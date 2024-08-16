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Экс-меру Волчанска Степанцу грозит пожизненное заключение за госизмену

Ексмер Вовчанська Степанець може отримати довічне ув'язнення

В суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего мэра Волчанска Анатолия Степанца по фактам государственной измены, совершенной в условиях военного положения, коллаборационной деятельности и признания правомерной временной оккупации части территории Украины, совершенного должностным лицом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Отмечается, что в ноябре 2020 года фигурант был избран Волчанским городским головой. По данным следствия, во время захвата города российскими военными он добровольно занял должность "начальника Волчанского территориального управления Временной гражданской администрации Волчанского района Харьковской области".

На псевдо-должности обвиняемый руководил городом под эгидой РФ и решал вопросы так называемой "социальной защиты населения", в том числе трудовых отношений, трудоустройства населения, выплаты заработных плат, пенсий и тому подобное.

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После побега в Белгородскую область РФ, даже успел дать интервью вражеским медиа. Предатель поблагодарил Россию за то, "что его приняли как родного". Он добавил: "Я считаю своей родиной Харьковскую область в составе рф". Кроме того, не остался фигурант и в стороне от кремлевской пропаганды, добавляя тезисы об "одном братском народе и надежде на просветление в головах украинцев".

Обвиняемый находится в розыске.

Его будут судить заочно в Чугуевском городском суде Харьковской области. За совершенные преступления фигуранту грозит пожизненное заключение.

Также читайте: Россияне завели в Волчанск штурмовые группы, в районе Тихого осуществляют инженерно-фортификационное совершенствование позиций, - ОТГ "Харьков"

Автор: 

Харьковщина (5577) пожизненное заключение (65) государственная измена (1533) коллаборационизм (870) Волчанск (386)


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Українці голосували за кацапа. Голосуйте за українців. Що не ясно?
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16.08.2024 02:05 Ответить
Вони ще гірші
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16.08.2024 04:33 Ответить
Є можливість- приберіть, немає-мовчіть, дуже багато честі.
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16.08.2024 04:26 Ответить
Я так этим "удивлён"... Кого вы, дебилы, выбираете???
Учился в Высшем пограничном командном училище КГБ в Алма-Ате. До 2003 года служил в пограничных войсках Украины. Уйдя в отставку, Степанец начал работать в Волчанской администрации, был советником главы местного райсовета, вступил в Партию регионов экс-президента Виктора Януковича. После запрета партии в Украине перешел в ОПЗЖ...
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16.08.2024 06:57 Ответить
Путлер приди! Пришел. Классика😁
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16.08.2024 07:11 Ответить
Саме смішне буде, коли воно усе таки знову виникне у Вовчанську, наплете органам, що його змусили це робити, тиснули на нього через сім'ю, то все йому зійде з рук, випустять та ще й знову виберуть головою. Виборці - оце наше слабке місце.
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16.08.2024 08:06 Ответить
 
 