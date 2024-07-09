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Новини Війна
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У 24 ОМБр імені короля Данила створили новий батальйон з колишніх в’язнів "Характерники"

У 24 бригаді створили новий батальйон з колишніх в’язнів

У 24 окремій механізованій бригаді імені короля Данила сформували новий батальйон "Характерники" з колишніх ув’язнених. Незабаром він почне виконувати бойові завдання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі бригади.

"У 24 бригаді сформовано батальйон "Характерники", який складатиметься з громадян, що відбували покарання в місцях позбавлення волі і виявили бажання долучитись до оборони держави. Новобранці нашої бригади скористались можливістю отримати другий шанс та приєднатись до виконання священного обов’язку у великій війні за Незалежність", - ідеться в повідомленні.

Також читайте: Мобілізація в’язнів на практиці не охоплює засуджених жінок. Зараз дефіцит чоловіків у ЗСУ, - Малюська

У бригаді наголосили, що серед новобранців дуже багато патріотів, які неодноразово виявляли бажання захищати Батьківщину. Є чимало людей з бойовим досвідом.

"Добровольці скористались своїм правом на викуплення провини та вирішили стати до зброї, обороняючи рідну землю від загарбників.
Напередодні вони прийняли Військову присягу на вірність українському народові та виголосили молитву українського націоналіста", - розповіли в бригаді.

Зазначається, що найближчим часом "Характерники" почнуть виконувати бойові завдання та покажуть себе на полі битви.

Також читайте: Вже 775 засуджених долучилися до лав ЗСУ, - Офіс Генпрокурора

У 24 бригаді створили новий батальйон з колишніх в'язнів
У 24 бригаді створили новий батальйон з колишніх в'язнів
У 24 бригаді створили новий батальйон з колишніх в'язнів

Мобілізація в’язнів

Президент Володимир Зеленський 17 травня підписав законопроєкт про мобілізацію засуджених. Умовно-достроково звільнитись від покарання зможуть лише громадяни, які в минулому були увʼязнені за нетяжкі злочини.

У Міністерстві оборони зазначали, що на мобілізацію засуджених впливатиме не тільки склад їхнього злочину та бажання, а й висновок військово-лікарської комісії, рішення суду про умовно-дострокове звільнення та готовність командира прийняти людину на службу у свій підрозділ.

У Мін’юсті повідомляли, що понад 3 тис. ув’язнених отримали дозвіл на мобілізацію до війська.

Автор: 

в’язні (337) мобілізація (3122) 24 омб імені князя Данила Галицького (260)


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Топ коментарі
+18
З богом. Таку назву ще треба заслужити.
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09.07.2024 22:32 Відповісти
+15
Шановні редактори, докладайте зусиль перед публікацією новини та цікавтесь словничком, бо "викуплення" провини - це невдала спроба перекладу з російської "искупать", у нас є чудове українське слово "спокутувати" вину/провину
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09.07.2024 22:39 Відповісти
+9
Добру справу роблять! Респект! Молодці!
Воля України та Родини, знищення окупантів-рашистів, головна задача усіх Українців! Підтримуймо та допомагаймо, Захисникам України!
Слава Україні!
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09.07.2024 22:34 Відповісти
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З богом. Таку назву ще треба заслужити.
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09.07.2024 22:32 Відповісти
Так, з назвою невдало вийшло. Таку назву ніяк не вислужиш.
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10.07.2024 08:32 Відповісти
Добру справу роблять! Респект! Молодці!
Воля України та Родини, знищення окупантів-рашистів, головна задача усіх Українців! Підтримуймо та допомагаймо, Захисникам України!
Слава Україні!
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09.07.2024 22:34 Відповісти
Ше не воювали - але поганяло - весь піздєц
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09.07.2024 22:38 Відповісти
Странное название выбрали. Ведь характерники это были, можно сказать, "элита", лучшие из лучших...
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09.07.2024 22:39 Відповісти
А ці не найгірші, бо йдуть на війну, праведнику.
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09.07.2024 22:51 Відповісти
чаклуни скоріше, відьмаки
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09.07.2024 23:51 Відповісти
Ну их "магические способности", не будет рассматривать. Это скорее было результатом отличной подготовки, своего рода "спецназ" того времени. А уже враги/противники, потом им приписывали всякие сверхъестественные способности...
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09.07.2024 23:59 Відповісти
Шановні редактори, докладайте зусиль перед публікацією новини та цікавтесь словничком, бо "викуплення" провини - це невдала спроба перекладу з російської "искупать", у нас є чудове українське слово "спокутувати" вину/провину
показати весь коментар
09.07.2024 22:39 Відповісти
Саме так, викупають майно з ломбарду, а провину спокутують.
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09.07.2024 23:06 Відповісти
Хлопці будуть добре воювати і пакувать кацапюр.
Удачі вам і здоров"я, дорогі українці.
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09.07.2024 22:50 Відповісти
Навіщо це шоу?
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09.07.2024 23:00 Відповісти
Шоу у вечірніх видосиках, хлопчику, а ці бійці ризикують життям і здоров'ям заради України.
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09.07.2024 23:10 Відповісти
За хлопчика дякую, хоча вже скоро на пенсію))) Але погодьтесь, вчора гаманець поцупив, а сьогодні вже "характерник", то трохи занадто
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10.07.2024 01:30 Відповісти
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09.07.2024 23:27 Відповісти
А бувший експрокурВор Ільніцкій попаде до складу "характерників" чи як?
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10.07.2024 07:17 Відповісти
осквернили таку назву!
Характерник - своєрідний духовний наставник, якого козаки шанували і дещо побоювались, хранитель традицій і таємниць бойового мистецтва запорозького козацтва.
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17.07.2024 00:00 Відповісти
 
 