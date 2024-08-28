На Харківському напрямку росіяни зменшили використання техніки під час штурмів, - 77-а ОАБ

Росіяни застосовують менше броньованої техніки під час штурмів на Харківському напрямку.

Про це розповів начальник відділу комунікацій 77-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Армія Inform".

"Обстановка в смузі нашої відповідальності залишається напруженою, проте контрольованою наші воїни ціною надлюдських зусиль стримують ворога, який не полишає намірів просунутися і зайняти наші позиції. Проте наші воїни стають цьому на заваді",- розповів речник.

Та додав, що ворог втратив на цьому напрямку велику кількість техніки. Переважно противник здійснює піші штурми, використовує мотоцикли та багі.

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"Зміна в тому, що зараз дуже мало у них броньованої техніки", — додав начальник відділу комунікацій.

За його словами, від початку Курської операції на Харківщині кардинальних змін немає. Ворог продовжує штурмувати, проте зменшилась інтенсивність штурмових дій.

"Раніше могло бути до десяти накатів за день, зараз може бути один-два", - резюмував речник.

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