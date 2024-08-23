Відправляв патріотів "на підвали" й до рашистських катівень: Повідомлено про підозру зраднику з Херсонщини, - СБУ
Слідчі СБУ в Закарпатській області зібрали докази співпраці з ворогом мешканця Херсонщини, який на початку повномасштабного вторгнення РФ підтримав загарбників. За це його "прилаштували" до складу створеного окупантами "головного управління МВД Херсонської області".
Про це повідомили у відомстві, передає Цензор.НЕТ.
"Псевдоутворення виконує завдання щодо придушення опору та залякування мешканців тимчасово окупованих районів півдня України. Це відбувається шляхом масових репресій, переслідувань і незаконних затримань громадян", - пояснили в СБУ.
За наявними даними, на цій посаді колаборант сприяв окупантам у встановленні їх влади, самовільно розселяв їх у помешкання місцевих. Патріотів та незгодних із окупацією, зловмисник відправляв "на підвали" та до рашистських катівень.
За даними слідства, інспектор "МВД РФ" здавав росіянам "ворогів режиму", заступав на рашистські блокпости, де незаконно обшукував охочих вирватися з окупації мирних жителів.
Що загрожує підозрюваному
Чоловіку заочно оголосили підозру у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 ККУ). Йому загрожує до 15 років тюрми.
Наразі тривають комплексні заходи для притягнення зрадника до відповідальності за злочини проти України.
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Наразі тривають комплексні заходи для притягнення зрадника до відповідальності за злочини проти України. Джерело:
Це сюр якийсь!! І таких дописів вже сотні за ці роки...
Чи то під час війни бюрократична дурня, ???? Чи то поліцайня та прокуратура ІБД місить...