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Повідомлено про підозру голові райсуду Дніпропетровщини та посереднику, яких викрили на одержанні 2500 доларів хабаря, - САП

суд,феміда

Про підозру повідомлено голові одного з районних судів на Дніпропетровщині, якого викрили на отриманні 2500 доларів США. Суддя обіцяв зняти арешт з майна, яке було вилучено в межах кримінального провадження.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"29 квітня 2024 року за дорученням керівника САП прокурор повідомив про підозру голові одного з районних судів на Дніпропетровщині, якого викрили на отриманні 2500 доларів США неправомірної вигоди. Дії судді кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 КК України.

25.04.2024 за процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру посереднику – ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України", - ідеться в повідомленні.

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Як встановлено, голова суду, діючи за посередництва з іншою особою, одержав 2 500 доларів США від громадянина за зняття арешту з майна, яке було вилучено в межах кримінального провадження.

Правоохоронці задокументували отримання через посередника указаних коштів та в подальшому винесення рішення на користь особи.

ЩО ЦЬОМУ ПЕРЕДУВАЛО?

25 квітня правоохоронці викрили голову одного з районних судів на Дніпропетровщині та посередника на отриманні 2500 доларів неправомірної вигоди.

26.04.2024 до посередника застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 151 400 грн.

Автор: 

хабар (4692) суддя (1580) САП (2209) підозра (756) Дніпропетровська область (3628)


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Как у нас застенчиво всегда о судьях: в одном из райсудов Днепропетровщины..., где-то на Закарпатье...
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30.04.2024 15:06 Відповісти
Відсторонять від засідань на два місяці зі збереженням зарплатні.
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30.04.2024 15:22 Відповісти
Заброньовані суддівські, добряче гадять Українцям…
Але ж, деньог їм хочеться…
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30.04.2024 15:23 Відповісти
Головне, покидька князєва за хабар 2,5 млн не судіть надто строго
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30.04.2024 15:26 Відповісти
2500 сша!! ржунімагу!!
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30.04.2024 15:35 Відповісти
за 2500 будуть судити, за 25000 може не будуть, за 250000 точно не будуть.
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30.04.2024 16:05 Відповісти
соромно брати такі малі хабарі.....
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30.04.2024 16:33 Відповісти
какой позор, на такой фигне попасться, обед в хорошем ресторане с компахой
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30.04.2024 16:33 Відповісти
2 500 всего лишь,а за украденные миллиарды кто ответит,уже забыли
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30.04.2024 17:20 Відповісти
 
 