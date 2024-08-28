РФ прагне захопити Часів Яр, щоб з артилерії обстрілювати Костянтинівку, Дружківку та Краматорськ, - 24 ОМБр

Ворог хоче захопити місто Часів Яр на Донеччині, оскільки воно розташоване на висоті. Звідси російська артилерія зможе обстрілювати Костянтинівку, Дружківку та Краматорськ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в етері "Київ24" розповів представник пресслужби 24-ї ОМБр ім. Короля Данила Андрій Полухін.

За його словами, найбільше у Часовому Яру постраждав мікрорайон Канал, який розташований за каналом.

"Там руїни, однак є можливість сховатися малим групам. Таким чином ворог атакує", - зазначив він.

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Полухін також пояснив, що російські окупанти прагнуть захопити Часів Яр, адже це висота, яка дозволить з легкістю обстрілювати позиції ЗСУ на низинах.

Часів Яр розташований на висоті, порівняно з Костянтинівкою, Дружківкою та Краматорськом. Ця висота йде вздовж траси до Краматорська", - сказав він.

Росіяни намагаються перерізати логістичні шляхи

Представник пресслужби також додав, що ворог намагається перерізати логістичні шляхи.

"Противник намагається вийти до цієї лінії, щоб перерізати логістичні шляхи. Противнику дуже важлива ця висота, бо там буде артилерія. Йому буде легко обстрілювати ті території саме з висоти", - додали у 24-й ОМБр.

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