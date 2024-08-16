Экс-меру Волчанска Степанцу грозит пожизненное заключение за госизмену

В суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего мэра Волчанска Анатолия Степанца по фактам государственной измены, совершенной в условиях военного положения, коллаборационной деятельности и признания правомерной временной оккупации части территории Украины, совершенного должностным лицом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Отмечается, что в ноябре 2020 года фигурант был избран Волчанским городским головой. По данным следствия, во время захвата города российскими военными он добровольно занял должность "начальника Волчанского территориального управления Временной гражданской администрации Волчанского района Харьковской области".

На псевдо-должности обвиняемый руководил городом под эгидой РФ и решал вопросы так называемой "социальной защиты населения", в том числе трудовых отношений, трудоустройства населения, выплаты заработных плат, пенсий и тому подобное.

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После побега в Белгородскую область РФ, даже успел дать интервью вражеским медиа. Предатель поблагодарил Россию за то, "что его приняли как родного". Он добавил: "Я считаю своей родиной Харьковскую область в составе рф". Кроме того, не остался фигурант и в стороне от кремлевской пропаганды, добавляя тезисы об "одном братском народе и надежде на просветление в головах украинцев".

Обвиняемый находится в розыске.

Его будут судить заочно в Чугуевском городском суде Харьковской области. За совершенные преступления фигуранту грозит пожизненное заключение.

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