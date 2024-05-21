Поставщик пытался дать военным 4 тыс. дол. взятки за партию некачественных курток для ВСУ, - прокуратура. ФОТО
Разоблачен директор общества, который пытался подкупить председателя приемной комиссии одной из воинских частей.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
По данным следствия, мужчина предоставил 4 тыс долларов взятки председателю приемной комиссии одной из воинских частей. За такие средства военнослужащий должен был способствовать в принятии 5 тысяч курток, которые не соответствуют условиям заключенного договора.
Подозреваемый предлагал предоставить собственный протокол испытаний о соответствии партии курток установленным требованиям качества. Военнослужащий сообщил правоохранительным органам о таком факте и в дальнейшем сотрудничал со следствием.
Правоохранители задержали директора общества после предоставления взятки. Ему сообщено о подозрении по факту предоставления неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение (ч. 3 ст. 369 УК Украины). Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
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