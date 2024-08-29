Россияне контролируют около 40% Часова Яра, - пресс-служба 24-й ОМБр

Полный захват Часова Яра может предоставить россиянам тактическое преимущество. Сейчас же россияне контролируют около 40% территории города.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал представитель пресс-службы 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила Андрей Полухин.

Он отметил, что в случае полного захвата Часова Яра, оккупанты получат контроль над высотой, с которой открывается обзор на Константиновку, Дружковку, Краматорск и логистический путь между этими населенными пунктами.

Военный добавил, что сейчас ситуация в Часовом Яре является критической. Город превратился в руины в результате российских атак, подобно ситуации в Авдеевке и Бахмуте. Враг просто уничтожает все на своем пути, несмотря на разрушение инфраструктуры и гражданских объектов.

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"Сейчас город Часов Яр разбит. Враг оставляет один после себя след, как при оккупации Авдеевки и Бахмута. Это просто руины. Враг не считает эти территории своими, он просто разрушает все, что находится у него на пути", - добавил Полухин.

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