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Новини
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У Харкові судитимуть працівницю дитсадка, яка передавала росіянам дані про Сили оборони. ФОТО

З вересня 2023 року харків'янка, яка працює у місцевому дитсадку, через Telegram почала спілкуватися із російським військовослужбовцем, який воює проти України. Жінка добровільно передала йому інформацію про місця дислокації ЗСУ та техніки в місті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Харківської області.

Отримані відомості підозрювана надсилала у вигляді текстових повідомлень з позначенням координат на Google-мапах. Завдяки її "допомозі" окупанти готували повітряні атаки на місто для послаблення оборони Харкова. Жінка, не приховуючи своїх антиукраїнських поглядів, активно ділилися ними в проросійських чатах у Telegram.

Правоохоронці викрили жінку за місцем її проживання у Харкові. Наразі вона перебуває під вартою, де їй загрожує до восьми років в'язниці. До суду направили обвинувальний акт стосовно 55-річної харків'янки за фактами поширення інформації про розташування утворених відповідно до законів України військових формувань, вчиненого в умовах воєнного стану, а також виготовлення, поширення матеріалів, у яких міститься заперечення збройної агресії РФ проти України (ч. 2 ст. 114-2 та ч. 2 ст. 436-2 ККУ).

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Переписка зі зрадницею
Переписка зі зрадницею
Переписка зі зрадницею

Автор: 

прокуратура (3667) Харків (5563) державна зрада (1678)


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Топ коментарі
+13
Мотивація ненависті у цих ублюдків лише одна- вони бояться, щоб їх не змусили говорити українською мовою. От з чого не почнеш з такими виродками, а їх повно в Україні, говорити, закінчується тим же- нідайбох українська мова. От все добре для них - і житло українське , і гроші українські жерли б, і соціальні допомоги, і природа чудова, і люді, і пєсні. А от українська мова - упасібог. Робіть висновки.
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09.08.2024 13:17
+9
В Харкові багато сєпарні, цей край був ригівсько-синій, як Луганськ і Донецьк!
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09.08.2024 13:13
+9
Якщо у дитсадках такі виховательки, то стає зрозумілим, чому 16-17-річні оболтуси палять автомобілі ЗСУ. Те ж стосується і шкільних вчителів, і особливо дитячих спортивних тренерів.
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09.08.2024 13:29
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Ганчірка руснява ...малахольна !
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09.08.2024 13:09 Відповісти
З дитинства підозріло ставлюся до усіх працівників дитячих садків.
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09.08.2024 13:11 Відповісти
ну там по-різному. але більшість досить посередні у всіх вимірах. На відміну від деяких розвинутих країн, де з дітьми працюють люди із справді вищою освітою, підготовкою дитячого психолога. моя дружина мала під рукою підручник Дитячі хвороби. вміла навіть ін'єкції зробити. І все це із дипломом пед училища. Але у неї айкю вище середнього хоча й не настільки як в мене
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09.08.2024 15:34 Відповісти
Розстріляти курву.
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09.08.2024 13:12 Відповісти
В Харкові багато сєпарні, цей край був ригівсько-синій, як Луганськ і Донецьк!
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09.08.2024 13:13 Відповісти
цей край як і інші перераховані, було викошено із заміщенням, а вже потім він став ригоаналівським...
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09.08.2024 13:45 Відповісти
массово и валом тварей. Комсомолки последних призывов, подружки алки александровской---харьковчане знают о ком это! закоренелые! такие интернационал на ночь поют или ,.падмацковные вечера,. с кабздоном. Только военно-полевой суд или трибунал. Так не выведем. Им бабло особо не надо.
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09.08.2024 15:06 Відповісти
Мотивація ненависті у цих ублюдків лише одна- вони бояться, щоб їх не змусили говорити українською мовою. От з чого не почнеш з такими виродками, а їх повно в Україні, говорити, закінчується тим же- нідайбох українська мова. От все добре для них - і житло українське , і гроші українські жерли б, і соціальні допомоги, і природа чудова, і люді, і пєсні. А от українська мова - упасібог. Робіть висновки.
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09.08.2024 13:17 Відповісти
Та у нас у Львові вже повно з Харкова москалоротих переїхало, вже та сєпарня піднімає голову і у нас!
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09.08.2024 13:19 Відповісти
От у мене й складається таке враження, ніби їх кацапи направляють якимось сарафанним радіо, куди їхати. Згадайте- після 2014 року вся донбаська касабня приїхала в Київ, зараз Київ квакає росмовою. Після 2022 року росжаби з Харкова облюбували Львів. Куди поїхали дніпровські? Тому що в Німеччину кацапи направили в основному! одеських, запорізьких, херсонських і миколаївських квакаючих росмовою жаб.
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09.08.2024 13:27 Відповісти
Одеські обсіли Ірландію)

Там виплати офігенні
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09.08.2024 14:38 Відповісти
це було раніше . Зараз їм виплачують, чи з 1 вересня вже, але 38 євро на тиждень, якщо живуть в таборі, і 100 Євро без місця розташування. Але раніше, так 220 євро на тиждень платили! Лавочку закрили для одеських. Зараз вони всі вже "біжать" в Німеччину. Взагалі, ці хитроопі руськагаварящі біженці всім вже надокучили, фігари злощасні. Шукають постійно, де краще, і як пенделі, мігрують тудим -сюдим. Спочатку мільйони прибігли ближче, до Польщі, і сиділи там, як страуси, чекали, поки росія переможе. Навіть на курси мовні не записувались, а деякі й допомоги не хотіли, рутини цієї. Потім почали броунівський рух , де краще шукали. Я описую саме росговорящих, вони завжди хитрішими хочуть бути, але потім тупо виглядають, як і з цією війною, руськім міром, язіком і т.п. Хай доля їх виховує.
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09.08.2024 14:48 Відповісти
Нагадаю, за перших совітів у 1839-41-му роках, за других совітів у 1946-91-му роках зі Львова було депортовано сотні тисяч україноцентричного населення, в тому числі на Зелений Клин, Соловки, Сибір, той же Донбас, а натомість завезено не меншу кількість кацапоімперців. Але Львів це переварив, як паровий казан. 😊 І залишився центром українства. Тому панікувати не треба.
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09.08.2024 13:38 Відповісти
До нас з Харкова разом з підприємствами переїхали московороті з Харкова. Такі компанії, наприклад, як Філіп Моріс, Кулиничі перевезли разом з обладнанням московоротих з Харкова. Місцевих галичан вони на роботу не беруть, а тільки харківськіх, яких перевезли цілими сім"ями !
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09.08.2024 13:46 Відповісти
Так це вде проходили. 😊 При союзі уураїномовних на роботу брали хіба що кочегарами та вантажниками.
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09.08.2024 14:28 Відповісти
у 1839-41
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09.08.2024 13:47 Відповісти
Вибачте . Звичайно, 1939-й. Це описка.
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09.08.2024 14:27 Відповісти
знаю, але не дав шансу іншим, підколоти ваш правдивий допис.
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09.08.2024 14:36 Відповісти
Якщо у дитсадках такі виховательки, то стає зрозумілим, чому 16-17-річні оболтуси палять автомобілі ЗСУ. Те ж стосується і шкільних вчителів, і особливо дитячих спортивних тренерів.
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09.08.2024 13:29 Відповісти
Нарешті консерва вибухнула - пора на смітник
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09.08.2024 13:44 Відповісти
 
 