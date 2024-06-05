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Новини Хабарники
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$200 тис. хабаря детективу НАБУ та прокурору САП: Столичному адвокату Носову повідомлено про підозру

Адвокату Носову повідомлено про підозру

Антикорупційні органи повідомили про підозру столичному адвокату, який пропонував хабар у $200 тис.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

"За дорученням керівника САП прокурор за участі детективів НАБУ повідомив про підозру адвоката одного з столичних адвокатських об’єднань, якого викрили на пропозиції надати хабар у розмірі 200 тис. дол. США викрили адвоката одного з столичних адвокатських об’єднань" ,- йдеться в повідомленні.

Дії підозрюваного кваліфікують за ч. 3 ст. 369 КК України.

Нагадаємо, раніше антикорупційні органи повідомили про викриття адвоката одного зі столичних адвокатських об’єднань на пропозиції хабаря у розмірі 200 тис. доларів.

Йдеться про справу щодо заволодіння електричною енергією ПрАТ "НЕК "Укренерго" та легалізації отриманих від її продажу коштів на суму 716 млн грн.

Водночас юридична компанія "Міллер" заявила, що 4 червня відбулися слідчі дії стосовно адвоката компанії Олексія Носова, за підозрою в нібито пропозиції неправомірної вигоди працівнику НАБУ в межах справи одного з клієнтів.

Читайте: Вимагав $1 тис. за зняття автівки з військового обліку: В Одесі затримано працівника ТЦК. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

адвокат (935) хабар (4704) Укренерго (2695) САП (2218)


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Топ коментарі
+3
Да, Маси Найем - основатель юридической компании "Миллер", сотрудником которой является взяткодатель.
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05.06.2024 15:32
+3
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05.06.2024 16:01
+3
Как нєвдобно получилось!...
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05.06.2024 18:50
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чувак йшов до успіху і навіть встиг на бімер нашкрябати тисяч 300... а тут таке... залишиться без тачки
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05.06.2024 14:04 Відповісти
Писали цей адвокат співпрацює з Насі Найомом
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05.06.2024 14:16 Відповісти
Да, Маси Найем - основатель юридической компании "Миллер", сотрудником которой является взяткодатель.
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05.06.2024 15:32 Відповісти
Масі Найєм давно відійшов від справ. Вював, був поранений, втратив око.
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05.06.2024 16:15 Відповісти
Куди він там відійшов?

Звідки той юнак вухастий 200 кілобаксів витяг?

Раніше Наєм особисто розносив.

Просто закінчилась 'епоха бідності та зубожіння' в нього. Працюють кур'єри.
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05.06.2024 20:09 Відповісти
Працює в адвокатській компанії Масі Наєма. В соцмережах дехто закликає не переносити негатив стосовно цього недоадвоката на всю компанію. Нібито він діяв самостійно.
Але справа дуже "жирна" для самостійних протиправних рішень окремого адвоката.
До того ж сам Наєм мовчить, не коментує цей інцидент.
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05.06.2024 15:56 Відповісти
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05.06.2024 16:01 Відповісти
Как нєвдобно получилось!...
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05.06.2024 18:50 Відповісти
типовий адвокат-рішала, таких багато, якщо не більшість
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05.06.2024 14:18 Відповісти
А таварісщ носов не хоче на передок, чи до фуя адвакатік?
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05.06.2024 14:18 Відповісти
Спочатку йому термін, та в ЗК

- а вже звідти може й запроситись у штраф.підрозділ

(не плутайте святе та.. смітник, будь ласка)
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05.06.2024 20:25 Відповісти
Може хто небудь чув , що сантехніка , або конюха на хабарі піймали ?
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05.06.2024 15:24 Відповісти
 
 