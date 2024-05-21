Постачальник намагався дати військовим 4 тис. дол. хабаря за партію неякісних курток для ЗСУ, - прокуратура. ФОТО

Викрито директора товариства, який намагався підкупити голову приймальної комісії однієї з військових частин.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, чоловік надав 4 тис. доларів хабаря голові приймальної комісії однієї з військових частин. За такі кошти військовослужбовець мав сприяти у прийнятті 5 тисяч курток, які не відповідають умовам укладеного договору.

Підозрюваний пропонував надати власний протокол випробувань про відповідність партії курток встановленим вимогам якості. Військовослужбовець повідомив правоохоронним органам про такий факт та надалі співпрацював зі слідством.

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Правоохоронці затримали директора товариства після надання хабаря. Йому повідомлено про підозру за фактом надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 369 КК України). Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.