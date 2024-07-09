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Новости Фото Государственная измена
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Пастору-агенту ФСБ, собиравшему информацию о ВСУ на Донетчине, сообщено о подозрении, - СБУ. ФОТО

Пастор одной из баптистских церквей был руководителем агентурной группы ФСБ, действовавшей в Тернопольской и Донецкой областях. Мужчина завербовал для работы на врага двух своих сыновей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Служба безопасности Украины.

В 2023 году, как многодетный отец, пастор выехал в Россию. Там он познакомился с сотрудником ФСБ, предложившим ему сотрудничество в обмен на денежные средства для строительства дома.

"Он привлек к работе в РФ двух своих взрослых сыновей.

Один из них – контрактник одной из боевых бригад, которого СБУ задержала в апреле 2024 года. Он пытался передать российской спецслужбе места огневых позиций и укрепрайонов Сил обороны. Второй сын был задержан на днях в Тернопольской области, где он разведывал боевые позиции ПВО и места базирования тренировочных центров ВСУ", - рассказали в спецслужбе.

Полученные данные пастор отправлял сотруднику российской спецслужбы. В общей сложности, он передал 15 сообщений. Выяснилось, что злоумышленник находился на прямой связи с Сергеем Карнауховым – российским пропагандистом и кадровым сотрудником ФСБ "под прикрытием".

В настоящее время пастор скрывается на территории РФ. Ему заочно уведомлено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Что касается его сыновей, то их действия квалифицированы по ч. 2 и ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенном в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Они находятся под стражей. Мужчинам грозит от 8 до 12 лет тюрьмы.

Смотрите также: К 15 годам за решеткой приговорен предатель, который сливал врагу информацию об электроподстанциях в Тернопольской и Хмельницкой областях, - Офис генпрокурора. ФОТО

Зрадники України
Зрадники України
Зрадники України

Автор: 

СБУ (20053) государственная измена (1571)


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Пастор Шлаг, на лижі палки в руки й на Парашу.
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09.07.2024 10:53 Ответить
Сімеинии підряд Іуди
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09.07.2024 10:56 Ответить
Чому цієї падалі безліч? Виїхав в рашку, а потім повернувся?
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09.07.2024 11:07 Ответить
То не віруючий - то п*дорас.
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09.07.2024 11:18 Ответить
Правльною для сюжетів такої тематики мала б бути назва:
"Обидва сина пастора-агента фсб застрелені СБУ під час спроби втечі".
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09.07.2024 11:25 Ответить
пастор Шлаг вижив, бо Штірціц не зробив контрольного пострілу.
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09.07.2024 11:38 Ответить
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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09.07.2024 12:39 Ответить
 
 