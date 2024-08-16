УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11184 відвідувача онлайн
Новини
7 125 6

Ексмеру Вовчанська Степанцю загрожує довічне ув’язнення за держзраду

Ексмер Вовчанська Степанець може отримати довічне ув'язнення

До суду направлено обвинувальний акт стосовно колишнього мера Вовчанська Анатолія Степанця за фактами державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану, колабораційної діяльності та визнання правомірною тимчасової окупації частини території України, вчиненого службовою особою.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури.

Зазначається, що в листопаді 2020 року фігурант був обраний Вовчанським міською головою. За даними слідства, під час захоплення міста російськими військовими він добровільно обійняв посаду "начальника Волчанского территориального управления Временной гражданской администрации Волчанского района Харьковской области".

На псевдопосаді обвинувачений керував містом під егідою рф та вирішував питання так званого "соціального захисту населення", у тому числі трудових відносин, працевлаштування населення, виплати заробітних плат, пенсій тощо.

Читайте: Росіяни атакували дроном Вовчанськ: Поранено чоловіка

Після втечі до Бєлгородської області РФ, навіть встиг дати інтервʼю ворожим медіа. Зрадник подякував Росії за те, "что его приняли как родного".  Він додав: "Я считаю своей родиной Харьковскую область в составе рф". Крім того, не залишився фігурант і осторонь кремлівської пропаганди, додаючи тези про "один братский народ и надежду на просветление в головах украинцев".

Обвинувачений перебуває у розшуку.

Його судитимуть заочно у Чугуївському міському суді Харківської області. За вчинені злочини фігуранту загрожує довічне увʼязнення.

Також читайте: Росіяни завели у Вовчанськ штурмові групи, у районі Тихого здійснюють інженерно-фортифікаційне вдосконалення позицій, - ОТУ "Харків"

Автор: 

Харківщина (6054) довічне ув’язнення (48) державна зрада (1679) колабораціонізм (1158) Вовчанськ (414)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Українці голосували за кацапа. Голосуйте за українців. Що не ясно?
показати весь коментар
16.08.2024 02:05 Відповісти
Вони ще гірші
показати весь коментар
16.08.2024 04:33 Відповісти
Є можливість- приберіть, немає-мовчіть, дуже багато честі.
показати весь коментар
16.08.2024 04:26 Відповісти
Я так этим "удивлён"... Кого вы, дебилы, выбираете???
Учился в Высшем пограничном командном училище КГБ в Алма-Ате. До 2003 года служил в пограничных войсках Украины. Уйдя в отставку, Степанец начал работать в Волчанской администрации, был советником главы местного райсовета, вступил в Партию регионов экс-президента Виктора Януковича. После запрета партии в Украине перешел в ОПЗЖ...
показати весь коментар
16.08.2024 06:57 Відповісти
Путлер приди! Пришел. Классика😁
показати весь коментар
16.08.2024 07:11 Відповісти
Саме смішне буде, коли воно усе таки знову виникне у Вовчанську, наплете органам, що його змусили це робити, тиснули на нього через сім'ю, то все йому зійде з рук, випустять та ще й знову виберуть головою. Виборці - оце наше слабке місце.
показати весь коментар
16.08.2024 08:06 Відповісти
 
 