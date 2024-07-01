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Бывший начальник Западного межрегионального управления Минюста получал взятки за закрытие исполнительных производств, - СБУ. ФОТОрепортаж (обновлено)

Бывший чиновник Западного межрегионального управления Минюста с посредником получали взятки за незаконное закрытие исполнительных производств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Так, фигуранты систематически получали взятки за незаконное закрытие исполнительных производств в отношении граждан, имеющих долги.

"К организации преступной деятельности причастен бывший руководитель межобластной структуры Минюста, который привлек к противоправному механизму нескольких своих подчиненных. На момент разоблачения коррупционной схемы сотрудниками СБУ он был действующим руководителем учреждения. За неправомерную выгоду должностные лица управления Минюста предлагали должникам закрыть исполнительное производство без уплаты определенных судом платежей", - говорится в сообщении.

Для передачи средств организатор схемы привлек посредника - жителя Ивано-Франковска.

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Деньги они впоследствии делили между собой, а исполнительные производства закрывали с формулировкой "в связи с полным погашением долга".

Во время обысков по местам работы, проживания и в транспортных средствах были обнаружены крупные суммы наличных, материалы исполнительных производств, участники которых были привлечены к сделке, а также мобильные телефоны с доказательствами незаконной деятельности.

Так, экс-начальнику Западного межрегионального управления Минюста сообщено о подозрении ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). Он уволен с занимаемой должности.

Действия посредника квалифицированы по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (пособничество в принятии предложения, обещания или получении неправомерной выгоды должностным лицом).

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Затримано ексчиновника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції
Затримано ексчиновника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції

Как сообщил источник Цензор.НЕТ, в отношении экс-чиновника следствием было задокументировано 4 факта получения неправомерной выгоды в размере: 1 тыс. грн; 32 тыс. грн, 67 тыс. грн и 113 тыс. грн.

Затримано ексчиновника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції

Автор: 

взятка (6179) СБУ (20002)


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Топ комментарии
+3
Молчание Малюськи....
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01.07.2024 13:10
+3
А чому СБУ, а не ДБР? Тепер справа розвалиться через порушення правил підслідності? Тобто спортивна рибалка?
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01.07.2024 13:28
+2
Звільнили? - хоч не сварили? - бо якось сурово з ними
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01.07.2024 13:13
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Молчание Малюськи....
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01.07.2024 13:10 Ответить
Мародерів карать на горло
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01.07.2024 13:12 Ответить
Звільнили? - хоч не сварили? - бо якось сурово з ними
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01.07.2024 13:13 Ответить
Він чесно пообіцяв, що протягом року, доки його знову не поновлять із виплатою зарплати, премії та недоотриманих хабарів, то красти не буде. А займатиметься підготовкою мирних конференцій і семінарів на пляжах Хорватії
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01.07.2024 13:19 Ответить
Щоб людина яка має стратегічне значення для економіки і безпеки держави та яку забронювали від фронту, такими нехорошими справами займалася? Ніколи не повірю - то кацапські шпийони дезу підкинули
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01.07.2024 13:17 Ответить
А чому СБУ, а не ДБР? Тепер справа розвалиться через порушення правил підслідності? Тобто спортивна рибалка?
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01.07.2024 13:28 Ответить
Слушно підмічено. КПК України чітко встановлює підслідність різних правоохоронних органів. Це все рівно щоб СБУ порушило, розслідувало та скерувало до суду справу підслідну поліції про дрібне *********** або крадіжку гаманця у автобусі..
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01.07.2024 14:05 Ответить
бо то втручання або нецільове використання держреєстру
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01.07.2024 14:21 Ответить
Все, теперь на фронт...
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01.07.2024 13:41 Ответить
допит, суд, буцигарня
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01.07.2024 14:20 Ответить
А нинішні не беруть?
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01.07.2024 18:02 Ответить
 
 