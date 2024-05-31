СБУ та НАБУ викрили заступника глави Рівненської облради на хабарі у майже 600 тис. грн. ФОТОрепортаж

За майже 600 тис. грн посадовець мав розв’язати земельні та майнові питання місцевого підприємця.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

За даними слідства, в кінці 2021 року приватний підприємець на електронному аукціоні придбав непрацюючий дитячий санаторій, який колись перебував у комунальній власності.

"Заступник голови обласної ради, дізнавшись, що покупець також хоче отримати у власність матеріальні цінності санаторію та землю під ним, пообіцяв сприяння. Йшлося про списання майна та ухвалення депутатами Рівненської обласної ради рішення про продаж ділянки площею 5,4 га. За такі "послуги" посадовець у 2022-2023 рр. отримав від підприємця неправомірну вигоду на загальну суму майже пів мільйона гривень", - йдеться в повідомленні.

Водночас в СБУ заявили, що за "послуги" посадовець отримав від підприємця неправомірну вигоду на загальну суму майже 600 тисяч гривень.

Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) та ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

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