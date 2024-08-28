На Харьковском направлении россияне уменьшили использование техники во время штурмов, - 77-я ОАБ

Россияне применяют меньше бронированной техники во время штурмов на Харьковском направлении.

Об этом рассказал начальник отдела коммуникаций 77-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Армия Inform".

"Обстановка в полосе нашей ответственности остается напряженной, однако контролируемой. Наши воины ценой сверхчеловеческих усилий сдерживают врага, который не оставляет намерений продвинуться и занять наши позиции. Однако наши воины становятся этому помехой",- рассказал спикер.

И добавил, что враг потерял на этом направлении большое количество техники. Преимущественно противник осуществляет пешие штурмы, использует мотоциклы и багги.

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"Изменение в том, что сейчас очень мало у них бронированной техники", - добавил начальник отдела коммуникаций.

По его словам, с начала Курской операции на Харьковщине кардинальных изменений нет. Враг продолжает штурмовать, однако уменьшилась интенсивность штурмовых действий.

"Раньше могло быть до десяти накатов в день, сейчас может быть один-два", - резюмировал спикер.

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