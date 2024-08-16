Ексмеру Вовчанська Степанцю загрожує довічне ув’язнення за держзраду

До суду направлено обвинувальний акт стосовно колишнього мера Вовчанська Анатолія Степанця за фактами державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану, колабораційної діяльності та визнання правомірною тимчасової окупації частини території України, вчиненого службовою особою.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури.

Зазначається, що в листопаді 2020 року фігурант був обраний Вовчанським міською головою. За даними слідства, під час захоплення міста російськими військовими він добровільно обійняв посаду "начальника Волчанского территориального управления Временной гражданской администрации Волчанского района Харьковской области".

На псевдопосаді обвинувачений керував містом під егідою рф та вирішував питання так званого "соціального захисту населення", у тому числі трудових відносин, працевлаштування населення, виплати заробітних плат, пенсій тощо.

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Після втечі до Бєлгородської області РФ, навіть встиг дати інтервʼю ворожим медіа. Зрадник подякував Росії за те, "что его приняли как родного". Він додав: "Я считаю своей родиной Харьковскую область в составе рф". Крім того, не залишився фігурант і осторонь кремлівської пропаганди, додаючи тези про "один братский народ и надежду на просветление в головах украинцев".

Обвинувачений перебуває у розшуку.

Його судитимуть заочно у Чугуївському міському суді Харківської області. За вчинені злочини фігуранту загрожує довічне увʼязнення.

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