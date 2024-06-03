Требовал $1 тыс. за снятие автомобиля с военного учета: В Одессе задержан работник ТЦК

Работник одного из Одесских ТЦК требовал 1 тысячу долларов за снятие авто с воинского учета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции Одесской области.

Так, офицер мобилизационного отделения одного из городских территориальных центров комплектования и социальной поддержки требовал с представителя логистической компании 1000 долларов вознаграждения. Взамен обещал посодействовать в выдаче справки о снятии с учета внедорожника 2022 года выпуска, который был поставлен на учет в рамках военно-транспортной обязанности.

Мужчину задержали после получения взятки. Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение должностным лицом неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога, чем он и воспользовался.

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