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Требовал $1 тыс. за снятие автомобиля с военного учета: В Одессе задержан работник ТЦК

Работник одного из Одесских ТЦК требовал 1 тысячу долларов за снятие авто с воинского учета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции Одесской области.

Так, офицер мобилизационного отделения одного из городских территориальных центров комплектования и социальной поддержки требовал с представителя логистической компании 1000 долларов вознаграждения. Взамен обещал посодействовать в выдаче справки о снятии с учета внедорожника 2022 года выпуска, который был поставлен на учет в рамках военно-транспортной обязанности.

Мужчину задержали после получения взятки. Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение должностным лицом неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога, чем он и воспользовался.

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В Одесі затримано працівника ТЦК, який вимагав хабар
В Одесі затримано працівника ТЦК, який вимагав хабар

Автор: 

взятка (6166) Одесса (7898) Нацполиция (16496) ТЦК (538)


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Топ комментарии
+11
Ти, диви, які переконливі ролики расейське ІПСО клепає. Але нас не проведеш, де це видно, щоб ТЦК, до яких відправляють ветеранів, що збили не менше 45 танків, може красти і вимагати хабарі
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03.06.2024 16:16
+8
ТЦК- ЭТО БИЗНЕС И ЕГО ГОЛОВА В ОФИСЕ ПРЕЗИДЕНТА
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03.06.2024 16:49
+4
Не може такого бути, то все іпсо зняте кацапами на тот, всі зебіли знають що у тицика працюють тільки інваліди фронтовики божі одуванчики.
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03.06.2024 16:31
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Правила форума Совет форумчан
Авто стОит в этом плане примерно на порядок дешевле ухилянта.
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03.06.2024 16:15 Ответить
Наша влада знає ціну кожного свого громадянина
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03.06.2024 16:17 Ответить
👍
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03.06.2024 16:25 Ответить
і ми її ціну теж знаємо...
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03.06.2024 16:28 Ответить
Ти, диви, які переконливі ролики расейське ІПСО клепає. Але нас не проведеш, де це видно, щоб ТЦК, до яких відправляють ветеранів, що збили не менше 45 танків, може красти і вимагати хабарі
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03.06.2024 16:16 Ответить
сьогдні прямо вал, а сухопутні попереджали, як знали
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03.06.2024 16:17 Ответить
Классика жанра ...хоч і ІПСО
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03.06.2024 16:18 Ответить
Застава - 100usd?
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03.06.2024 16:19 Ответить
Чим ТЦК краще за військкомати? Чи не краще повернути військкомати, а ТЦК на фронт?
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03.06.2024 16:21 Ответить
тримання під вартою з правом внесення застави, чим він і скористався.

Покидьок вже немало нахапав, або застава була невеличка!
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03.06.2024 16:22 Ответить
все по закону!
я вже починаю розуміти тернопільців...
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03.06.2024 16:24 Ответить
Начальника ТЦК на фронт. Без его участия эта сделка не прошла бы.
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03.06.2024 16:30 Ответить
Всіх обласних військкомів зняли ще у серпні 2023-го, але й досі на їхнє звільнення вішають всіх собак (тобто провал з мобілізацією). Виявляється, саме вони працювали, а решта тцк-шників - просто баласт на державному утриманні, трутні й ухилянти.
Не розходимось, цирк продовжується...
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03.06.2024 16:47 Ответить
Не може такого бути, то все іпсо зняте кацапами на тот, всі зебіли знають що у тицика працюють тільки інваліди фронтовики божі одуванчики.
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03.06.2024 16:31 Ответить
3 ящіки мівіни велосіпедістy!
за мій рахунок!
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03.06.2024 16:37 Ответить
Нічого дивного зелене лада, злочинна держава, конторль над поліцією, суддями, ТЦК втрачено чи навмисно втрачено...дермак рулить а то що відбувається це "ІПСО" так не переможемо.
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03.06.2024 16:39 Ответить
buba - second hand!
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03.06.2024 16:40 Ответить
Це все відбувається на ТОР це ІПСО .....
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03.06.2024 16:40 Ответить
та в нас все ІПСО
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03.06.2024 16:45 Ответить
Де прихильники тцкунов? Треба розвінчати кацапське ІПСО, а їх немає...
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03.06.2024 16:45 Ответить
Їх мабуть всіх зібрали на нараді. Роздають нові темники.
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03.06.2024 16:48 Ответить
слово проти буби - ІПСО!
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03.06.2024 16:47 Ответить
ТЦК- ЭТО БИЗНЕС И ЕГО ГОЛОВА В ОФИСЕ ПРЕЗИДЕНТА
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03.06.2024 16:49 Ответить
Якщо війна починає приносити вигоду, вона надовго...
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03.06.2024 16:52 Ответить
так тож порох наживався на війні!
наш тупо пенкі збирає...
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03.06.2024 16:58 Ответить
тюююю! в бучанському ТЦК блокування довідок на зняття авто з обліку й "запрошення на розмову до начальника" - звичайна щоденна практика вартість послуги - від 300 до 2000 в залежності від ТЗ
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03.06.2024 17:08 Ответить
Коли вже вони нажеруться?
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03.06.2024 18:13 Ответить
В Одесі найчесніші тцкуни! Борисов не дасть збрехати!
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03.06.2024 20:21 Ответить
Де їбло ахфіцера? Чому уйобки без фейсів????
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04.06.2024 22:09 Ответить
 
 