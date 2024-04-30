Повідомлено про підозру голові райсуду Дніпропетровщини та посереднику, яких викрили на одержанні 2500 доларів хабаря, - САП
Про підозру повідомлено голові одного з районних судів на Дніпропетровщині, якого викрили на отриманні 2500 доларів США. Суддя обіцяв зняти арешт з майна, яке було вилучено в межах кримінального провадження.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
"29 квітня 2024 року за дорученням керівника САП прокурор повідомив про підозру голові одного з районних судів на Дніпропетровщині, якого викрили на отриманні 2500 доларів США неправомірної вигоди. Дії судді кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 КК України.
25.04.2024 за процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру посереднику – ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України", - ідеться в повідомленні.
Як встановлено, голова суду, діючи за посередництва з іншою особою, одержав 2 500 доларів США від громадянина за зняття арешту з майна, яке було вилучено в межах кримінального провадження.
Правоохоронці задокументували отримання через посередника указаних коштів та в подальшому винесення рішення на користь особи.
ЩО ЦЬОМУ ПЕРЕДУВАЛО?
25 квітня правоохоронці викрили голову одного з районних судів на Дніпропетровщині та посередника на отриманні 2500 доларів неправомірної вигоди.
26.04.2024 до посередника застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 151 400 грн.
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