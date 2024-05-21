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Поставщик пытался дать военным 4 тыс. дол. взятки за партию некачественных курток для ВСУ, - прокуратура. ФОТО

Разоблачен директор общества, который пытался подкупить председателя приемной комиссии одной из воинских частей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

бізнесмен намагався дати хабар за партію неякісних курток для ЗСУ

По данным следствия, мужчина предоставил 4 тыс долларов взятки председателю приемной комиссии одной из воинских частей. За такие средства военнослужащий должен был способствовать в принятии 5 тысяч курток, которые не соответствуют условиям заключенного договора.

Подозреваемый предлагал предоставить собственный протокол испытаний о соответствии партии курток установленным требованиям качества. Военнослужащий сообщил правоохранительным органам о таком факте и в дальнейшем сотрудничал со следствием.

хабар за партію неякісних курток для ЗСУ

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Правоохранители задержали директора общества после предоставления взятки. Ему сообщено о подозрении по факту предоставления неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение (ч. 3 ст. 369 УК Украины). Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Автор: 

взятка (6159) закупки (753)


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Топ комментарии
+3
*****, такие хуже мародёров
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21.05.2024 18:22
+2
..відділення матеріально-технічного забезпечення ЗСУ мають статус військової частини. Враховуючі наднизкі знання журналістів про структуру ЗСУ можна написати, що і Ф-16 теж будуть приймати голова приймальної комісії **ОДНІЄЇ З ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН**... Ніхто ж з журналюг не знає, що штаб ВПС ЗСУ у тій же Вінниці має номер і є військовою частиною. Чого Ви хочете від тих..хто літак від танка не відрізняє...))))
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21.05.2024 21:54
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не зрозумів.
військові частини, мають право, особисто вести комерційну діяльність?
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21.05.2024 17:23 Ответить
..відділення матеріально-технічного забезпечення ЗСУ мають статус військової частини. Враховуючі наднизкі знання журналістів про структуру ЗСУ можна написати, що і Ф-16 теж будуть приймати голова приймальної комісії **ОДНІЄЇ З ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН**... Ніхто ж з журналюг не знає, що штаб ВПС ЗСУ у тій же Вінниці має номер і є військовою частиною. Чого Ви хочете від тих..хто літак від танка не відрізняє...))))
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21.05.2024 21:54 Ответить
Підорнута влада... А на чолі немите кока лайно...
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21.05.2024 17:25 Ответить
Что за зелёное шоу ? Уже оказывается военные части ФОРМУ закупают ? Боеприпасы и технику видать тоже закупают ?
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21.05.2024 17:37 Ответить
А в чому проблема?
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21.05.2024 17:40 Ответить
Ніяких проблем. Просто бізнес.
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21.05.2024 17:45 Ответить
так треба було роздавати ці гроши тим хто отримав форму але йому не подобається її носити - просте моральне відшкодування - впевнений що зараз ті хто отримав цю неякісну форму нічого не отримають, а гроші зникнуть у правоохоронній системі
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22.05.2024 11:37 Ответить
*****, такие хуже мародёров
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21.05.2024 18:22 Ответить
Погляньте на фото. Там ВБшник прикордонслужби, а це контора специфічна. Я прикордонник, то тут набачився досхочу. І форма, не зрозуміло з якого матеріалу і розмір на етикетці наче, а рукава до ліктя і на спині тріщить при одяганні (нас у відділенні 10 і у всіх те ж саме). А картоплю яку нам видали- в сітках суцільний горох.
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21.05.2024 20:09 Ответить
Пане ... А подивіться на другого оперативника. ))) Вам не вважається, що кордон України ну ніяк не біля Білої Церкви..))) Чи то прикордонник заблукав?
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21.05.2024 21:59 Ответить
 
 