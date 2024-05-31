СБУ и НАБУ разоблачили заместителя главы Ровенского облсовета на взятке почти в 600 тыс. грн. ФОТОРЕПОРТАЖ
За почти 600 тыс. грн чиновник должен был решить земельные и имущественные вопросы местного предпринимателя.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
По данным следствия, в конце 2021 года частный предприниматель на электронном аукционе приобрел неработающий детский санаторий, который когда-то находился в коммунальной собственности.
"Заместитель председателя областного совета, узнав, что покупатель также хочет получить в собственность материальные ценности санатория и землю под ним, пообещал содействие. Речь шла о списании имущества и принятии депутатами Ровенского областного совета решения о продаже участка площадью 5,4 га. За такие "услуги" чиновник в 2022-2023 гг. получил от предпринимателя неправомерную выгоду на общую сумму почти полмиллиона гривен", - говорится в сообщении.
В то же время в СБУ заявили, что за "услуги" чиновник получил от предпринимателя неправомерную выгоду на общую сумму почти 600 тысяч гривен.
Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) и ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).
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хай би зайнялись чим там в.о. мера займається.. бо то справді копійки... хочуть когось свого на заступника всунути, поки будівництуо північних укріплень