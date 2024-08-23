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Відправляв патріотів "на підвали" й до рашистських катівень: Повідомлено про підозру зраднику з Херсонщини, - СБУ

СБУ оголосила підозру колаборанту з Херсонщини

Слідчі СБУ в Закарпатській області зібрали докази співпраці з ворогом мешканця Херсонщини, який на початку повномасштабного вторгнення РФ підтримав загарбників. За це його "прилаштували" до складу створеного окупантами "головного управління МВД Херсонської області".

Про це повідомили у відомстві, передає Цензор.НЕТ.

"Псевдоутворення виконує завдання щодо придушення опору та залякування мешканців тимчасово окупованих районів півдня України. Це відбувається шляхом масових репресій, переслідувань і незаконних затримань громадян", - пояснили в СБУ.

За наявними даними, на цій посаді колаборант сприяв окупантам у встановленні їх влади, самовільно розселяв їх у помешкання місцевих. Патріотів та незгодних із окупацією, зловмисник відправляв "на підвали" та до рашистських катівень.

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За даними слідства, інспектор "МВД РФ" здавав росіянам "ворогів режиму", заступав на рашистські блокпости, де незаконно обшукував охочих вирватися з окупації мирних жителів.

Що загрожує підозрюваному

Чоловіку заочно оголосили підозру у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 ККУ). Йому загрожує до 15 років тюрми.

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення зрадника до відповідальності за злочини проти України.

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Автор: 

СБУ (12772) державна зрада (1678) колабораціонізм (1157) Закарпатська область (2044)


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мусор?
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23.08.2024 13:20 Відповісти
100%
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23.08.2024 14:07 Відповісти
Чоловіку заочно оголосили підозру у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 ККУ). Йому загрожує до 15 років тюрми.

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення зрадника до відповідальності за злочини проти України. Джерело:
Це сюр якийсь!! І таких дописів вже сотні за ці роки...
Чи то під час війни бюрократична дурня, ???? Чи то поліцайня та прокуратура ІБД місить...
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23.08.2024 13:30 Відповісти
То не Вася , каховский мент, шо уморил голодом стадо баранов? За пару лет до крупномасштабки еще и майора обмыл.
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23.08.2024 16:07 Відповісти
Должен быть лицом кавказской национальности.
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23.08.2024 16:27 Відповісти
 
 