СБУ и НАБУ разоблачили заместителя главы Ровенского облсовета на взятке почти в 600 тыс. грн. ФОТОРЕПОРТАЖ

За почти 600 тыс. грн чиновник должен был решить земельные и имущественные вопросы местного предпринимателя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

По данным следствия, в конце 2021 года частный предприниматель на электронном аукционе приобрел неработающий детский санаторий, который когда-то находился в коммунальной собственности.

"Заместитель председателя областного совета, узнав, что покупатель также хочет получить в собственность материальные ценности санатория и землю под ним, пообещал содействие. Речь шла о списании имущества и принятии депутатами Ровенского областного совета решения о продаже участка площадью 5,4 га. За такие "услуги" чиновник в 2022-2023 гг. получил от предпринимателя неправомерную выгоду на общую сумму почти полмиллиона гривен", - говорится в сообщении.

В то же время в СБУ заявили, что за "услуги" чиновник получил от предпринимателя неправомерную выгоду на общую сумму почти 600 тысяч гривен.

Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) и ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

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