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Новости Взяточники
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$200 тыс. взятки детективу НАБУ и прокурору САП: Столичному адвокату Носову сообщено о подозрении

Адвокату Носову повідомлено про підозру

Антикоррупционные органы сообщили о подозрении столичному адвокату, который предлагал взятку в $200 тыс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

"По поручению руководителя САП прокурор с участием детективов НАБУ сообщил о подозрении адвокату одного из столичных адвокатских объединений, которого разоблачили на предложении предоставить взятку в размере 200 тыс. долл. США разоблачили адвоката одного из столичных адвокатских объединений" ,- говорится в сообщении.

Действия подозреваемого квалифицируют по ч. 3 ст. 369 УК Украины.

Напомним, ранее антикоррупционные органы сообщили о разоблачении адвоката одного из столичных адвокатских объединений на предложении взятки в размере 200 тыс. долларов.

Речь идет о деле о завладении электрической энергией ЧАО "НЭК "Укрэнерго" и легализации полученных от ее продажи средств на сумму 716 млн грн.

В то же время юридическая компания "Миллер" заявила, что 4 июня состоялись следственные действия в отношении адвоката компании Алексея Носова, по подозрению в якобы предложении неправомерной выгоды работнику НАБУ в рамках дела одного из клиентов.

Также смотрите: Требовал $1 тыс. за снятие автомобиля с военного учета: В Одессе задержан работник ТЦК

Автор: 

адвокат (1431) взятка (6159) Укрэнерго (658) САП (2065)


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Топ комментарии
+3
Да, Маси Найем - основатель юридической компании "Миллер", сотрудником которой является взяткодатель.
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05.06.2024 15:32
+3
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05.06.2024 16:01
+3
Как нєвдобно получилось!...
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05.06.2024 18:50
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чувак йшов до успіху і навіть встиг на бімер нашкрябати тисяч 300... а тут таке... залишиться без тачки
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05.06.2024 14:04 Ответить
Писали цей адвокат співпрацює з Насі Найомом
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05.06.2024 14:16 Ответить
Да, Маси Найем - основатель юридической компании "Миллер", сотрудником которой является взяткодатель.
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05.06.2024 15:32 Ответить
Масі Найєм давно відійшов від справ. Вював, був поранений, втратив око.
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05.06.2024 16:15 Ответить
Куди він там відійшов?

Звідки той юнак вухастий 200 кілобаксів витяг?

Раніше Наєм особисто розносив.

Просто закінчилась 'епоха бідності та зубожіння' в нього. Працюють кур'єри.
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05.06.2024 20:09 Ответить
Працює в адвокатській компанії Масі Наєма. В соцмережах дехто закликає не переносити негатив стосовно цього недоадвоката на всю компанію. Нібито він діяв самостійно.
Але справа дуже "жирна" для самостійних протиправних рішень окремого адвоката.
До того ж сам Наєм мовчить, не коментує цей інцидент.
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05.06.2024 15:56 Ответить
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05.06.2024 16:01 Ответить
Как нєвдобно получилось!...
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05.06.2024 18:50 Ответить
типовий адвокат-рішала, таких багато, якщо не більшість
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05.06.2024 14:18 Ответить
А таварісщ носов не хоче на передок, чи до фуя адвакатік?
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05.06.2024 14:18 Ответить
Спочатку йому термін, та в ЗК

- а вже звідти може й запроситись у штраф.підрозділ

(не плутайте святе та.. смітник, будь ласка)
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05.06.2024 20:25 Ответить
Може хто небудь чув , що сантехніка , або конюха на хабарі піймали ?
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05.06.2024 15:24 Ответить
 
 