46% українців виступають за кримінальну відповідальність за будь-яку співпрацю з окупаційними адміністраціями, - опитування
46% українців вважають, що за будь-яку співпрацю з окупантами має бути запроваджена кримінальна відповідальність. 52% опитаних українців вважають, що кримінальна відповідальність щодо громадян має бути запроваджена лише за співпрацю, що призвела до тяжких наслідків.
Про це свідчать результати опитування соціологічної групи Рейтинг, інформує Цензор.НЕТ.
Частка тих, хто вбачає необхідною кримінальну відповідальність за будь-яку співпрацю зменшилась на 6% у порівнянні з опитуванням 2023 року.
Найчастіше українці вважають, що до колабораційної діяльності можна віднести перебування на керівних посадах в органах окупаційної влади (48% опитаних); участь в організації незаконних виборів і референдумів (46%), військову службу в лавах окупаційних збройних сил (44%).
За результатами опитування, 60% респондентів вважають, що ступінь і некримінальні форми покарання за колабораційну діяльність має визначати суд. На думку 40% опитаних українців, амністію можна надавати за виконання суспільно корисних робіт із відбудови країни та за злочини, що не спричинили загибелі людей.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Может ли он рассчитывать на украинскую пенсию? Он 15 лет отработал в Украине и 10 в ЛНР. Он вне политики учил детей. Если он сейчас вернется в Украину, будет ли он получать пенсию?
Кацапы ему украинский пенсионный стаж засчитают
Конкретный пример. У преподавателя математики 25 лет трудового стажа в Украине, и 10 последних лет в (для примера) ЛНР. Он достиг пенсионного возраста и вернулся в Украину. Рассчитывать ли ему на пенсию? Ведь он вне политики и учил наших детей?
А второй бросил школяров и выехал в 14-Ом, не смог устроиться на работу и эти 10 лет не работал. Будет ли ему пенсия?
Тільки пенсійного фонду.
Тут усе дуже непросто. Наше чинне законодавство прописане так, що його можна "розвернути" і тлумачити як завгодно. Тому ватний пєдагог цілком може отримувати українську пенсію, пенсію від кацапів і від них же зарплату з преміями.
А от немолодий дядько-вчитель, котрому пощастило звідтам "зробити ноги", буде змушений "тягати цеглу" без будь-яких гарантій отримати за то бодай якісь гроші.
Бо немолодий.
Бо вуха в него не так стирчать.
Бо наші дурнуваті чиновники легко придумають ще 100500 причин, щоб життя тому дядькові медом не здалося.
Бо вони чиновники.
Бо дурнуваті.
Бо їх задохолєри.
І ближчим часом тут ніц не вдіяти.
На жаль.
Пока зеленая нечисть до этого еще не дошла.
Главный критерий отримання пенсии (для женщины, в этом году) 31 год отчислений в пенсионный фонд Украины.
Ватнику с Луганска сегодня не хватает 10 лет.
Жителю Мелитополя для получения пенсии не хватит 2 года.
Нравится мне Луганск (ни разу не был, я чуть южнее)
А вы знаете как ватный педагог отримуе?
П.Ф туда денег не перечисляет.
И наш "Простір" в их банкоматах не считывается. А ведь каждый месяц отримуе
как-то так, Яре
.
"за нєдоносітєльство" в рашці стаття, таваріщь Замполіт
і да, коли опонент переходить на погрози, це вірна ознака того, що НЕ має аргументів в дискусії і "поплив"
грозний ти наш Замполіт
Лікарь лечит в том числе и российских солдат.
Слесарь на машзаводе, где ремонтируют военную технику.
Чтобы не проиграть шулеру нужно совсем не садиться играть.
Я пол года (2014) прожил в оккупации. Там действует система зомбирования. Результат, в худшем случае, - работай на Россию, а на кухне можешь пиз...ть.
Подпольщик работал на складе, выдавал боеприпасы, и приговаривал
-Получай, фашист, гранату от советского бойца.
Больница № N в Донецке. В мае 14-го экстренно освободили реанимацию и хирургию. Привезли КАМАЗ от аэропорта.
Работники больницы полностью сняли все проблемы с оккупационных властей. Не нужно за большие премии искать персонал в Удмуртии. Все на месте. 80% персонала вышло на работу. Так же как горздрав, ставший министерством. Потом присылал ролик ст. медсестра на день рождения ***** зачитывала поздравление от медиков ДНР. А шо такого. Жить то надо?
А все кто выехал врачи убийцы, бросившие свои участки без мед. обеспечения?
Професор Плейшнер, антифашист, лечил Кальтенбруннера. И хорошо лечил.
Дал клятву - держи.
Ех, молодість... головно, влізти в бійку: а з ким і нахіба - то діло десяте...
Припиніть, шановний. Ну, не погоджуєтесь Ви з Яром. То така справа: аргументуйте йому свою позицію. Бракує аргументів?, Гаразд, візьміть тайм-аут, щоб ті аргументи пошукати. Якщо не вийшло знайти, - що ж, буває... Визнайте, що треба поступитися, як аргументів нема. Гідно програвати теж потрібно уміти - в тому нема нічого ганебного.
Ви вважаєте це чемною відповіддю? При тому, що ніяких образ в сторону Яра не було. Просто він не згоден і, як завжди, виплескує свою незгоду по хамські.
Як на мене, то ви обоє - дорослі притомні дядьки. То чому б вам не закруглити ту неприємну для вас обох бесіду і надалі не ігнорувати один одного (раз порозумітися не виходить)?
війна нічому не навчила
Чи слабо ?
Ни белка, ни рак свистеть не могут.
А то денег не будет.
От в звільнених районах харківщини я особисто бачив кацапські підручники , які окупанти роздавали в наших школах ...
Так от - вчителі , що по ним працювали є злочинцями , підлягають відповідальності ?
всього лише
Если не знаешь, что творится на ВОТ лучше не пердеть.
основна функція вчителя - виховання !
Є заперечення - викладай! А не дій методами "отца Вострикова" - "Сам ты дурак!"
ну как, штани, Піфагорові, па-рузькі яйці не жмуть, Яре ?
- Изменник чему?
- Присяге!
- Кому я присягал?
- Советскому союзу!
- А он есть сейчас? Я присягал Украине в составе СССР А сейчас я просто уточнил присягу А вот Нестеренко - изменник!
- Почему?
- Потому что он родился и вырос в Украине - а служит другой стране!
Любителі "простих рішень" - як ви вже "заї*ли"!