Шпигував за блокпостами у Краматорську і планував втечу до РФ: До 14 років засуджено юриста-зрадника

Служба безпеки зібрала беззаперечну доказову базу на чергового інформатора ФСБ, який діяв на Донеччині. Зрадник "зливав" рашистам місця базування українських військ, які обороняють Краматорськ.

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, найбільше ворога цікавили координати блокпостів та укріпрайонів на території Краматорська і його околиць. Щоб отримати відповідні координати, ФСБ залучила свого інформатора – місцевого адвоката, який тривалий час проживав у Росії, де і потрапив у поле зору спецслужби РФ.

Юрист повернувся до Краматорська ще до повномасштабного вторгнення, а навесні 2023 року отримав перше завдання від свого російського куратора. Для його виконання зловмисник обходив місцевість, приховано фіксуючи потрібні йому локації, а потім переносив їх на гугл-карту для "звіту" ФСБ.

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За інформацією СБУ, за кожне виконане завдання окупанти обіцяли своєму інформатору грошову винагороду, яка мала надходити на його банківську картку. Крім того, у подальшому окупанти обіцяли "евакуювати" зрадника в Росію. Однак співробітники СБУ завадили реалізації планів окупантів і затримали ворожого поплічника влітку 2023 року, коли він готувався до втечі на територію РФ.

Під час обшуку у нього вилучено 2 мобільні телефони та змінні SIM-карти, на які він спеціально зареєстрував месенджери для спілкування з ФСБ.

На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність) та призначив йому 14 років тюрми.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що, згідно з опитуванням, 46% українців вважають, що за будь-яку співпрацю з окупантами має бути запроваджена кримінальна відповідальність. 52% опитаних українців вважають, що кримінальна відповідальність щодо громадян має бути запроваджена лише за співпрацю, що призвела до тяжких наслідків.