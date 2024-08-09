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Новини
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Кримінальна відповідальність не поширюється на діячів культури на ТОТ, якщо вони публічно не висловлюють підтримку російській агресії, - СБУ

театр

Не підпадають під кримінальну відповідальність діячі культури, які залишилися на окупованих територіях і публічно не висловлюють підтримку російській агресії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформу, про це на брифінгу повідомила керівниця пресслужби ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Галина Прищепа.

"Діячі культури, актори чи співаки, якщо вони публічно не висловлюють підтримку російській агресії, не вихваляють російські окупаційні війська, не верифікують учасників збройної агресії Росії, а просто є акторами, які просто працюють в театрі, просто ставлять якісь непатріотичні для Росії вистави, а класику або якісь нейтральні вистави, не підпадають під кримінальну відповідальність", - сказала Прищепа.

Водночас, за її словами, керівники театрів можуть підпадати під кримінальну відповідальність, тому що співпрацюють з окупаційними адміністраціями та "відповідно підкоряються так званому міністерству культури".

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Як уточнила речниця, йдеться про кримінальну відповідальність за колабораціонізм (ст. 111 КК України).

Стосовно позбавлення звання "народного артиста України" тих діячів культури, які сьогодні працюють на окупованих Росією територіях та співпрацюють із загарбниками, вона зауважила, що цими питаннями має займатися Міністерство культури України.

"Це повинно робити Міністерство культури. Інколи ми можемо надавати свої рекомендації до Міністерства культури про позбавлення когось звання "заслуженого або народного артиста України". Але з цією ініціативою має виходити Міністерство культури", - додала Прищепа.

Читайте: Російському актору Машкову, який виступав на підтримку окупантів, повідомлено про підозру, - СБУ

Автор: 

актор (142) культура (432) СБУ (12774) театр (158) колабораціонізм (1158)


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Не чіпайте артистів, проституток і таксистів - вони служать любій владі
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09.08.2024 13:04 Відповісти
Це хто казав,Зеленський?
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09.08.2024 13:09 Відповісти
а двірники підпадають? А керівники жеків підпадають?
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09.08.2024 13:35 Відповісти
Ані Лорак скаче від радості
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09.08.2024 13:48 Відповісти
Діячі "культури" на окупованих територіях - це п3дць.
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09.08.2024 14:13 Відповісти
 
 