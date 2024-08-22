За поставку ювелирной продукции в РФ о подозрении сообщили клирику УПЦ (МП) из Луганщины Гутенко, - СБУ
СБУ сообщила о заочном подозрении клирику-ювелиру УПЦ (МП) из Луганской области, продающего золотые изделия в Россию.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
"Служба безопасности задокументировала преступную деятельность настоятеля одного из храмов УПЦ (МП) во временно оккупированном Луганске Сергея Гутенко. Кроме церковного сана фигурант имеет в регионе подконтрольную ювелирную компанию, которая поставляет свою продукцию в страну-агрессор", - говорится в сообщении.
Среди постоянных клиентов клирика - представители РПЦ, которые закупают драгоценные изделия из золота и серебра для собственных коллекций и оформления помещений епархий.
Также он производит ювелирные награды для оккупационных группировок РФ и ФСБ.
"Компания фигуранта регулярно финансирует бюджет страны-агрессора, уплачивая "налоги" в оккупационную администрацию гауляйтера Пасечника", - указали в СБУ.
После оккупации части территории Луганской области клирик одним из первых "перерегистрировал" компанию в соответствии с "законодательством" РФ. После начала полномасштабного вторжения РФ Гутенко расширил продажи ювелирной продукции в России и по всей временно захваченной части территории Украины.
На основании собранных улик следователи Службы безопасности заочно сообщили ему о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).Продолжаются комплексные меры по привлечению фигуранта к ответственности, добавили в СБУ.
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А всі інші мешканці Донецької і Луганської областей? Вони не колаборанти.
Повірте, мені байдуже на того попа-бізнесмена, але якийсь підхід занадто диференційований...
Навіщо СБУ взагалі цим хизується? Можна не виходячи із за стола виписати " підрозр" половині населення Донецька чи Луганьска, далі що?