Відправляв патріотів "на підвали" й до рашистських катівень: Повідомлено про підозру зраднику з Херсонщини, - СБУ

Слідчі СБУ в Закарпатській області зібрали докази співпраці з ворогом мешканця Херсонщини, який на початку повномасштабного вторгнення РФ підтримав загарбників. За це його "прилаштували" до складу створеного окупантами "головного управління МВД Херсонської області".

Про це повідомили у відомстві, передає Цензор.НЕТ.

"Псевдоутворення виконує завдання щодо придушення опору та залякування мешканців тимчасово окупованих районів півдня України. Це відбувається шляхом масових репресій, переслідувань і незаконних затримань громадян", - пояснили в СБУ.

За наявними даними, на цій посаді колаборант сприяв окупантам у встановленні їх влади, самовільно розселяв їх у помешкання місцевих. Патріотів та незгодних із окупацією, зловмисник відправляв "на підвали" та до рашистських катівень.

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За даними слідства, інспектор "МВД РФ" здавав росіянам "ворогів режиму", заступав на рашистські блокпости, де незаконно обшукував охочих вирватися з окупації мирних жителів.

Що загрожує підозрюваному

Чоловіку заочно оголосили підозру у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 ККУ). Йому загрожує до 15 років тюрми.

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення зрадника до відповідальності за злочини проти України.

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