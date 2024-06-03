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Новини Фото Хабарники
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Вимагав $1 тис. за зняття автівки з військового обліку: В Одесі затримано працівника ТЦК. ВІДЕО+ФОТО

Працівник одного з Одеських ТЦК вимагав 1 тисячу доларів за зняття авто з військового обліку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції Одещини.

Так, офіцер мобілізаційного відділення одного з міських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки вимагав з представника логістичної компанії 1000 доларів винагороди. Натомість обіцяв посприяти у видачі довідки про зняття з обліку позашляховика 2022 року випуску, який було поставлено на облік в межах військово-транспортного обов’язку.

Чоловіка затримали після отримання хабаря. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (вимагання та отримання службовою особою неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.

Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, чим він і скористався.

Також дивіться: У Дніпрі представники ТЦК намагалися силою затягнути чоловіка в бус: у військкоматі кажуть, що це мобілізований, який здійснив спробу втечі. ВIДЕО

В Одесі затримано працівника ТЦК, який вимагав хабар
В Одесі затримано працівника ТЦК, який вимагав хабар

Автор: 

хабар (4711) Одеса (5473) Нацполіція (15205) ТЦК та СП (584)


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Топ коментарі
+11
Ти, диви, які переконливі ролики расейське ІПСО клепає. Але нас не проведеш, де це видно, щоб ТЦК, до яких відправляють ветеранів, що збили не менше 45 танків, може красти і вимагати хабарі
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03.06.2024 16:16
+8
ТЦК- ЭТО БИЗНЕС И ЕГО ГОЛОВА В ОФИСЕ ПРЕЗИДЕНТА
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03.06.2024 16:49
+4
Не може такого бути, то все іпсо зняте кацапами на тот, всі зебіли знають що у тицика працюють тільки інваліди фронтовики божі одуванчики.
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03.06.2024 16:31
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Авто стОит в этом плане примерно на порядок дешевле ухилянта.
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03.06.2024 16:15 Відповісти
Наша влада знає ціну кожного свого громадянина
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03.06.2024 16:17 Відповісти
👍
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03.06.2024 16:25 Відповісти
і ми її ціну теж знаємо...
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03.06.2024 16:28 Відповісти
Ти, диви, які переконливі ролики расейське ІПСО клепає. Але нас не проведеш, де це видно, щоб ТЦК, до яких відправляють ветеранів, що збили не менше 45 танків, може красти і вимагати хабарі
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03.06.2024 16:16 Відповісти
сьогдні прямо вал, а сухопутні попереджали, як знали
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03.06.2024 16:17 Відповісти
Классика жанра ...хоч і ІПСО
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03.06.2024 16:18 Відповісти
Застава - 100usd?
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03.06.2024 16:19 Відповісти
Чим ТЦК краще за військкомати? Чи не краще повернути військкомати, а ТЦК на фронт?
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03.06.2024 16:21 Відповісти
тримання під вартою з правом внесення застави, чим він і скористався.

Покидьок вже немало нахапав, або застава була невеличка!
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03.06.2024 16:22 Відповісти
все по закону!
я вже починаю розуміти тернопільців...
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03.06.2024 16:24 Відповісти
Начальника ТЦК на фронт. Без его участия эта сделка не прошла бы.
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03.06.2024 16:30 Відповісти
Всіх обласних військкомів зняли ще у серпні 2023-го, але й досі на їхнє звільнення вішають всіх собак (тобто провал з мобілізацією). Виявляється, саме вони працювали, а решта тцк-шників - просто баласт на державному утриманні, трутні й ухилянти.
Не розходимось, цирк продовжується...
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03.06.2024 16:47 Відповісти
Не може такого бути, то все іпсо зняте кацапами на тот, всі зебіли знають що у тицика працюють тільки інваліди фронтовики божі одуванчики.
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03.06.2024 16:31 Відповісти
3 ящіки мівіни велосіпедістy!
за мій рахунок!
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03.06.2024 16:37 Відповісти
Нічого дивного зелене лада, злочинна держава, конторль над поліцією, суддями, ТЦК втрачено чи навмисно втрачено...дермак рулить а то що відбувається це "ІПСО" так не переможемо.
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03.06.2024 16:39 Відповісти
buba - second hand!
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03.06.2024 16:40 Відповісти
Це все відбувається на ТОР це ІПСО .....
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03.06.2024 16:40 Відповісти
та в нас все ІПСО
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03.06.2024 16:45 Відповісти
Де прихильники тцкунов? Треба розвінчати кацапське ІПСО, а їх немає...
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03.06.2024 16:45 Відповісти
Їх мабуть всіх зібрали на нараді. Роздають нові темники.
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03.06.2024 16:48 Відповісти
слово проти буби - ІПСО!
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03.06.2024 16:47 Відповісти
ТЦК- ЭТО БИЗНЕС И ЕГО ГОЛОВА В ОФИСЕ ПРЕЗИДЕНТА
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03.06.2024 16:49 Відповісти
Якщо війна починає приносити вигоду, вона надовго...
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03.06.2024 16:52 Відповісти
так тож порох наживався на війні!
наш тупо пенкі збирає...
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03.06.2024 16:58 Відповісти
тюююю! в бучанському ТЦК блокування довідок на зняття авто з обліку й "запрошення на розмову до начальника" - звичайна щоденна практика вартість послуги - від 300 до 2000 в залежності від ТЗ
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03.06.2024 17:08 Відповісти
Коли вже вони нажеруться?
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03.06.2024 18:13 Відповісти
В Одесі найчесніші тцкуни! Борисов не дасть збрехати!
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03.06.2024 20:21 Відповісти
Де їбло ахфіцера? Чому уйобки без фейсів????
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04.06.2024 22:09 Відповісти
 
 