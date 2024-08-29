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Россияне контролируют около 40% Часова Яра, - пресс-служба 24-й ОМБр

Як виглядає знищений росіянами Часів Яр на Донеччині

Полный захват Часова Яра может предоставить россиянам тактическое преимущество. Сейчас же россияне контролируют около 40% территории города.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал представитель пресс-службы 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила Андрей Полухин.

Он отметил, что в случае полного захвата Часова Яра, оккупанты получат контроль над высотой, с которой открывается обзор на Константиновку, Дружковку, Краматорск и логистический путь между этими населенными пунктами.

Военный добавил, что сейчас ситуация в Часовом Яре является критической. Город превратился в руины в результате российских атак, подобно ситуации в Авдеевке и Бахмуте. Враг просто уничтожает все на своем пути, несмотря на разрушение инфраструктуры и гражданских объектов.

Читайте также: РФ стремится захватить Часов Яр, чтобы из артиллерии обстреливать Константиновку, Дружковку и Краматорск, - 24-я ОМБр

"Сейчас город Часов Яр разбит. Враг оставляет один после себя след, как при оккупации Авдеевки и Бахмута. Это просто руины. Враг не считает эти территории своими, он просто разрушает все, что находится у него на пути", - добавил Полухин.

Также смотрите: Разрушенный россиянами Часов Яр: выжженные здания, воронки от снарядов и руины. ФОТОрепортаж

Автор: 

боевые действия (3985) 24 омб имени князя Данила Галицкого (251) Часов Яр (322)


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Ворог перетворює Часік на руіни - а він шо не в тих самих руінах?
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29.08.2024 09:19 Ответить
Зі слів того речника про 40% ЧЯ під ворогом виходить, що рашистські війська перетнули канал і просунулись вгору по центральній вулиці міста на 2,5 - 3 км.
Щось слабо віриться в цю заяву. Бо тоді б по всіх ворожих Z-каналах про це б гуділи та публікували трикольорні шмати над будинками.
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29.08.2024 09:59 Ответить
вони гудуть, коли дана позиція вже в тилу

як і всі, не розкриваючи розташування.
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29.08.2024 10:58 Ответить
Нічого подібного. І особливо не в цьому випадку.
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29.08.2024 11:56 Ответить
Москали хотят в течении трех дней захватить Покровск?
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29.08.2024 10:55 Ответить
Значит скорее всего они его захватят. Каждый раз одно и то же. Закрепились - все! - город обречен. Почему так? Может потому что у ВСУ нет возможности заваливать противника снарядами и мешать с землей... Когда эти ******** закончатся...
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29.08.2024 13:44 Ответить
 
 