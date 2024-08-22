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За постачання ювелірної продукції до РФ про підозру повідомили клірику УПЦ (МП) з Луганщини Гутенку, - СБУ

упц мп сбу

СБУ повідомила про заочну підозру клірику-ювеліру УПЦ (МП) з Луганської області, який продає золоті вироби до Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресцентру СБУ.

"Служба безпеки задокументувала злочинну діяльність настоятеля одного з храмів УПЦ (МП) у тимчасово окупованому Луганську Сергія Гутенка. Окрім церковного сану фігурант має в регіоні підконтрольну ювелірну компанію, яка постачає свою продукцію до країни-агресора", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, серед постійних клієнтів клірика - представники РПЦ, які закуповують дорогоцінні вироби із золота та срібла для власних колекцій та оформлення приміщень єпархій.

Також він виготовляє ювелірні відзнаки для окупаційних угруповань РФ та ФСБ.

"Компанія фігуранта регулярно фінансує бюджет країни-агресора, сплачуючи "податки" до окупаційної адміністрації гауляйтера Пасічника", - вказали в СБУ.

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Після окупації частини території Луганської області клірик одним з перших "перереєстрував" компанію відповідно до "законодавства" РФ. Після початку повномасштабного вторгнення РФ Гутенко розширив продаж ювелірної продукції в Росії та по всій тимчасово захопленій частині території України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Тривають комплексні заходи для притягнення фігуранта до відповідальності, додали в СБУ.

Автор: 

СБУ (12765) УПЦ МП (1205) державна зрада (1678) колабораціонізм (1157)


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Топ коментарі
+9
ще не заборонили мокшанський патріархат? Альо!
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22.08.2024 13:41
+6
Та вони ще ревізію Києво-Печерської Лаври не провели! Може там все вивезли все!.
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22.08.2024 13:45
+3
А клірік це вище чим прааорщик ФСБ чи може це як ефрайтор
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22.08.2024 13:54
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ще не заборонили мокшанський патріархат? Альо!
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22.08.2024 13:41 Відповісти
Та вони ще ревізію Києво-Печерської Лаври не провели! Може там все вивезли все!.
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22.08.2024 13:45 Відповісти
РОків з десять тому про це вже почали писать - що у Лаврі ювелірна майстерня працює день і ніч - клепає копії окладів ікон та книг Оригінали в Росію вивозяться - а копії ставлять на їх місце Питання тільки в одному - вони публічно про наявність у них (в Росії) оригіналів заявить не можуть - бо це буде визнанням крадіжки
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22.08.2024 14:03 Відповісти
Отож..я на початку 90х собі зробила до Лаврської бібліотеки читацький. Так цікаво було глянути ще й запасники, добрих тіточок вмовила..показували такі раритети..може вже й немає(
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22.08.2024 14:31 Відповісти
Поклоніння "золотому тільцю"!
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22.08.2024 13:59 Відповісти
А клірік це вище чим прааорщик ФСБ чи може це як ефрайтор
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22.08.2024 13:54 Відповісти
"Клірик" - це "загальне" поняття Це все одно що й "військовослужбовець" Може буть і "рядовим" і "генералом" А "клірик" - це людина що посвячена в релігійний сан Може буть сільським попом - а може буть і "патріархом"
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22.08.2024 14:06 Відповісти
Щось дивне. Так це тільки піп-сумісник колаборант?
А всі інші мешканці Донецької і Луганської областей? Вони не колаборанти.
Повірте, мені байдуже на того попа-бізнесмена, але якийсь підхід занадто диференційований...
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22.08.2024 14:46 Відповісти
Клірик упц мп ?! Це тіпа підор пасів чи актив ?!!!
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22.08.2024 15:45 Відповісти
Попу по барабану. Він собі живе у російський окупації і плювати хотів на заочне переслідування.
Навіщо СБУ взагалі цим хизується? Можна не виходячи із за стола виписати " підрозр" половині населення Донецька чи Луганьска, далі що?
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22.08.2024 20:28 Відповісти
 
 