46% українців виступають за кримінальну відповідальність за будь-яку співпрацю з окупаційними адміністраціями, - опитування

46% українців вважають, що за будь-яку співпрацю з окупантами має бути запроваджена кримінальна відповідальність. 52% опитаних українців вважають, що кримінальна відповідальність щодо громадян має бути запроваджена лише за співпрацю, що призвела до тяжких наслідків.

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи Рейтинг, інформує Цензор.НЕТ.

Частка тих, хто вбачає необхідною кримінальну відповідальність за будь-яку співпрацю зменшилась на 6% у порівнянні з опитуванням 2023 року.

Найчастіше українці вважають, що до колабораційної діяльності можна віднести перебування на керівних посадах в органах окупаційної влади (48% опитаних); участь в організації незаконних виборів і референдумів (46%), військову службу в лавах окупаційних збройних сил (44%).

За результатами опитування, 60% респондентів вважають, що ступінь і некримінальні форми покарання за колабораційну діяльність має визначати суд. На думку 40% опитаних українців, амністію можна надавати за виконання суспільно корисних робіт із відбудови країни та за злочини, що не спричинили загибелі людей.

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