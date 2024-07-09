У 24 ОМБр імені короля Данила створили новий батальйон з колишніх в’язнів "Характерники"

У 24 окремій механізованій бригаді імені короля Данила сформували новий батальйон "Характерники" з колишніх ув’язнених. Незабаром він почне виконувати бойові завдання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі бригади.



"У 24 бригаді сформовано батальйон "Характерники", який складатиметься з громадян, що відбували покарання в місцях позбавлення волі і виявили бажання долучитись до оборони держави. Новобранці нашої бригади скористались можливістю отримати другий шанс та приєднатись до виконання священного обов’язку у великій війні за Незалежність", - ідеться в повідомленні.

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У бригаді наголосили, що серед новобранців дуже багато патріотів, які неодноразово виявляли бажання захищати Батьківщину. Є чимало людей з бойовим досвідом.



"Добровольці скористались своїм правом на викуплення провини та вирішили стати до зброї, обороняючи рідну землю від загарбників.

Напередодні вони прийняли Військову присягу на вірність українському народові та виголосили молитву українського націоналіста", - розповіли в бригаді.

Зазначається, що найближчим часом "Характерники" почнуть виконувати бойові завдання та покажуть себе на полі битви.

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Мобілізація в’язнів

Президент Володимир Зеленський 17 травня підписав законопроєкт про мобілізацію засуджених. Умовно-достроково звільнитись від покарання зможуть лише громадяни, які в минулому були увʼязнені за нетяжкі злочини.

У Міністерстві оборони зазначали, що на мобілізацію засуджених впливатиме не тільки склад їхнього злочину та бажання, а й висновок військово-лікарської комісії, рішення суду про умовно-дострокове звільнення та готовність командира прийняти людину на службу у свій підрозділ.

У Мін’юсті повідомляли, що понад 3 тис. ув’язнених отримали дозвіл на мобілізацію до війська.