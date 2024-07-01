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Затримано провокаторів, які готували заворушення у Києві після Дня Конституції: планували захопити ВР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці викрили групу псевдоактивістів, які готували провокації у Києві 30 червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Готували віче у Києві

За даними слідства, група осіб упродовж травня-червня 2024 року розповсюджували у соцмережах дописи із закликами щодо дискредитації діючого керівництва держави, зміни конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні.

Змовники готувалися провести 30 червня так зване віче у Києві, залучивши до нього громадські організації та громадськість. При цьому, людей заманювали до участі під приводом нібито громадського заходу, не повідомляючи про "силовий" сценарій.

"Під час заходу учасники мали "вибрати тимчасовий уряд", "зайти у Верховну Раду" і "усунути від виконання обов’язків" керівництво держави. У разі невиконання діючою владою їх вимог щодо складення повноважень, змовники мали реалізувати захоплення влади", - йдеться у повідомленні.

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Що відомо про організаторів?

Організатор заходу - керівник громадської спілки, який вже мав досвід участі у безрезультатних провокаційних заходах. Він винайняв у Києві зал, який вміщує дві тисячі осіб, а також підшукував військових та озброєних охоронців приватних структур для реалізації силового захоплення.

Його спільники - чоловіки з Дніпропетровщини та Київщини. До своїх лав вони вербували також керівника ГО з Прикарпаття, але той відмовився через явну протиправність таких дій.

затримання провокаторів
затримання провокаторів
затримання провокаторів
затримання провокаторів
затримання провокаторів

Підозра провокаторам

За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури повідомлено про підозру чотирьом громадянам за фактом розповсюдження матеріалів із закликами до насильницької зміни, повалення конституційного ладу України (ч. 1, 2, 3 ст. 109 КК України).

За даними СБУ, групу очолював співзасновник громадської організації, яка ще з 2015 року відома своїми антиукраїнськими акціями.

Під виглядом проведення так званого "віче" зловмисники планували оголосити про "усунення від влади" чинного військово-політичного керівництва України.

Потім вони сподівалися захопити будівлю Верховної Ради України та заблокувати її роботу.

Щоб зібрати людей, організатори мали влаштувати в центрі столиці нібито мирне зібрання. Але більшість учасників заходу хотіли використати "втемну" - не розкриваючи їм справжні наміри щодо провокацій.

"Інформацію про "заворушення" в Києві зловмисники планували поширювати через вітчизняні та іноземні інформресурси. Таким чином сподівалися розхитати суспільно-політичну ситуацію всередині нашої держави, що зіграло б на користь рф", - наголошують у СБУ.

Щоб реалізувати злочинний задум, головний організатор залучив декількох спільників - представників громадських організацій з Києва, Дніпра та інших регіонів.

Для конспірації вони комунікували між собою в різних месенджерах, а якщо зустрічалися, то невеликими групами по три особи.

Служба безпеки завчасно викрила протиправні наміри фігурантів, задокументувала їхню підривну діяльність і затримала організаторів.

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Що виявили у провокаторів під час обшуку?

Під час обшуків у помешканнях провокаторів виявлено:

  •  зброю та боєприпаси;
  •  мобільні телефони, комп’ютерну техніку та чорнові записи із доказами злочинних дій.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за чч. 1, 2, 3 ст. 109 Кримінального кодексу України (дії та заклики до дій, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади).

Затриманим обрано запобіжний захід - тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Автор: 

ВР (15026) провокація (786) СБУ (12921) Офіс Генпрокурора (3273)


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Топ коментарі
+47
Короче, СБУ діє за тими ж лекалами, що КДБ Білорусі та Казахстану - лякає лідора бунтами та запевняє у ефективній боротьбі з ними.

І в той де час всесильне СБУ не може без журналістів власні обісрані труси знайти.
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01.07.2024 09:53
+45
Щось запізнились ці провокатори. ВР захопили ще в 19 році..
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01.07.2024 09:51
+37
Корисні ідіоти будуть кричати "Не на часі!", навіть під час підпису зєрмачнею капітуляції.
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01.07.2024 09:55
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Це ж треба так боятися свій народ, щоб "ворогів народу" шукати, марити "Майданом 3",розповідати про стопятсот "замахів" на клоунів різного штибу, "російським іпсо" про корупцію Самим не гидко?
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01.07.2024 10:45 Відповісти
А українцы не їх народ
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01.07.2024 11:36 Відповісти
Крот кроту яйця не відгризе .
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01.07.2024 10:49 Відповісти
Продовження серіальчіка про пАтужну боротьбу з корупцією. Робоча назва серії- кол-центри Тищенка наносять удар у відповідь.
Як все ж Зеленський боїться Майдану3!
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01.07.2024 11:10 Відповісти
Перша серія

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01.07.2024 11:11 Відповісти
А ОПешних кротів чого не ловите? Чи ви там теж на фсб кацапів працюєте?
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01.07.2024 11:13 Відповісти
В столиці?! При такій кількості поліції і ЗСУ?! СБУ?! Щось не віриться
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01.07.2024 11:13 Відповісти
Какая то позорная убогая постановка погорєлого театра.
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01.07.2024 11:14 Відповісти
який квартальний ЗЄ - такі й постановки 😕
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01.07.2024 11:29 Відповісти
ЗЕлохторат схаває.
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01.07.2024 14:01 Відповісти
А може таке бути що вони ніякі не провокатори , а просто новітні революціонери ???
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01.07.2024 11:21 Відповісти
з точки зору Синедриону та всього "мудрого єврейського наріту" Іісус Христос теж був заколотником

"прокуратору" малюку треба аккуратнєй йти по жизні, бо може послизнутись на Майдані (Незалежності в центрі Києва).
а ви про який Майдан подумали, збоченці розбишаки ? 😂👍
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01.07.2024 11:34 Відповісти
Новітні на війні.Це просто невдоволені,хотіли помітингувати.Сірий кардинал послав службу на них,прикриваючись станом в.
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01.07.2024 11:30 Відповісти
"больше трьох нє собіраться!"
"прижок - провокація !"

при ЗЄлі на Майдані не поскачеш....

обрали, пля ! 👿
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01.07.2024 11:52 Відповісти
«…дописи із закликами щодо дискредитації діючого керівництва держави, зміни конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні» - конституційний лад в Україні вже є поваленим передачею "президентом" своїх повноважень Єрмаку, узурпацією влади "президентом" після закінчення п'ятирічного терміну повноважень.
Тобто у дії "повалення конституційного ладу України (ч. 1, 2, 3 ст. 109 КК України)" потрібно звинувачувати саме Зеленського.
Нині "влада" України схожа на клон путінської влади, диктатура а-ля лукашенко, мета ціх антимайданівців - Україна у складі рф.
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01.07.2024 11:41 Відповісти
А ніхто не помітив, що чинна влада себе давно вже дискредитувала своїми вчинками проти інтересів України та на користь кацапстану?
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01.07.2024 19:21 Відповісти
дешеве блювотіння, зелю налякати і собі бюджети підняти
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01.07.2024 11:43 Відповісти
Чому морди закриті, чому не розкривають імена і назви, більше до фейку подібно.
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01.07.2024 11:46 Відповісти
тайная організація "Шкода" !

на першому фото на білій футболці написане підривного логотипа 😕
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01.07.2024 11:54 Відповісти
Там ще мабуть візитки путлєра у цих комедіантів знайшли
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01.07.2024 12:18 Відповісти
З цими покідьками треба як в Ірані - повішати на площі на крані. 73% пересичних вибрали цю владу!!!
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01.07.2024 11:49 Відповісти
Якась темна історія....
Ці люди просто бачили майбутнє України в відмінній площині як то бачить Єрмак с Зеленським. Ні слова про любов до Московії і співпрацю з ФСБ.
Оскільки в Україні заборонені і караються будь які політичні відмінності від лінії президентського абсолютизму, то такі випадки будуть продовжуватись хіба що Україна не перетвориться в другу Білорусь.
В ідеалі було би як би Зеленський сам склав повноваження ( бо саме він і його друзі є подразниками ситуації) і був би створений коаліційний технічний уряд, але для цього громадянину Зеленському треба мати і совість і благородство, чого він просто не має.
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01.07.2024 11:56 Відповісти
Це дуже тривожний сигнал. дЄрмак почав діяти. Спочатку "провокатори", потім активістів будуть хапати. Або будь-кого незгодного з дЄрмаківським засиллям в країні та перебування невігласа узурпатора на президентській посаді. ЦЕ СИГНАЛ. Якщо діяти проти зєлєнских свиней, то тільки МАССОВО ТА ОРГАНІЗОВАННО. Проти стіни проданці-поліцейські, які ховаються від призову, будуть безсилі.
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01.07.2024 12:11 Відповісти
Якось так.
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01.07.2024 18:58 Відповісти
А ХА-ХА.Вы шо , серйозно.
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01.07.2024 12:15 Відповісти
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01.07.2024 12:20 Відповісти
Полковникам можна , а єфрейторам --- ні .
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01.07.2024 12:31 Відповісти
Нарид, буба в опасности!!!
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01.07.2024 12:31 Відповісти
Смішно і сумно.

Яке приниження для справжніх офіцерів...
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01.07.2024 12:36 Відповісти
Залякують населення від потенційних протестів проти ворожих узурпаторів в українській владі перед запланованою капітуляцією України, здачею українських територій, незалежності й суверенітету кацапським воєнним злочинцям, масовим вбивцям й катам українського народу.
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01.07.2024 13:03 Відповісти
Фігня повна. Отой хрін у резинових шльопках хотів захопити Верховну Раду?
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01.07.2024 13:03 Відповісти
Шо там можна дописувати?! Там і так все зрозуміло.
Під@ари прийшли до влади
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01.07.2024 13:06 Відповісти
Звичайне кварталкіно.
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01.07.2024 14:03 Відповісти
У всьому цьому,здається винен п.Порошенко.
Дивіться,будучи президентом,маючи в підпорядкуванні сбу,гур, сзр,тк Прямий,5-допустив сходження на політичну арену рос.проекту "сн".А міг розбити в пух і прах цей проект в такий спосіб,яким зійшов сн-через свідомість(уми) мільйонів.ресурс був.
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01.07.2024 14:25 Відповісти
Все так
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01.07.2024 19:53 Відповісти
Сто процентів
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01.07.2024 21:55 Відповісти
Нагадує справу проти організації "Тризуб", при Янику. Знайшли пістолет від якого була загроза пролітаючому в літаку президенту.
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01.07.2024 19:02 Відповісти
штирлиц закрыл занавески . налил стакан русской водки . выпил залпом и закусил черной икрой потом подрочил на портрет путина и начал петь ..выходила на берег катюша.. вдруг в двери громко постучали --- никогда еще штирлиц не был так близко к провалу
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01.07.2024 19:37 Відповісти
а вдоль дароги мертвые с косами стаять и тишина
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01.07.2024 19:41 Відповісти
дело рук зелених дьяволят
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01.07.2024 21:54 Відповісти
ЄРМАК ПОСИЛАЄ СИГНАЛ УКРАЇНЦЯМ - БУБОЧКУ НЕ ЧІПАЙТЕ.
Але і сам Єрмак дочекається, ніхто не знає свого кінця ....
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01.07.2024 19:51 Відповісти
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01.07.2024 20:16 Відповісти
Провокатори припізнились з захопленням влади на кілька років, як казав класик "всё украдено до нас"
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01.07.2024 23:10 Відповісти
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