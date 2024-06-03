Требовал $1 тыс. за снятие автомобиля с военного учета: В Одессе задержан работник ТЦК
Работник одного из Одесских ТЦК требовал 1 тысячу долларов за снятие авто с воинского учета.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции Одесской области.
Так, офицер мобилизационного отделения одного из городских территориальных центров комплектования и социальной поддержки требовал с представителя логистической компании 1000 долларов вознаграждения. Взамен обещал посодействовать в выдаче справки о снятии с учета внедорожника 2022 года выпуска, который был поставлен на учет в рамках военно-транспортной обязанности.
Мужчину задержали после получения взятки. Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение должностным лицом неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.
Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога, чем он и воспользовался.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Покидьок вже немало нахапав, або застава була невеличка!
я вже починаю розуміти тернопільців...
Не розходимось, цирк продовжується...
за мій рахунок!
наш тупо пенкі збирає...