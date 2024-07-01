Задержаны провокаторы, которые готовили беспорядки в Киеве после Дня Конституции: планировали захватить ВР. ВИДЕО+ФОТО

Правоохранители разоблачили группу псевдоактивистов, которые готовили провокации в Киеве 30 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Готовили вече в Киеве

По данным следствия, группа лиц в течение мая-июня 2024 года распространяли в соцсетях сообщения с призывами по дискредитации действующего руководства государства, изменения конституционного строя и захвата государственной власти в Украине.

Заговорщики готовились провести 30 июня так называемое вече в Киеве, привлекая к нему общественные организации и общественность. При этом, людей заманивали к участию под предлогом якобы общественного мероприятия, не сообщая о "силовом" сценарии.

"Во время мероприятия участники должны были "выбрать временное правительство", "зайти в Верховную Раду" и "отстранить от исполнения обязанностей" руководство государства. В случае невыполнения действующей властью их требований о сложении полномочий, заговорщики должны были реализовать захват власти", - говорится в сообщении.

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Что известно об организаторах?

Организатор мероприятия - руководитель общественного союза, который уже имел опыт участия в безрезультатных провокационных мероприятиях. Он снял в Киеве зал, который вмещает две тысячи человек, а также подыскивал военных и вооруженных охранников частных структур для реализации силового захвата.

Его сообщники - мужчины из Днепропетровской и Киевской областей. В свои ряды они вербовали также руководителя ОО из Прикарпатья, но тот отказался из-за явной противоправности таких действий.











Подозрение провокаторам

При процессуальном руководстве Ивано-Франковской областной прокуратуры сообщено о подозрении четырем гражданам по факту распространения материалов с призывами к насильственному изменению, свержению конституционного строя Украины (ч. 1, 2, 3 ст. 109 УК Украины).

По данным СБУ, группу возглавлял соучредитель общественной организации, которая еще с 2015 года известна своими антиукраинскими акциями.

Под видом проведения так называемого "вече" злоумышленники планировали объявить об "устранении от власти" действующего военно-политического руководства Украины.

Затем они надеялись захватить здание Верховной Рады Украины и заблокировать ее работу.

Чтобы собрать людей, организаторы должны были устроить в центре столицы якобы мирное собрание. Но большинство участников мероприятия хотели использовать "втемную" - не раскрывая им истинные намерения относительно провокаций.

"Информацию о "беспорядках" в Киеве злоумышленники планировали распространять через отечественные и иностранные информресурсы. Таким образом надеялись расшатать общественно-политическую ситуацию внутри нашего государства, что сыграло бы в пользу рф", - отмечают в СБУ.

Чтобы реализовать преступный замысел, главный организатор привлек нескольких сообщников - представителей общественных организаций из Киева, Днепра и других регионов.

Для конспирации они коммуницировали между собой в разных мессенджерах, а если встречались, то небольшими группами по три человека.

Служба безопасности заблаговременно разоблачила противоправные намерения фигурантов, задокументировала их подрывную деятельность и задержала организаторов.

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Что обнаружили у провокаторов во время обыска?

Во время обысков в помещениях провокаторов обнаружено:

оружие и боеприпасы;

мобильные телефоны, компьютерную технику и черновые записи с доказательствами преступных действий.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по чч. 1, 2, 3 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия и призывы к действиям, направленным на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).

Задержанным избрана мера пресечения - содержание под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.