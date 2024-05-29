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хабар (4642) Київ (19120) слідчий (87) укриття (272)

Надав 5 000 дол. слідчому за закриття провадження – судитимуть власника компанії, що ремонтувала укриття. ФОТО

Хабар слідчому за закриття провадження - судитимуть власника будівельної компанії

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо мешканця Київщини, який пропонував та надав слідчому поліції хабаря за закриття кримінального провадження. Компанія фігуранта мала відремонтувати укриття в одному київських університетів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними слідства, два приватні товариства здійснювали будівельні роботи з облаштування бомбосховищ в одному з київських університетів. Після того, як слідчі встановили, що будівельні роботи були виконані неякісно або частково, директор компанії з метою уникнення кримінальної відповідальності, намагався "домовитися" зі слідчим, який проводив розслідування за фактом привласнення коштів при проведенні ремонтних робіт.

Обвинувачений запропонував слідчому поліції 5 тис. доларів США за закриття вказаного кримінального провадження та непритягнення його до кримінальної відповідальності.

Хабар слідчому за закриття провадження - судитимуть власника будівельної компанії

Своєю чергою, слідчий повідомив про такий факт правоохоронні органи та взяв участь у документуванні спроби дати йому гроші.

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Хабар слідчому за закриття провадження - судитимуть власника будівельної компанії

Директора будівельних компаній було затримано в порядку ст. 208 КПК України одразу після надання неправомірної вигоди.

Обвинувальний акт щодо  фігуранта скеровано до суду для розгляду по суті.

Як зазначається, санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

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Тобто 5000$ - злочинець, > 3 млн суддя - випустити. Оце і все шо треба знати про країну мрій ЗЕ
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29.05.2024 15:27 Відповісти
Ніщо так не ображає, як мізерний хабар
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29.05.2024 15:45 Відповісти
А руководство ВНЗ, типа, обо всём этом ничего не знало???!!! Они же все на откатах сидят!!
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29.05.2024 15:27 Відповісти
курва, гроші на хабар знайшов, а на ремонт життєвоважливого спорудження - ні

КК треба однозначно переглядати із значним посиленням покарання за злочини під час війни, пов'язані із віййськовою логістикою
ці "18-ти грівневі яйці" вже задрали !

Україні потрібен Гетьман !!!!
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29.05.2024 15:41 Відповісти
Ньєт чіловєка каторага нєльзя билаби купіть ! Проста мала дал, патаму , шта жмот !!!
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29.05.2024 17:31 Відповісти
 
 