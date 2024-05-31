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Новини Фото Хабарники
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СБУ та НАБУ викрили заступника глави Рівненської облради на хабарі у майже 600 тис. грн. ФОТОрепортаж

За майже 600 тис. грн посадовець мав розв’язати земельні та майнові питання місцевого підприємця.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

За даними слідства, в кінці 2021 року приватний підприємець на електронному аукціоні придбав непрацюючий дитячий санаторій, який колись перебував у комунальній власності.

"Заступник голови обласної ради, дізнавшись, що покупець також хоче отримати у власність матеріальні цінності санаторію та землю під ним, пообіцяв сприяння. Йшлося про списання майна та ухвалення депутатами Рівненської обласної ради рішення про продаж ділянки площею 5,4 га. За такі "послуги" посадовець у 2022-2023 рр. отримав від підприємця неправомірну вигоду на загальну суму майже пів мільйона гривень", - йдеться в повідомленні.

Водночас в СБУ заявили, що за "послуги" посадовець отримав від підприємця неправомірну вигоду на загальну суму майже 600 тисяч гривень.

Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) та ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

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Заступника глави Рівненської облради викрили на хабарі у 600 тисяч грн
Заступника глави Рівненської облради викрили на хабарі у 600 тисяч грн
Заступника глави Рівненської облради викрили на хабарі у 600 тисяч грн
Заступника глави Рівненської облради викрили на хабарі у 600 тисяч грн
Заступника глави Рівненської облради викрили на хабарі у 600 тисяч грн

Автор: 

НАБУ (5068) хабар (4704) Рівне (573) СБУ (12821)


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Топ коментарі
+3
ну не комедія, гроші "ніби" отримав ще в 2022,2023 роках, а затримаои тільки зараз, а гроші де? та й немає такої посади як "заступник глави", як і "глави" немає. Дурналісти такі дурналісти.
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31.05.2024 12:50
+2
Когось під конвоєм у учебку везуть, а хтось вирішує в цей час свої матеріальні питання.
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31.05.2024 12:48
+2
600000 грн --це карманні гроші для тих хто краде бюджетні гроші мілірдами,сотні міліонов. доларів З тих крадіїв,шахраїв НІКОГО НЕ ПОСАДИЛИ,бо відкупились А в цього таких сум не має на відкуп ,яку вимагають ДБР--то сяде. Оце справедливість по -українські.
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31.05.2024 13:02
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Когось під конвоєм у учебку везуть, а хтось вирішує в цей час свої матеріальні питання.
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31.05.2024 12:48 Відповісти
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31.05.2024 12:49 Відповісти
ну не комедія, гроші "ніби" отримав ще в 2022,2023 роках, а затримаои тільки зараз, а гроші де? та й немає такої посади як "заступник глави", як і "глави" немає. Дурналісти такі дурналісти.
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31.05.2024 12:50 Відповісти
Ну сайт облради каже шо Повноваження заступника голови обласної ради визначені ст.56 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та ст.4.19 Регламенту Рівненської обласної ради восьмого скликання, там їх четверо... ну голова ради зрозуміло з якої партії, взяли ляшківця...
хай би зайнялись чим там в.о. мера займається.. бо то справді копійки... хочуть когось свого на заступника всунути, поки будівництуо північних укріплень
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02.06.2024 04:36 Відповісти
а в.о. мера яким боком до обл.ради? і взагалі в Рівненській обласній раді відсутня посада "глави" і відповаідно "заступника глави",
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02.06.2024 16:07 Відповісти
15000$?Сяде.От якби 600к доларів,то отримав би "умовно".Ну і суддя звозив би свою "сосну" на курорт.
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31.05.2024 12:50 Відповісти
Знаю, бачив вже!.. Спочатку під заставу випустять, потім за спливом часу закриють справу а там вже і відсудить цей «поважний патріот і чиновник» собі компенсацію за недоотриману зарплату! 🤬
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31.05.2024 12:50 Відповісти
600000 грн --це карманні гроші для тих хто краде бюджетні гроші мілірдами,сотні міліонов. доларів З тих крадіїв,шахраїв НІКОГО НЕ ПОСАДИЛИ,бо відкупились А в цього таких сум не має на відкуп ,яку вимагають ДБР--то сяде. Оце справедливість по -українські.
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31.05.2024 13:02 Відповісти
Рівне?! Справжній патріот! У вишиванці на при затриманні був?
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31.05.2024 13:14 Відповісти
можна подумати в Рівному чи навіть у Львові бракує такого як ви вонючого совка. Патріоти на посади не потрапляють
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31.05.2024 13:51 Відповісти
Ходять навколо Банкової, а всередину не заходять. Зачинено?
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31.05.2024 13:21 Відповісти
Тільки зона
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31.05.2024 13:29 Відповісти
Глави чи голови
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31.05.2024 13:30 Відповісти
ну и нахер харю скрывать???????????????лучше пузо закройте борову...вон как выпирает..........................
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31.05.2024 13:35 Відповісти
усьо, що вище паска, то груди
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31.05.2024 13:50 Відповісти
Це заробітня платня судді за 4-5місяців, затримання голосне, мабуть навіть посадять От як би сто пятсот мільйонів доларів, тоді можна заставу і тихенько до лісу йти, закордонного
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31.05.2024 14:08 Відповісти
 
 