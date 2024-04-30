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Сообщено о подозрении главе райсуда Днепропетровщины и посреднику, разоблаченных на получении 2500 долларов взятки, - САП

суд,феміда

О подозрении сообщено председателю одного из районных судов на Днепропетровщине, которого разоблачили на получении 2500 долларов США. Судья обещал снять арест с имущества, которое было изъято в рамках уголовного производства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"29 апреля 2024 года по поручению руководителя САП прокурор сообщил о подозрении председателю одного из районных судов на Днепропетровщине, которого разоблачили на получении 2500 долларов США неправомерной выгоды. Действия судьи квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

25.04.2024 при процессуальном руководстве прокурора САП детективы НАБУ сообщили о подозрении посреднику - ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины", - говорится в сообщении.

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Как установлено, председатель суда, действуя при посредничестве с другим лицом, получил 2 500 долларов США от гражданина за снятие ареста с имущества, которое было изъято в рамках уголовного производства.

Правоохранители задокументировали получение через посредника указанных средств и в дальнейшем вынесение решения в пользу лица.

ЧТО ЭТОМУ ПРЕДШЕСТВОВАЛО?

25 апреля правоохранители разоблачили председателя одного из районных судов на Днепропетровщине и посредника на получении 2500 долларов неправомерной выгоды.

26.04.2024 к посреднику применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 151 400 грн.

Автор: 

взятка (6151) судья (2644) САП (2059) подозрение (482) Днепропетровская область (3853)


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Как у нас застенчиво всегда о судьях: в одном из райсудов Днепропетровщины..., где-то на Закарпатье...
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30.04.2024 15:06 Ответить
Відсторонять від засідань на два місяці зі збереженням зарплатні.
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30.04.2024 15:22 Ответить
Заброньовані суддівські, добряче гадять Українцям…
Але ж, деньог їм хочеться…
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30.04.2024 15:23 Ответить
Головне, покидька князєва за хабар 2,5 млн не судіть надто строго
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30.04.2024 15:26 Ответить
2500 сша!! ржунімагу!!
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30.04.2024 15:35 Ответить
за 2500 будуть судити, за 25000 може не будуть, за 250000 точно не будуть.
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30.04.2024 16:05 Ответить
соромно брати такі малі хабарі.....
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30.04.2024 16:33 Ответить
какой позор, на такой фигне попасться, обед в хорошем ресторане с компахой
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30.04.2024 16:33 Ответить
2 500 всего лишь,а за украденные миллиарды кто ответит,уже забыли
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30.04.2024 17:20 Ответить
 
 