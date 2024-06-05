$200 тыс. взятки детективу НАБУ и прокурору САП: Столичному адвокату Носову сообщено о подозрении

Антикоррупционные органы сообщили о подозрении столичному адвокату, который предлагал взятку в $200 тыс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

"По поручению руководителя САП прокурор с участием детективов НАБУ сообщил о подозрении адвокату одного из столичных адвокатских объединений, которого разоблачили на предложении предоставить взятку в размере 200 тыс. долл. США разоблачили адвоката одного из столичных адвокатских объединений" ,- говорится в сообщении.

Действия подозреваемого квалифицируют по ч. 3 ст. 369 УК Украины.

Напомним, ранее антикоррупционные органы сообщили о разоблачении адвоката одного из столичных адвокатских объединений на предложении взятки в размере 200 тыс. долларов.

Речь идет о деле о завладении электрической энергией ЧАО "НЭК "Укрэнерго" и легализации полученных от ее продажи средств на сумму 716 млн грн.

В то же время юридическая компания "Миллер" заявила, что 4 июня состоялись следственные действия в отношении адвоката компании Алексея Носова, по подозрению в якобы предложении неправомерной выгоды работнику НАБУ в рамках дела одного из клиентов.

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