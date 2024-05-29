РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5078 посетителей онлайн
Новости
1 769 5
взятка (6041) Киев (24765) следователь (137) укрытие (117)

Предоставил 5 000 долл. следователю за закрытие производства: Будут судить владельца компании, ремонтировавшей укрытие. ФОТО

Хабар слідчому за закриття провадження - судитимуть власника будівельної компанії

Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении жителя Киевской области, предлагавшего и предоставившего следователю полиции взятку за закрытие уголовного производства. Компания фигуранта должна была отремонтировать укрытие в одном киевских университетов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, два частных общества осуществляли строительные работы по обустройству бомбоубежищ в одном из киевских университетов. После того, как следователи установили, что строительные работы были выполнены некачественно или частично, директор компании с целью избежания уголовной ответственности, пытался "договориться" со следователем, который проводил расследование по факту присвоения средств при проведении ремонтных работ.

Обвиняемый предложил следователю полиции 5 тыс. долларов США за закрытие указанного уголовного производства и непривлечение его к уголовной ответственности.

Хабар слідчому за закриття провадження - судитимуть власника будівельної компанії

В свою очередь, следователь сообщил о таком факте в правоохранительные органы и принял участие в документировании попытки дать ему деньги.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Поставщик пытался дать военным 4 тыс. долл. взятки за партию некачественных курток для ВСУ, - прокуратура. ФОТО

Хабар слідчому за закриття провадження - судитимуть власника будівельної компанії

Директор строительных компаний был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины сразу после предоставления неправомерной выгоды.

Обвинительный акт в отношении фигуранта направлен в суд для рассмотрения по существу.

Как отмечается, санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Двое следователей полиции задержаны на взятке в 3 тыс. долл. на Кировоградщине, - ГБР. ФОТО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тобто 5000$ - злочинець, > 3 млн суддя - випустити. Оце і все шо треба знати про країну мрій ЗЕ
показать весь комментарий
29.05.2024 15:27 Ответить
Ніщо так не ображає, як мізерний хабар
показать весь комментарий
29.05.2024 15:45 Ответить
А руководство ВНЗ, типа, обо всём этом ничего не знало???!!! Они же все на откатах сидят!!
показать весь комментарий
29.05.2024 15:27 Ответить
курва, гроші на хабар знайшов, а на ремонт життєвоважливого спорудження - ні

КК треба однозначно переглядати із значним посиленням покарання за злочини під час війни, пов'язані із віййськовою логістикою
ці "18-ти грівневі яйці" вже задрали !

Україні потрібен Гетьман !!!!
показать весь комментарий
29.05.2024 15:41 Ответить
Ньєт чіловєка каторага нєльзя билаби купіть ! Проста мала дал, патаму , шта жмот !!!
показать весь комментарий
29.05.2024 17:31 Ответить
 
 