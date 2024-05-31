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СБУ и НАБУ разоблачили заместителя главы Ровенского облсовета на взятке почти в 600 тыс. грн. ФОТОРЕПОРТАЖ

За почти 600 тыс. грн чиновник должен был решить земельные и имущественные вопросы местного предпринимателя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

По данным следствия, в конце 2021 года частный предприниматель на электронном аукционе приобрел неработающий детский санаторий, который когда-то находился в коммунальной собственности.

"Заместитель председателя областного совета, узнав, что покупатель также хочет получить в собственность материальные ценности санатория и землю под ним, пообещал содействие. Речь шла о списании имущества и принятии депутатами Ровенского областного совета решения о продаже участка площадью 5,4 га. За такие "услуги" чиновник в 2022-2023 гг. получил от предпринимателя неправомерную выгоду на общую сумму почти полмиллиона гривен", - говорится в сообщении.

В то же время в СБУ заявили, что за "услуги" чиновник получил от предпринимателя неправомерную выгоду на общую сумму почти 600 тысяч гривен.

Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) и ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

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Заступника глави Рівненської облради викрили на хабарі у 600 тисяч грн
Заступника глави Рівненської облради викрили на хабарі у 600 тисяч грн
Заступника глави Рівненської облради викрили на хабарі у 600 тисяч грн
Заступника глави Рівненської облради викрили на хабарі у 600 тисяч грн
Заступника глави Рівненської облради викрили на хабарі у 600 тисяч грн

Автор: 

НАБУ (4221) взятка (6160) Ровно (529) СБУ (19901)


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Топ комментарии
+3
ну не комедія, гроші "ніби" отримав ще в 2022,2023 роках, а затримаои тільки зараз, а гроші де? та й немає такої посади як "заступник глави", як і "глави" немає. Дурналісти такі дурналісти.
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31.05.2024 12:50
+2
Когось під конвоєм у учебку везуть, а хтось вирішує в цей час свої матеріальні питання.
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31.05.2024 12:48
+2
600000 грн --це карманні гроші для тих хто краде бюджетні гроші мілірдами,сотні міліонов. доларів З тих крадіїв,шахраїв НІКОГО НЕ ПОСАДИЛИ,бо відкупились А в цього таких сум не має на відкуп ,яку вимагають ДБР--то сяде. Оце справедливість по -українські.
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31.05.2024 13:02
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Когось під конвоєм у учебку везуть, а хтось вирішує в цей час свої матеріальні питання.
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31.05.2024 12:48 Ответить
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31.05.2024 12:49 Ответить
ну не комедія, гроші "ніби" отримав ще в 2022,2023 роках, а затримаои тільки зараз, а гроші де? та й немає такої посади як "заступник глави", як і "глави" немає. Дурналісти такі дурналісти.
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31.05.2024 12:50 Ответить
Ну сайт облради каже шо Повноваження заступника голови обласної ради визначені ст.56 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та ст.4.19 Регламенту Рівненської обласної ради восьмого скликання, там їх четверо... ну голова ради зрозуміло з якої партії, взяли ляшківця...
хай би зайнялись чим там в.о. мера займається.. бо то справді копійки... хочуть когось свого на заступника всунути, поки будівництуо північних укріплень
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02.06.2024 04:36 Ответить
а в.о. мера яким боком до обл.ради? і взагалі в Рівненській обласній раді відсутня посада "глави" і відповаідно "заступника глави",
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02.06.2024 16:07 Ответить
15000$?Сяде.От якби 600к доларів,то отримав би "умовно".Ну і суддя звозив би свою "сосну" на курорт.
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31.05.2024 12:50 Ответить
Знаю, бачив вже!.. Спочатку під заставу випустять, потім за спливом часу закриють справу а там вже і відсудить цей «поважний патріот і чиновник» собі компенсацію за недоотриману зарплату! 🤬
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31.05.2024 12:50 Ответить
600000 грн --це карманні гроші для тих хто краде бюджетні гроші мілірдами,сотні міліонов. доларів З тих крадіїв,шахраїв НІКОГО НЕ ПОСАДИЛИ,бо відкупились А в цього таких сум не має на відкуп ,яку вимагають ДБР--то сяде. Оце справедливість по -українські.
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31.05.2024 13:02 Ответить
Рівне?! Справжній патріот! У вишиванці на при затриманні був?
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31.05.2024 13:14 Ответить
можна подумати в Рівному чи навіть у Львові бракує такого як ви вонючого совка. Патріоти на посади не потрапляють
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31.05.2024 13:51 Ответить
Ходять навколо Банкової, а всередину не заходять. Зачинено?
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31.05.2024 13:21 Ответить
Тільки зона
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31.05.2024 13:29 Ответить
Глави чи голови
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31.05.2024 13:30 Ответить
ну и нахер харю скрывать???????????????лучше пузо закройте борову...вон как выпирает..........................
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31.05.2024 13:35 Ответить
усьо, що вище паска, то груди
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31.05.2024 13:50 Ответить
Це заробітня платня судді за 4-5місяців, затримання голосне, мабуть навіть посадять От як би сто пятсот мільйонів доларів, тоді можна заставу і тихенько до лісу йти, закордонного
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31.05.2024 14:08 Ответить
 
 