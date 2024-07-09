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Новини Фото Державна зрада
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Пастору-агенту ФСБ, який збирав інформацію про ЗСУ на Донеччині, повідомлено про підозру, - СБУ. ФОТО

Пастор однієї з баптистських церков був керівником  агентурної групи ФСБ, яка діяла у Тернопільській та Донецькій областях. Чоловік завербував до роботи на ворога двох своїх синів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба безпеки України.

У 2023  році, як багатодітний батько, пастор виїхав до Росії. Там він познайомився зі співробітником ФСБ, який запропонував йому співпрацю в обмін на грошові кошти для будівництва будинку.

"Він залучив до роботи на РФ двох своїх дорослих синів.

Один із них - контрактник однієї із бойових бригад, якого СБУ затримала у квітні 2024 року. Він намагався передати російській спецслужбі локації вогневих позицій та укріпрайонів Сил оборони. Другий син був затриманий днями на Тернопільщині, де він розвідував бойові позиції ППО та місця базування тренувальних центрів ЗСУ", - розповіли у спецслужбі.

Отримані дані пастор відправляв співробітнику російської спецслужби. Загалом він передав 15 повідомлень. З'ясувалося, що зловмисник був на прямому зв’язку із Сергієм Карнауховим – російським пропагандистом і кадровим співробітником ФСБ "під прикриттям".

Наразі пастор переховується на території РФ. Йому заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Щодо його синів, то їх дії кваліфіковано за ч. 2 та ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Вони перебувають під вартою. Чоловікам загрожує  від 8 до 12 років тюрми.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Готував ракетні удари по нафтобазах та аеродромах ЗСУ: СБУ затримала агента ФСБ на Київщині. ФОТОрепортаж

Зрадники України
Зрадники України
Зрадники України

Автор: 

СБУ (12991) державна зрада (1717)


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Пастор Шлаг, на лижі палки в руки й на Парашу.
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09.07.2024 10:53 Відповісти
Сімеинии підряд Іуди
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09.07.2024 10:56 Відповісти
Чому цієї падалі безліч? Виїхав в рашку, а потім повернувся?
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09.07.2024 11:07 Відповісти
То не віруючий - то п*дорас.
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09.07.2024 11:18 Відповісти
Правльною для сюжетів такої тематики мала б бути назва:
"Обидва сина пастора-агента фсб застрелені СБУ під час спроби втечі".
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09.07.2024 11:25 Відповісти
пастор Шлаг вижив, бо Штірціц не зробив контрольного пострілу.
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09.07.2024 11:38 Відповісти
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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09.07.2024 12:39 Відповісти
 
 