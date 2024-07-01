Затримано провокаторів, які готували заворушення у Києві після Дня Конституції: планували захопити ВР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці викрили групу псевдоактивістів, які готували провокації у Києві 30 червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Готували віче у Києві

За даними слідства, група осіб упродовж травня-червня 2024 року розповсюджували у соцмережах дописи із закликами щодо дискредитації діючого керівництва держави, зміни конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні.

Змовники готувалися провести 30 червня так зване віче у Києві, залучивши до нього громадські організації та громадськість. При цьому, людей заманювали до участі під приводом нібито громадського заходу, не повідомляючи про "силовий" сценарій.

"Під час заходу учасники мали "вибрати тимчасовий уряд", "зайти у Верховну Раду" і "усунути від виконання обов’язків" керівництво держави. У разі невиконання діючою владою їх вимог щодо складення повноважень, змовники мали реалізувати захоплення влади", - йдеться у повідомленні.

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Що відомо про організаторів?

Організатор заходу - керівник громадської спілки, який вже мав досвід участі у безрезультатних провокаційних заходах. Він винайняв у Києві зал, який вміщує дві тисячі осіб, а також підшукував військових та озброєних охоронців приватних структур для реалізації силового захоплення.

Його спільники - чоловіки з Дніпропетровщини та Київщини. До своїх лав вони вербували також керівника ГО з Прикарпаття, але той відмовився через явну протиправність таких дій.











Підозра провокаторам

За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури повідомлено про підозру чотирьом громадянам за фактом розповсюдження матеріалів із закликами до насильницької зміни, повалення конституційного ладу України (ч. 1, 2, 3 ст. 109 КК України).

За даними СБУ, групу очолював співзасновник громадської організації, яка ще з 2015 року відома своїми антиукраїнськими акціями.

Під виглядом проведення так званого "віче" зловмисники планували оголосити про "усунення від влади" чинного військово-політичного керівництва України.

Потім вони сподівалися захопити будівлю Верховної Ради України та заблокувати її роботу.

Щоб зібрати людей, організатори мали влаштувати в центрі столиці нібито мирне зібрання. Але більшість учасників заходу хотіли використати "втемну" - не розкриваючи їм справжні наміри щодо провокацій.

"Інформацію про "заворушення" в Києві зловмисники планували поширювати через вітчизняні та іноземні інформресурси. Таким чином сподівалися розхитати суспільно-політичну ситуацію всередині нашої держави, що зіграло б на користь рф", - наголошують у СБУ.

Щоб реалізувати злочинний задум, головний організатор залучив декількох спільників - представників громадських організацій з Києва, Дніпра та інших регіонів.

Для конспірації вони комунікували між собою в різних месенджерах, а якщо зустрічалися, то невеликими групами по три особи.

Служба безпеки завчасно викрила протиправні наміри фігурантів, задокументувала їхню підривну діяльність і затримала організаторів.

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Що виявили у провокаторів під час обшуку?

Під час обшуків у помешканнях провокаторів виявлено:

зброю та боєприпаси;

мобільні телефони, комп’ютерну техніку та чорнові записи із доказами злочинних дій.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за чч. 1, 2, 3 ст. 109 Кримінального кодексу України (дії та заклики до дій, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади).

Затриманим обрано запобіжний захід - тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.