообщено о подозрении четырем гражданам по факту распространения материалов с призывами к насильственному изменению, свержению конституционного строя Украины (ч. 1, 2, 3 ст. 109 УК Украины).
По данным СБУ, группу возглавлял соучредитель общественной организации, которая еще с 2015 года известна своими антиукраинскими акциями.
Под видом проведения так называемого "вече" злоумышленники планировали объявить об "устранении от власти" действующего военно-политического руководства Украины.
Затем они надеялись захватить здание Верховной Рады Украины и заблокировать ее работу.
Чтобы собрать людей, организаторы должны были устроить в центре столицы якобы мирное собрание. Но большинство участников мероприятия хотели использовать "втемную" - не раскрывая им истинные намерения относительно провокаций.
"Информацию о "беспорядках" в Киеве злоумышленники планировали распространять через отечественные и иностранные информресурсы. Таким образом надеялись расшатать общественно-политическую ситуацию внутри нашего государства, что сыграло бы в пользу рф", - отмечают в СБУ.
Чтобы реализовать преступный замысел, главный организатор привлек нескольких сообщников - представителей общественных организаций из Киева, Днепра и других регионов.
Для конспирации они коммуницировали между собой в разных мессенджерах, а если встречались, то небольшими группами по три человека.
Служба безопасности заблаговременно разоблачила противоправные намерения фигурантов, задокументировала их подрывную деятельность и задержала организаторов.
Что обнаружили у провокаторов во время обыска?
Во время обысков в помещениях провокаторов обнаружено:
- оружие и боеприпасы;
- мобильные телефоны, компьютерную технику и черновые записи с доказательствами преступных действий.
Сейчас следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по чч. 1, 2, 3 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия и призывы к действиям, направленным на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).
Задержанным избрана мера пресечения - содержание под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.
Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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Як все ж Зеленський боїться Майдану3!
"прокуратору" малюку треба аккуратнєй йти по жизні, бо може послизнутись на Майдані (Незалежності в центрі Києва).
а ви про який Майдан подумали, збоченці розбишаки ? 😂👍
"прижок - провокація !"
при ЗЄлі на Майдані не поскачеш....
обрали, пля ! 👿
Тобто у дії "повалення конституційного ладу України (ч. 1, 2, 3 ст. 109 КК України)" потрібно звинувачувати саме Зеленського.
Нині "влада" України схожа на клон путінської влади, диктатура а-ля лукашенко, мета ціх антимайданівців - Україна у складі рф.
на першому фото на білій футболці написане підривного логотипа 😕
Ці люди просто бачили майбутнє України в відмінній площині як то бачить Єрмак с Зеленським. Ні слова про любов до Московії і співпрацю з ФСБ.
Оскільки в Україні заборонені і караються будь які політичні відмінності від лінії президентського абсолютизму, то такі випадки будуть продовжуватись хіба що Україна не перетвориться в другу Білорусь.
В ідеалі було би як би Зеленський сам склав повноваження ( бо саме він і його друзі є подразниками ситуації) і був би створений коаліційний технічний уряд, але для цього громадянину Зеленському треба мати і совість і благородство, чого він просто не має.
Яке приниження для справжніх офіцерів...
Під@ари прийшли до влади
Дивіться,будучи президентом,маючи в підпорядкуванні сбу,гур, сзр,тк Прямий,5-допустив сходження на політичну арену рос.проекту "сн".А міг розбити в пух і прах цей проект в такий спосіб,яким зійшов сн-через свідомість(уми) мільйонів.ресурс був.
Але і сам Єрмак дочекається, ніхто не знає свого кінця ....