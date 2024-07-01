Колишній начальник Західного міжрегіонального управління Мін’юсту отримував хабарі за закриття виконавчих проваджень, - СБУ (оновлено)

Колишній чиновник Західного міжрегіонального управління Мін'юсту із посередником отримували хабарі за незаконне закриття виконавчих проваджень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Так, фігуранти систематично отримували хабарі за незаконне закриття виконавчих проваджень щодо громадян, які мають борги.

"До організації злочинної діяльності причетний колишній керівник міжобласної структури Мін’юсту, який залучив до протиправного механізму кількох своїх підлеглих. На момент викриття корупційної схеми співробітниками СБУ він був діючим очільником установи. За неправомірну вигоду посадовці управління Мін’юсту пропонували боржникам закрити виконавче провадження без сплати визначених судом платежів", - йдеться в повідомленні.

Для передачі коштів організатор схеми залучив посередника - жителя Івано-Франківська.

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Гроші вони згодом ділили між собою, а виконавчі провадження закривали з формулюванням "у зв’язку з повним погашенням боргу".

Під час обшуків за місцями роботи, проживання та у транспортних засобах було виявлено великі суми готівки, матеріали виконавчих проваджень, учасники яких були залучені до оборудки, а також мобільні телефони із доказами незаконної діяльності.

Так, ексначальнику Західного міжрегіонального управління Мін’юсту повідомлено про підозру ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Його звільнено із займаної посади.

Дії посередника кваліфіковано за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (пособництво у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди службовою особою).

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Як повідомило джерело Цензор.НЕТ, стосовно ексчиновника слідством було задокументовано 4 факти отримання неправомірної вигоди в сумах: 1 тис. грн; 32 тис. грн, 67 тис. грн та 113 тис. грн



