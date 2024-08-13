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46% українців виступають за кримінальну відповідальність за будь-яку співпрацю з окупаційними адміністраціями, - опитування

опрос

46% українців вважають, що за будь-яку співпрацю з окупантами має бути запроваджена кримінальна відповідальність. 52% опитаних українців вважають, що кримінальна відповідальність щодо громадян має бути запроваджена лише за співпрацю, що призвела до тяжких наслідків.

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи Рейтинг, інформує Цензор.НЕТ.

Частка тих, хто вбачає необхідною кримінальну відповідальність за будь-яку співпрацю зменшилась на 6% у порівнянні з опитуванням 2023 року.

опитування українців щодо покарання для колаборантів

Найчастіше українці вважають, що до колабораційної діяльності можна віднести перебування на керівних посадах в органах окупаційної влади (48% опитаних); участь в організації незаконних виборів і референдумів (46%), військову службу в лавах окупаційних збройних сил (44%).

За результатами опитування, 60% респондентів вважають, що ступінь і некримінальні форми покарання за колабораційну діяльність має визначати суд. На думку 40% опитаних українців, амністію можна надавати за виконання суспільно корисних робіт із відбудови країни та за злочини, що не спричинили загибелі людей.

Читайте також: Кримінальна відповідальність не поширюється на діячів культури на ТОТ, якщо вони публічно не висловлюють підтримку російській агресії, - СБУ

Автор: 

опитування (1929) колабораціонізм (1158)


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Топ коментарі
+11
А головою подумать не пробував, "курячий вихователь"? Працівники ЖЕКів, лікарі, газовики, працівники водоканалів, електрики, пожежники співпрацюють з окупантами Ім теж покинуть роботу - бо кримінальна відповідальність загрожуватиме? А як людям в окупації жить?
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13.08.2024 21:22
+8
Не всіх ******** війна кінчила....ну що оце таке? мало?
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13.08.2024 21:14
+8
А українчики не виступають за розстріл на місці за корупцію у владних зелених кабінетах? А то давно вже пора пару штук з земударасів розстріляти, бо так красти під час війни на крові українців можуть тільки зелені виродки.
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13.08.2024 21:17
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Не всіх ******** війна кінчила....ну що оце таке? мало?
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13.08.2024 21:14 Відповісти
А головою подумать не пробував, "курячий вихователь"? Працівники ЖЕКів, лікарі, газовики, працівники водоканалів, електрики, пожежники співпрацюють з окупантами Ім теж покинуть роботу - бо кримінальна відповідальність загрожуватиме? А як людям в окупації жить?
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13.08.2024 21:22 Відповісти
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13.08.2024 21:23 Відповісти
Од того що ти мене "послав" - дурість твоя меншою не стала! Бо одна справа - "сприять окупації та окупантам" І зовсім інша - "сприять людям, що потрапили в окупацію" Бо люди в цьому не винні Навіть учителів не всіх можна запідозрить в колаборантстві - бо математика чи біологія з хімією не мають національного відтінку чи політичної належності А дітям вчиться треба!
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13.08.2024 21:29 Відповісти
Учителю математики из Луганска, который учит наших детей, и брошен в оккупации можно засчитывать в украинский стаж преподавание?
Может ли он рассчитывать на украинскую пенсию? Он 15 лет отработал в Украине и 10 в ЛНР. Он вне политики учил детей. Если он сейчас вернется в Украину, будет ли он получать пенсию?
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13.08.2024 22:07 Відповісти
Якщо дивиться з точки зору європейської - ТАК Тим більше що він міг навіть і не переходить на іншу мову викладання - бо міг і до окупації викладать російською мовою!
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13.08.2024 22:13 Відповісти
Т.е вы согласны что по достижению пенсионного возраста он будет получать пенсионные выплаты в двух странах?
Кацапы ему украинский пенсионный стаж засчитают
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13.08.2024 22:20 Відповісти
Це ти про що? Якщо окупація продовжиться і далі - то в Україні йому ніхто нічого "зараховувать" не буде Мова йде про варіант після закінчення окупації А тоді кацапам точно буде на нього "насрать" Тому ні про яку "подвійність" мова не ведеться
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13.08.2024 22:26 Відповісти
Яр. Вы грамотный человек.
Конкретный пример. У преподавателя математики 25 лет трудового стажа в Украине, и 10 последних лет в (для примера) ЛНР. Он достиг пенсионного возраста и вернулся в Украину. Рассчитывать ли ему на пенсию? Ведь он вне политики и учил наших детей?
А второй бросил школяров и выехал в 14-Ом, не смог устроиться на работу и эти 10 лет не работал. Будет ли ему пенсия?
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13.08.2024 22:37 Відповісти
Ти пропонуєш мены попрацювать юрисконсультом районного відділу освіти? Так йому за це гроші платять Ти мені заплатиш?
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13.08.2024 23:04 Відповісти
Дякую, відповіддю задоволений.
Тільки пенсійного фонду.
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13.08.2024 23:15 Відповісти
Вибачте, що встряг, але тема направду болюча - зачепило.
Тут усе дуже непросто. Наше чинне законодавство прописане так, що його можна "розвернути" і тлумачити як завгодно. Тому ватний пєдагог цілком може отримувати українську пенсію, пенсію від кацапів і від них же зарплату з преміями.
А от немолодий дядько-вчитель, котрому пощастило звідтам "зробити ноги", буде змушений "тягати цеглу" без будь-яких гарантій отримати за то бодай якісь гроші.
Бо немолодий.
Бо вуха в него не так стирчать.
Бо наші дурнуваті чиновники легко придумають ще 100500 причин, щоб життя тому дядькові медом не здалося.
Бо вони чиновники.
Бо дурнуваті.
Бо їх задохолєри.
І ближчим часом тут ніц не вдіяти.
На жаль.
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14.08.2024 01:02 Відповісти
Нет.
Пока зеленая нечисть до этого еще не дошла.
Главный критерий отримання пенсии (для женщины, в этом году) 31 год отчислений в пенсионный фонд Украины.
Ватнику с Луганска сегодня не хватает 10 лет.
Жителю Мелитополя для получения пенсии не хватит 2 года.
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14.08.2024 07:07 Відповісти
отримувати українську пенсію
Нравится мне Луганск (ни разу не был, я чуть южнее)
А вы знаете как ватный педагог отримуе?
П.Ф туда денег не перечисляет.
И наш "Простір" в их банкоматах не считывается. А ведь каждый месяц отримуе
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14.08.2024 07:29 Відповісти
Можу тобі заперечить! "Цеглу тягать" вчитель не буде У нас хронічна нестача вчителів у школах Це я знаю "з перших рук" - бо дружу з кількома викладачами педуніверситету
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14.08.2024 09:49 Відповісти
УПА вішало і вчителів і лікарів...

как-то так, Яре

.
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13.08.2024 22:11 Відповісти
Не плутай "хєр" з "пальцем" Місцеві учителі й лікарі комуняками не допускалися до роботи Навзамін молоді спеціалісти спеціально присилалися з східних районів України Крім своїх обов"язків вони ще й зобов"язані були працювать "асведамителями" НКВС У нашої сусідки за це сестру десь у "Западній" вилами закололи ПРацювала вчителькою
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13.08.2024 22:22 Відповісти
ким ще, крім викладання предметів, працюють вчителі в школах ?

"за нєдоносітєльство" в рашці стаття, таваріщь Замполіт
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13.08.2024 22:38 Відповісти
"Дуст"! Ти знову "смердіть" починаєш? Знову змушуєш мене брать тебе за загривок і "возить мордою по столу"? Потом ображаться будеш!
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13.08.2024 22:53 Відповісти
смішно - погрози фізічєскої розправи по елетрічєскому звязку

і да, коли опонент переходить на погрози, це вірна ознака того, що НЕ має аргументів в дискусії і "поплив"

грозний ти наш Замполіт
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14.08.2024 00:39 Відповісти
"Курок Кизил-ординський"! Ти забув як ти "з штанів вискакував" - коли я тебе "мордою по столу возив" за незнання загальновійськових статутів? Коли ти мені свої "фантазії" гнав щодо "обов"язків вартового" До тебе тоді непогано "елєктрічеський зв"язок" діставав - наче я тобі електроди до яєць підключив!
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14.08.2024 07:20 Відповісти
Во первых все они, чтобы работать, имеют российские паспорта.
Лікарь лечит в том числе и российских солдат.
Слесарь на машзаводе, где ремонтируют военную технику.
Чтобы не проиграть шулеру нужно совсем не садиться играть.
Я пол года (2014) прожил в оккупации. Там действует система зомбирования. Результат, в худшем случае, - работай на Россию, а на кухне можешь пиз...ть.
Подпольщик работал на складе, выдавал боеприпасы, и приговаривал
-Получай, фашист, гранату от советского бойца.
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13.08.2024 22:00 Відповісти
Ти уважно прочитав перелік посад які я вказав? А щодо "аусвайса" - так у моєї бабки теж він був Бо вона на ринок ходила до райцентру - овочі продавать І німцям їх продавала Треба ж було якось їсти І коли закінчилась окупація - їй ніх то претензій не висував Просто поклала разом з окупаційними та рейхсмарками у книжку і забула про них Я їх пацаном в руках тримав
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13.08.2024 22:08 Відповісти
Я жизнь учил не по учебникам.
Больница № N в Донецке. В мае 14-го экстренно освободили реанимацию и хирургию. Привезли КАМАЗ от аэропорта.
Работники больницы полностью сняли все проблемы с оккупационных властей. Не нужно за большие премии искать персонал в Удмуртии. Все на месте. 80% персонала вышло на работу. Так же как горздрав, ставший министерством. Потом присылал ролик ст. медсестра на день рождения ***** зачитывала поздравление от медиков ДНР. А шо такого. Жить то надо?
А все кто выехал врачи убийцы, бросившие свои участки без мед. обеспечения?
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13.08.2024 22:47 Відповісти
Друже! Життя складніше ніж ти думаєш! Я почав цю полеміку лише для того щоб пояснить це В кожному випадку треба розбираться індивідуально! Навіть вчитель мови може її викладать чисто з точки зору граматики і правопису А от простий придурок - автомеханік приваної майстерні - може буть колаборантом А щодо медиків - так почитай "клятву Гіпократа"
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13.08.2024 22:58 Відповісти
Да.
Професор Плейшнер, антифашист, лечил Кальтенбруннера. И хорошо лечил.
Дал клятву - держи.
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13.08.2024 23:04 Відповісти
О, не пройшло і пів години, як обісцяний дʼАртаньян "Яр Холодний" знову нахамив. Фу таким бути
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13.08.2024 22:13 Відповісти
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13.08.2024 22:30 Відповісти
Д"Артаньян з ОБАТО, охренєнний любитель виділяти свої дописи жирним шрифтом ...ну щоб...далі за класикою. Хамло
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13.08.2024 23:11 Відповісти
"Обидели мышку - написяли в норку!" Так, "курячий вихователю? Виявляється - для того щоб тебе "мордою по столу не возили" - треба навчиться думать головою? Вчися! Знадобиться!
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13.08.2024 23:26 Відповісти
Та не розпиляйся в черговий раз на таких, як я...головне - в присягах не заплутайся...і в заліках, які ти здавав у свій час комунякам...Так що не тринди тут про свою цноту...щоб тебе не возили по столу...
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13.08.2024 23:32 Відповісти
Що - "образився"? Наступного разу будеш головою думать і ворушить звивинами в ній - а не "половинками в штанях"!
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13.08.2024 23:38 Відповісти
Спи спокійно...
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13.08.2024 23:42 Відповісти
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13.08.2024 23:47 Відповісти
Хлопці, припиніть! Хіба вам обом мало кацапні чи "подоляцьких плоскогубців", щоб ганяти їх статевою ганчіркою?
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13.08.2024 23:54 Відповісти
О, здоровенькі були...Я за будь-який кіпіш, крім голодовки ...і тварюк з болот
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13.08.2024 23:59 Відповісти
Привіт, друже .
Ех, молодість... головно, влізти в бійку: а з ким і нахіба - то діло десяте...
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14.08.2024 00:21 Відповісти
Так він же у нас - "суперпатріот"! "Хто не з нами - той проти нас!" А я "так - гулять вийшов" З нього при Сталіні непоганий "вертухай" вийшов-би Десь у Мордовських таборах "врагов народа" гноїть Такі, як він, мого діда - учителя у 40-му "за сині хмари загнали" - "за антисавецкую прапаганду и агитацию" А дід фізику з математикою викладав!
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14.08.2024 07:28 Відповісти
Брейк!
Припиніть, шановний. Ну, не погоджуєтесь Ви з Яром. То така справа: аргументуйте йому свою позицію. Бракує аргументів?, Гаразд, візьміть тайм-аут, щоб ті аргументи пошукати. Якщо не вийшло знайти, - що ж, буває... Визнайте, що треба поступитися, як аргументів нема. Гідно програвати теж потрібно уміти - в тому нема нічого ганебного.
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14.08.2024 00:00 Відповісти
Та ну шо ви таке кажете? В мене нема ніяких проблем визнати, що я не правий, коли я не правий. Тут справа в іншому - в хамстві. Подивіться на стиль дописів "Яра" - коли він з кимось незгоден (а це буває дость часто), то він одразу починає писати образи. Якщо він може назвати когось дурнем, тільки тому, що він з чимось незгоден, то чому я не можу назвати його обісцянцем, коли він вчергове комусь нахамив?
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14.08.2024 10:09 Відповісти
Ну... не знаю. Не візьмусь судити, кому, коли і навіщо Яр хамить при незгоді, але в моєму випадку він чемно, аргументовано і коректно викладає свою позицію. І жодних розмов на підвищених тонах через розбіжності у поглядах з ним у мене не було.
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15.08.2024 21:16 Відповісти
Нашо далеко ходити? Відповідь на перший камент. "А головою подумать не пробував, "курячий вихователь"?" (С)
Ви вважаєте це чемною відповіддю? При тому, що ніяких образ в сторону Яра не було. Просто він не згоден і, як завжди, виплескує свою незгоду по хамські.
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15.08.2024 23:41 Відповісти
Можливо, Ви десь раніше, на іншій гілці чимось роздраконили Яра. Хіба ж я знаю?
Як на мене, то ви обоє - дорослі притомні дядьки. То чому б вам не закруглити ту неприємну для вас обох бесіду і надалі не ігнорувати один одного (раз порозумітися не виходить)?
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17.08.2024 21:19 Відповісти
Якщо ти не знаєш - чому я того "писарчука іменую "курячим вихователем" - то не працюй безплатним адвокатом Це наші з ним особисті стосунки" - він сам себе таким "проголосив"!
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19.08.2024 17:30 Відповісти
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19.08.2024 17:35 Відповісти
Значений контингент населения ТОТ- це продавці продовольчих і промтоварних магазинів, кіосків, ринків.
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13.08.2024 23:09 Відповісти
"Значений" - це в сенсі "значний"? І в чому ж полягає "колаборанство" власника продуктового магазину? В тому що у нього в магазині роблять покупки окупанти? Так можна до ТАКО-ОГО договориться!
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13.08.2024 23:29 Відповісти
Це і є демагогія. В чистому вигляді. Інша справа, навіщо і ким ця демагогія практикується... І так виглядає, що цих демагогів треба відправляти на "цвинтар акаунів", щоб лаптями тут не смерділо.
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14.08.2024 00:28 Відповісти
Ждуни дочекалися і вилізло все гімно кацапськена поверхню як співали хто був ніким той став всім
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19.08.2024 17:17 Відповісти
52% опитаних українців вважають, що кримінальна відповідальність щодо громадян має бути запроваджена лише за співпрацю, що призвела до тяжких наслідків.

війна нічому не навчила
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13.08.2024 22:07 Відповісти
Какие претензии к слесарю? Он только газовые трубы в Освенциме поддерживал в рабочем состоянии
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13.08.2024 22:09 Відповісти
авжеж, а кочегар давлєніє пара в "душевих" підтримував
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13.08.2024 22:14 Відповісти
. Пане Сергію, погодьтесь: написане Вами - чуть-чуть маніпуляція...
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14.08.2024 00:04 Відповісти
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14.08.2024 06:57 Відповісти
А українчики не виступають за розстріл на місці за корупцію у владних зелених кабінетах? А то давно вже пора пару штук з земударасів розстріляти, бо так красти під час війни на крові українців можуть тільки зелені виродки.
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13.08.2024 21:17 Відповісти
Давай , тролику , піднімись з дивану і починай розстрілювати ...
Чи слабо ?
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13.08.2024 21:33 Відповісти
дайте только время, дайте только срок.....

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13.08.2024 22:17 Відповісти
- і сексофон
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13.08.2024 22:20 Відповісти

Ни белка, ни рак свистеть не могут.
А то денег не будет.
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13.08.2024 23:06 Відповісти
Непогано. Але https://www.youtube.com/watch?v=C_L4UK6qod0&pp=ygUb0LDRhtGG0LrQsNGPINCx0LXQu9C-0YfQutCw ось це - щонайменше, не гірше.
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14.08.2024 00:08 Відповісти
Проспись, ваня. А як проспишся - гайда на пляшку. А потім - на швабру.
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14.08.2024 00:09 Відповісти
Теперішні жалюгідні технології доводити до сказу пересічних людей....
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13.08.2024 21:27 Відповісти
За отношение к 95 кварталу
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13.08.2024 21:34 Відповісти
А сколько %% выступают за уголовную ответственность для тех, кто сдал огромные территории Украины под оккупацию Ху#лу? Всё те же 25%, или уже чуть больше???
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13.08.2024 22:02 Відповісти
До речі цікава тема ...
От в звільнених районах харківщини я особисто бачив кацапські підручники , які окупанти роздавали в наших школах ...
Так от - вчителі , що по ним працювали є злочинцями , підлягають відповідальності ?
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13.08.2024 22:03 Відповісти
Я вказував: математика фізика і хімія з біологією національної належності не мають Підручники тільки мовою відрізняються Окупанти приходять і йдуть А дітям вчиться треба!
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13.08.2024 22:10 Відповісти
Ось поруч зі мною їх підручник історії - там ТАКА лажа понаписувана ...
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13.08.2024 22:12 Відповісти
Ти мої коментарі уважно прочитав? Про які предмети я писав?
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13.08.2024 22:31 Відповісти
Підручники тільки мовою відрізняються

всього лише
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13.08.2024 22:19 Відповісти
Феерический идиотизм, ты даже представить себе не можешь как запачканы даже учителя физкультуры.
Если не знаешь, что творится на ВОТ лучше не пердеть.
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13.08.2024 22:27 Відповісти
+ 100 !

основна функція вчителя - виховання !
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13.08.2024 22:31 Відповісти
А який саме штат США - "тимчасово окупована територія"?
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13.08.2024 22:35 Відповісти
Довбня в дзеркалі шукай!
Є заперечення - викладай! А не дій методами "отца Вострикова" - "Сам ты дурак!"
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13.08.2024 23:02 Відповісти
Ви з якої країни, мериканець?
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13.08.2024 22:38 Відповісти
В тому-то й фокус. Точні і природничі науки перебрехати... дещо проблематично. А от з гуманітарними - все зовсім інакше: тут можна творити абсолютно будь-яку дичину. Що кацапня і робила протягом 70-ти років совєцької влади, і чим силкується займатися останніх 10 років.
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14.08.2024 00:35 Відповісти
А ти хочеш сказать що теорема Піфагора російською відрізняється від української? Чи "водород" має іншу атомну масу ніж "водень"?
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13.08.2024 22:29 Відповісти
маленьке уточнення - теорема Піфагора мовою окупантів, які вбивають українців на ТОТ

ну как, штани, Піфагорові, па-рузькі яйці не жмуть, Яре ?
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13.08.2024 22:34 Відповісти
Мені у свій час "засирали мізки" Леніним і програмою КПРС Але я не став "навіженим комунякою" - а залишився патріотом України Коли мене мої однокурсники назвали "изменником" та "предателем" - у нас стався "діалог":
- Изменник чему?
- Присяге!
- Кому я присягал?
- Советскому союзу!
- А он есть сейчас? Я присягал Украине в составе СССР А сейчас я просто уточнил присягу А вот Нестеренко - изменник!
- Почему?
- Потому что он родился и вырос в Украине - а служит другой стране!
Любителі "простих рішень" - як ви вже "заї*ли"!
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13.08.2024 22:45 Відповісти
Скупо якось, скупо коментують. Правильніше 64 відсотки, бо хазяїн, який танцює Рейтинг, поміняв цифри. Так завжди.
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13.08.2024 22:32 Відповісти
Яких-таких 64%? Ви, добродію, що лічили? Сліників на сон грядущій?
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14.08.2024 00:41 Відповісти
Дивлячись що вважати колаборційною діяльністю. Під час німецької окупації фактично 100% були вимушені до тієї чи іншої форми колаборціанізму. Купляєш хліб - вже сплачуєш податки на вбивство українців, не купляєш - сам помираєш з голоду. Якщо б совєти за це розстрілювали усіх підряд, то тут нікого не лишилося б. Суд має встановлювати усі обставини, а не толпа.
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14.08.2024 04:11 Відповісти
Хай запитають про смертну кару для корупціонерів у владі...... Результат їх здивує....
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14.08.2024 12:11 Відповісти
 
 