Вимагав $1 тис. за зняття автівки з військового обліку: В Одесі затримано працівника ТЦК. ВІДЕО+ФОТО

Працівник одного з Одеських ТЦК вимагав 1 тисячу доларів за зняття авто з військового обліку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції Одещини.

Так, офіцер мобілізаційного відділення одного з міських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки вимагав з представника логістичної компанії 1000 доларів винагороди. Натомість обіцяв посприяти у видачі довідки про зняття з обліку позашляховика 2022 року випуску, який було поставлено на облік в межах військово-транспортного обов’язку.

Чоловіка затримали після отримання хабаря. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (вимагання та отримання службовою особою неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.

Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, чим він і скористався.

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