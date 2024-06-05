$200 тыс. взятки детективу НАБУ и прокурору САП: Столичному адвокату Носову сообщено о подозрении
Антикоррупционные органы сообщили о подозрении столичному адвокату, который предлагал взятку в $200 тыс.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.
"По поручению руководителя САП прокурор с участием детективов НАБУ сообщил о подозрении адвокату одного из столичных адвокатских объединений, которого разоблачили на предложении предоставить взятку в размере 200 тыс. долл. США разоблачили адвоката одного из столичных адвокатских объединений" ,- говорится в сообщении.
Действия подозреваемого квалифицируют по ч. 3 ст. 369 УК Украины.
Напомним, ранее антикоррупционные органы сообщили о разоблачении адвоката одного из столичных адвокатских объединений на предложении взятки в размере 200 тыс. долларов.
Речь идет о деле о завладении электрической энергией ЧАО "НЭК "Укрэнерго" и легализации полученных от ее продажи средств на сумму 716 млн грн.
В то же время юридическая компания "Миллер" заявила, что 4 июня состоялись следственные действия в отношении адвоката компании Алексея Носова, по подозрению в якобы предложении неправомерной выгоды работнику НАБУ в рамках дела одного из клиентов.
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Звідки той юнак вухастий 200 кілобаксів витяг?
Раніше Наєм особисто розносив.
Просто закінчилась 'епоха бідності та зубожіння' в нього. Працюють кур'єри.
Але справа дуже "жирна" для самостійних протиправних рішень окремого адвоката.
До того ж сам Наєм мовчить, не коментує цей інцидент.
- а вже звідти може й запроситись у штраф.підрозділ
(не плутайте святе та.. смітник, будь ласка)