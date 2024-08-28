РФ стремится захватить Часов Яр, чтобы из артиллерии обстреливать Константиновку, Дружковку и Краматорск, - 24-я ОМБр
Враг хочет захватить город Часов Яр в Донецкой области, поскольку он расположен на высоте. Отсюда российская артиллерия сможет обстреливать Константиновку, Дружковку и Краматорск.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Киев 24" рассказал представитель пресс-службы 24-й ОМБр им. Короля Данила Андрей Полухин.
По его словам, больше всего в Часовом Яре пострадал микрорайон Канал, расположенный за каналом.
"Там руины, но есть возможность спрятаться малым группам. Таким образом враг атакует", - отметил он.
Полухин также пояснил, что российские оккупанты стремятся захватить Часов Яр, поскольку это высота, которая позволит с легкостью обстреливать позиции ВСУ на низинах.
Часов Яр расположен на высоте, по сравнению с Константиновкой, Дружковкой и Краматорском. Эта высота идет вдоль трассы до Краматорска", - сказал он.
Россияне пытаются перерезать логистические пути
Представитель пресс-службы также добавил, что враг пытается перерезать логистические пути.
"Противник пытается выйти к этой линии, чтобы перерезать логистические пути. Противнику очень важна эта высота, потому что там будет артиллерия. Ему будет легко обстреливать те территории именно с высоты", - добавили в 24-й ОМБр.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Сирського пора на мило. а не на підвищення!