Суддя ліквідованого ОАСК Літвінова поскаржилася на журналіста, який знайшов у неї російське громадянство

Суддя ліквідованого Окружного адміністративного суду міста Києва Аріна Літвінова поскаржилася в прокуратуру і Вищу раду правосуддя на журналіста "Схем" Георгія Шабаєва. У своїй скарзі Літвінова просить прокуратуру порушити щодо журналіста, який раніше знайшов у неї російське громадянство, кримінальне провадження за статтею "втручання в діяльність судді".

Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі Facebook журналістка-розслідувачка "Схем" Наталія Седлецька, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Седлецької, незважаючи на те, що ОАСК ліквідований, суддя Літвінова продовжує отримувати заробітну плату від держави, а також претендує на проходження перекваліфікації.

Журналістка зазначила, що наразі очікується відповідь від прокуратури, чи порушить вона кримінальну справу на вимогу судді, щодо журналіста, який викриває громадян країни-агресорки серед української влади.

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"А що ж зробив наш журналіст? Він виявив, що суддя ОАСКу Аріна Літвінова має громадянство Росії, яке отримала вже працюючи в судовій системі України", - написала Седлецька.

Нагадаємо, раніше журналісти "Схем" знайшли у судді ОАСК Аріни Літвінової громадянство Росії.