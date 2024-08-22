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За поставку ювелирной продукции в РФ о подозрении сообщили клирику УПЦ (МП) из Луганщины Гутенко, - СБУ

упц мп сбу

СБУ сообщила о заочном подозрении клирику-ювелиру УПЦ (МП) из Луганской области, продающего золотые изделия в Россию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

"Служба безопасности задокументировала преступную деятельность настоятеля одного из храмов УПЦ (МП) во временно оккупированном Луганске Сергея Гутенко. Кроме церковного сана фигурант имеет в регионе подконтрольную ювелирную компанию, которая поставляет свою продукцию в страну-агрессор", - говорится в сообщении.

Среди постоянных клиентов клирика - представители РПЦ, которые закупают драгоценные изделия из золота и серебра для собственных коллекций и оформления помещений епархий.

Также он производит ювелирные награды для оккупационных группировок РФ и ФСБ.

"Компания фигуранта регулярно финансирует бюджет страны-агрессора, уплачивая "налоги" в оккупационную администрацию гауляйтера Пасечника", - указали в СБУ.

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После оккупации части территории Луганской области клирик одним из первых "перерегистрировал" компанию в соответствии с "законодательством" РФ. После начала полномасштабного вторжения РФ Гутенко расширил продажи ювелирной продукции в России и по всей временно захваченной части территории Украины.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности заочно сообщили ему о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).Продолжаются комплексные меры по привлечению фигуранта к ответственности, добавили в СБУ.

Автор: 

СБУ (19847) УПЦ МП (1558) государственная измена (1532) коллаборационизм (868)


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Топ комментарии
+9
ще не заборонили мокшанський патріархат? Альо!
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22.08.2024 13:41
+6
Та вони ще ревізію Києво-Печерської Лаври не провели! Може там все вивезли все!.
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22.08.2024 13:45
+3
А клірік це вище чим прааорщик ФСБ чи може це як ефрайтор
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22.08.2024 13:54
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ще не заборонили мокшанський патріархат? Альо!
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22.08.2024 13:41 Ответить
Та вони ще ревізію Києво-Печерської Лаври не провели! Може там все вивезли все!.
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22.08.2024 13:45 Ответить
РОків з десять тому про це вже почали писать - що у Лаврі ювелірна майстерня працює день і ніч - клепає копії окладів ікон та книг Оригінали в Росію вивозяться - а копії ставлять на їх місце Питання тільки в одному - вони публічно про наявність у них (в Росії) оригіналів заявить не можуть - бо це буде визнанням крадіжки
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22.08.2024 14:03 Ответить
Отож..я на початку 90х собі зробила до Лаврської бібліотеки читацький. Так цікаво було глянути ще й запасники, добрих тіточок вмовила..показували такі раритети..може вже й немає(
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22.08.2024 14:31 Ответить
Поклоніння "золотому тільцю"!
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22.08.2024 13:59 Ответить
А клірік це вище чим прааорщик ФСБ чи може це як ефрайтор
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22.08.2024 13:54 Ответить
"Клірик" - це "загальне" поняття Це все одно що й "військовослужбовець" Може буть і "рядовим" і "генералом" А "клірик" - це людина що посвячена в релігійний сан Може буть сільським попом - а може буть і "патріархом"
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22.08.2024 14:06 Ответить
Щось дивне. Так це тільки піп-сумісник колаборант?
А всі інші мешканці Донецької і Луганської областей? Вони не колаборанти.
Повірте, мені байдуже на того попа-бізнесмена, але якийсь підхід занадто диференційований...
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22.08.2024 14:46 Ответить
Клірик упц мп ?! Це тіпа підор пасів чи актив ?!!!
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22.08.2024 15:45 Ответить
Попу по барабану. Він собі живе у російський окупації і плювати хотів на заочне переслідування.
Навіщо СБУ взагалі цим хизується? Можна не виходячи із за стола виписати " підрозр" половині населення Донецька чи Луганьска, далі що?
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22.08.2024 20:28 Ответить
 
 