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Новини Фото Хабарники
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Колишній начальник Західного міжрегіонального управління Мін’юсту отримував хабарі за закриття виконавчих проваджень, - СБУ (оновлено)

Колишній чиновник Західного міжрегіонального управління Мін'юсту із посередником отримували хабарі за незаконне закриття виконавчих проваджень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Так, фігуранти систематично отримували хабарі за незаконне закриття виконавчих проваджень щодо громадян, які мають борги.

"До організації злочинної діяльності причетний колишній керівник міжобласної структури Мін’юсту, який залучив до протиправного механізму кількох своїх підлеглих. На момент викриття корупційної схеми співробітниками СБУ він був діючим очільником установи. За неправомірну вигоду посадовці управління Мін’юсту пропонували боржникам закрити виконавче провадження без сплати визначених судом платежів", - йдеться в повідомленні.

Для передачі коштів організатор схеми залучив посередника - жителя Івано-Франківська.

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Гроші вони згодом ділили між собою, а виконавчі провадження закривали з формулюванням "у зв’язку з повним погашенням боргу".

Під час обшуків за місцями роботи, проживання та у транспортних засобах було виявлено великі суми готівки, матеріали виконавчих проваджень, учасники яких були залучені до оборудки, а також мобільні телефони із доказами незаконної діяльності.

Так, ексначальнику Західного міжрегіонального управління Мін’юсту повідомлено про підозру ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Його звільнено із займаної посади.

Дії посередника кваліфіковано за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (пособництво у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди службовою особою).

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Затримано ексчиновника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції
Затримано ексчиновника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції

Як повідомило джерело Цензор.НЕТ, стосовно ексчиновника слідством було задокументовано 4 факти отримання неправомірної вигоди в сумах: 1 тис. грн; 32 тис. грн, 67 тис. грн та 113 тис. грн


Затримано ексчиновника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції

Автор: 

хабар (4729) СБУ (12921)


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Топ коментарі
+3
Молчание Малюськи....
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01.07.2024 13:10
+3
А чому СБУ, а не ДБР? Тепер справа розвалиться через порушення правил підслідності? Тобто спортивна рибалка?
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01.07.2024 13:28
+2
Звільнили? - хоч не сварили? - бо якось сурово з ними
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01.07.2024 13:13
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Молчание Малюськи....
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01.07.2024 13:10 Відповісти
Мародерів карать на горло
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01.07.2024 13:12 Відповісти
Звільнили? - хоч не сварили? - бо якось сурово з ними
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01.07.2024 13:13 Відповісти
Він чесно пообіцяв, що протягом року, доки його знову не поновлять із виплатою зарплати, премії та недоотриманих хабарів, то красти не буде. А займатиметься підготовкою мирних конференцій і семінарів на пляжах Хорватії
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01.07.2024 13:19 Відповісти
Щоб людина яка має стратегічне значення для економіки і безпеки держави та яку забронювали від фронту, такими нехорошими справами займалася? Ніколи не повірю - то кацапські шпийони дезу підкинули
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01.07.2024 13:17 Відповісти
А чому СБУ, а не ДБР? Тепер справа розвалиться через порушення правил підслідності? Тобто спортивна рибалка?
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01.07.2024 13:28 Відповісти
Слушно підмічено. КПК України чітко встановлює підслідність різних правоохоронних органів. Це все рівно щоб СБУ порушило, розслідувало та скерувало до суду справу підслідну поліції про дрібне *********** або крадіжку гаманця у автобусі..
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01.07.2024 14:05 Відповісти
бо то втручання або нецільове використання держреєстру
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01.07.2024 14:21 Відповісти
Все, теперь на фронт...
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01.07.2024 13:41 Відповісти
допит, суд, буцигарня
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01.07.2024 14:20 Відповісти
А нинішні не беруть?
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01.07.2024 18:02 Відповісти
 
 