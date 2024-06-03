Вимагав $1 тис. за зняття автівки з військового обліку: В Одесі затримано працівника ТЦК. ВІДЕО+ФОТО
Працівник одного з Одеських ТЦК вимагав 1 тисячу доларів за зняття авто з військового обліку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції Одещини.
Так, офіцер мобілізаційного відділення одного з міських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки вимагав з представника логістичної компанії 1000 доларів винагороди. Натомість обіцяв посприяти у видачі довідки про зняття з обліку позашляховика 2022 року випуску, який було поставлено на облік в межах військово-транспортного обов’язку.
Чоловіка затримали після отримання хабаря. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (вимагання та отримання службовою особою неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.
Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, чим він і скористався.
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Покидьок вже немало нахапав, або застава була невеличка!
я вже починаю розуміти тернопільців...
Не розходимось, цирк продовжується...
за мій рахунок!
наш тупо пенкі збирає...