У Харкові судитимуть працівницю дитсадка, яка передавала росіянам дані про Сили оборони. ФОТО

З вересня 2023 року харків'янка, яка працює у місцевому дитсадку, через Telegram почала спілкуватися із російським військовослужбовцем, який воює проти України. Жінка добровільно передала йому інформацію про місця дислокації ЗСУ та техніки в місті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Харківської області.

Отримані відомості підозрювана надсилала у вигляді текстових повідомлень з позначенням координат на Google-мапах. Завдяки її "допомозі" окупанти готували повітряні атаки на місто для послаблення оборони Харкова. Жінка, не приховуючи своїх антиукраїнських поглядів, активно ділилися ними в проросійських чатах у Telegram.

Правоохоронці викрили жінку за місцем її проживання у Харкові. Наразі вона перебуває під вартою, де їй загрожує до восьми років в'язниці. До суду направили обвинувальний акт стосовно 55-річної харків'янки за фактами поширення інформації про розташування утворених відповідно до законів України військових формувань, вчиненого в умовах воєнного стану, а також виготовлення, поширення матеріалів, у яких міститься заперечення збройної агресії РФ проти України (ч. 2 ст. 114-2 та ч. 2 ст. 436-2 ККУ).

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