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Новини Фото Хабарники
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Постачальник намагався дати військовим 4 тис. дол. хабаря за партію неякісних курток для ЗСУ, - прокуратура. ФОТО

Викрито директора товариства, який намагався підкупити голову приймальної комісії однієї з військових частин.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

бізнесмен намагався дати хабар за партію неякісних курток для ЗСУ

За даними слідства, чоловік надав 4 тис. доларів хабаря голові приймальної комісії однієї з військових частин. За такі кошти військовослужбовець мав сприяти у прийнятті 5 тисяч курток, які не відповідають умовам укладеного договору.

Підозрюваний пропонував надати власний протокол випробувань про відповідність партії курток встановленим вимогам якості. Військовослужбовець повідомив правоохоронним органам про такий факт та надалі співпрацював зі слідством.

хабар за партію неякісних курток для ЗСУ

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Правоохоронці затримали директора товариства після надання хабаря. Йому повідомлено про підозру за фактом надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 369 КК України). Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Автор: 

хабар (4702) закупівлі (3372)


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Топ коментарі
+3
*****, такие хуже мародёров
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21.05.2024 18:22
+2
..відділення матеріально-технічного забезпечення ЗСУ мають статус військової частини. Враховуючі наднизкі знання журналістів про структуру ЗСУ можна написати, що і Ф-16 теж будуть приймати голова приймальної комісії **ОДНІЄЇ З ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН**... Ніхто ж з журналюг не знає, що штаб ВПС ЗСУ у тій же Вінниці має номер і є військовою частиною. Чого Ви хочете від тих..хто літак від танка не відрізняє...))))
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21.05.2024 21:54
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не зрозумів.
військові частини, мають право, особисто вести комерційну діяльність?
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21.05.2024 17:23 Відповісти
..відділення матеріально-технічного забезпечення ЗСУ мають статус військової частини. Враховуючі наднизкі знання журналістів про структуру ЗСУ можна написати, що і Ф-16 теж будуть приймати голова приймальної комісії **ОДНІЄЇ З ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН**... Ніхто ж з журналюг не знає, що штаб ВПС ЗСУ у тій же Вінниці має номер і є військовою частиною. Чого Ви хочете від тих..хто літак від танка не відрізняє...))))
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21.05.2024 21:54 Відповісти
Підорнута влада... А на чолі немите кока лайно...
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21.05.2024 17:25 Відповісти
Что за зелёное шоу ? Уже оказывается военные части ФОРМУ закупают ? Боеприпасы и технику видать тоже закупают ?
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21.05.2024 17:37 Відповісти
А в чому проблема?
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21.05.2024 17:40 Відповісти
Ніяких проблем. Просто бізнес.
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21.05.2024 17:45 Відповісти
так треба було роздавати ці гроши тим хто отримав форму але йому не подобається її носити - просте моральне відшкодування - впевнений що зараз ті хто отримав цю неякісну форму нічого не отримають, а гроші зникнуть у правоохоронній системі
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22.05.2024 11:37 Відповісти
*****, такие хуже мародёров
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21.05.2024 18:22 Відповісти
Погляньте на фото. Там ВБшник прикордонслужби, а це контора специфічна. Я прикордонник, то тут набачився досхочу. І форма, не зрозуміло з якого матеріалу і розмір на етикетці наче, а рукава до ліктя і на спині тріщить при одяганні (нас у відділенні 10 і у всіх те ж саме). А картоплю яку нам видали- в сітках суцільний горох.
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21.05.2024 20:09 Відповісти
Пане ... А подивіться на другого оперативника. ))) Вам не вважається, що кордон України ну ніяк не біля Білої Церкви..))) Чи то прикордонник заблукав?
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21.05.2024 21:59 Відповісти
 
 