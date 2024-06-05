$200 тис. хабаря детективу НАБУ та прокурору САП: Столичному адвокату Носову повідомлено про підозру

Антикорупційні органи повідомили про підозру столичному адвокату, який пропонував хабар у $200 тис.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

"За дорученням керівника САП прокурор за участі детективів НАБУ повідомив про підозру адвоката одного з столичних адвокатських об’єднань, якого викрили на пропозиції надати хабар у розмірі 200 тис. дол. США викрили адвоката одного з столичних адвокатських об’єднань" ,- йдеться в повідомленні.

Дії підозрюваного кваліфікують за ч. 3 ст. 369 КК України.

Нагадаємо, раніше антикорупційні органи повідомили про викриття адвоката одного зі столичних адвокатських об’єднань на пропозиції хабаря у розмірі 200 тис. доларів.

Йдеться про справу щодо заволодіння електричною енергією ПрАТ "НЕК "Укренерго" та легалізації отриманих від її продажу коштів на суму 716 млн грн.

Водночас юридична компанія "Міллер" заявила, що 4 червня відбулися слідчі дії стосовно адвоката компанії Олексія Носова, за підозрою в нібито пропозиції неправомірної вигоди працівнику НАБУ в межах справи одного з клієнтів.

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