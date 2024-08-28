Допомагали РФ проводити псевдореферендум: СБУ викрила двох зрадниць із Харківщини та Херсонщини

Правоохоронці викрили двох зрадниць, які під час окупації Харківщини та Херсонщини співпрацювали із загарбниками.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Обидві зловмисниці займалися підготовкою псевдореферендумів росії щодо "приєднання" східного та південного регіонів України до складу росії. Однією із фігуранток виявилася колишня продавчиня з правобережжя Херсонщини.

Після захоплення Бериславського району жінка влаштувалася до окупаційного "виборчкому", який рашисти обладнали на території громади.Там вона займалася "бюлетенями" і у супроводі військових рф обходила двори, де збирала "голоси", - йдеться в повідомленні.

Також жінка погрожувала переслідуванням з боку окупантів, якщо хтось відмовився поставити підпис на підтримку загарбників.

Після звільнення правобережжя регіону зрадниця втекла на Хмельниччину, де переховувалася від правосуддя під виглядом переселенки.

Згодом її розшукали та повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб). Їй загрожує до 10 років тюрми.

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Іншою фігуранткою є секретарка старости однієї із сільрад Куп'янського району Харківщини, яка під час окупації влаштувалася до місцевої "адміністрації РФ".

"Там вона збирала паспортні дані односельчан, щоб потім використати їх для проведення фейкового плебісциту на захопленій тоді частині території регіону", - зазначили в СБУ.

Після деокупації жінка намагалася "залягти на дно", проте її місцеперебування встановила СБУ та повідомила їй про підозру за ч. 2 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

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