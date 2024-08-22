За постачання ювелірної продукції до РФ про підозру повідомили клірику УПЦ (МП) з Луганщини Гутенку, - СБУ

СБУ повідомила про заочну підозру клірику-ювеліру УПЦ (МП) з Луганської області, який продає золоті вироби до Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресцентру СБУ.

"Служба безпеки задокументувала злочинну діяльність настоятеля одного з храмів УПЦ (МП) у тимчасово окупованому Луганську Сергія Гутенка. Окрім церковного сану фігурант має в регіоні підконтрольну ювелірну компанію, яка постачає свою продукцію до країни-агресора", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, серед постійних клієнтів клірика - представники РПЦ, які закуповують дорогоцінні вироби із золота та срібла для власних колекцій та оформлення приміщень єпархій.

Також він виготовляє ювелірні відзнаки для окупаційних угруповань РФ та ФСБ.

"Компанія фігуранта регулярно фінансує бюджет країни-агресора, сплачуючи "податки" до окупаційної адміністрації гауляйтера Пасічника", - вказали в СБУ.

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Після окупації частини території Луганської області клірик одним з перших "перереєстрував" компанію відповідно до "законодавства" РФ. Після початку повномасштабного вторгнення РФ Гутенко розширив продаж ювелірної продукції в Росії та по всій тимчасово захопленій частині території України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Тривають комплексні заходи для притягнення фігуранта до відповідальності, додали в СБУ.