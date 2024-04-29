Суддя ліквідованого ОАСК Літвінова поскаржилася на журналіста, який знайшов у неї російське громадянство
Суддя ліквідованого Окружного адміністративного суду міста Києва Аріна Літвінова поскаржилася в прокуратуру і Вищу раду правосуддя на журналіста "Схем" Георгія Шабаєва. У своїй скарзі Літвінова просить прокуратуру порушити щодо журналіста, який раніше знайшов у неї російське громадянство, кримінальне провадження за статтею "втручання в діяльність судді".
Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі Facebook журналістка-розслідувачка "Схем" Наталія Седлецька, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Седлецької, незважаючи на те, що ОАСК ліквідований, суддя Літвінова продовжує отримувати заробітну плату від держави, а також претендує на проходження перекваліфікації.
Журналістка зазначила, що наразі очікується відповідь від прокуратури, чи порушить вона кримінальну справу на вимогу судді, щодо журналіста, який викриває громадян країни-агресорки серед української влади.
"А що ж зробив наш журналіст? Він виявив, що суддя ОАСКу Аріна Літвінова має громадянство Росії, яке отримала вже працюючи в судовій системі України", - написала Седлецька.
Нагадаємо, раніше журналісти "Схем" знайшли у судді ОАСК Аріни Літвінової громадянство Росії.
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При Пороху ми жили набагато краще.
А шмаркля все згидила.
Якесь прокляття над Україною: в суддівській системі важко знайти інтелектуальне обличчя та особу бодай з мінімальним відчуттям смаку.
https://www.youtube.com/watch?v=fp5bxIwhPTM
А це вже по Дарвіну свіжа порода, ще більш пристосована до українських реалій: Венідіктова, Аріна Літвінова, Безугла з явними ознаками войовничого сказу,.. тиха Маркарова,... кожний теж може продовжити...
Війна, війною, а пристосуванки себе проявляють.
На т.зв. телемарафоні, як на подіумі... міміку "морд ліца", мінєт ротовою порожниною і язиком вдосконалюють...
А у ВР? Особливо, коли "грудямі" ложілісь на т.зв."Закон про мобілізацію"... Там свої "звЬОзди". Особлива порода...
Засвітила майбутнього посла до куди? До Оману чи до Дубаю? Офшори МАРОДЕРНІ контролювати.. ВЕНЕДІКТОВА -2?
Нам дійсно потрібні такі судді?
И это не "втручання", а констатация факта.
Кстати, тебя бы за этот факт на нары бы, на общую зону.
Але ж ми більше нічого не скажемо, бо в нас і виборів не буде, бо всі наші права обмежили і стає як у північній кореї.
кращий для цього, південний. як раз, в кончу змиє.
а раки, а соми?
і отримають багато мільйонні компенсації.
яка багата та заможна держава!!!! Слава УкраЫне!!
Там черт ногу сломает.
У нас нет двойного гражданства.
По закону если у тебя 2 паспорта (украинский и турецкий) в пределах нашей страны ты УКРАИНЕЦ.
Так скоро і яник з азіравим повернуться...
Хай оскаржить свою майбутню пенсію таінші пільги.
цучка_крашена