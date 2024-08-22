Шпионил за блокпостами в Краматорске и планировал побег в РФ: К 14 годам приговорен юрист-предатель

Служба безопасности собрала безоговорочную доказательную базу на очередного информатора ФСБ, действовавшего в Донецкой области. Предатель "сливал" рашистам места базирования украинских войск, обороняющих Краматорск.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, больше всего врага интересовали координаты блокпостов и укрепрайонов на территории Краматорска и его окрестностей. Чтобы получить соответствующие координаты, ФСБ привлекла своего информатора – местного адвоката, длительно проживавшего в России, где и попал в поле зрения спецслужбы РФ.

Юрист вернулся в Краматорск еще до полномасштабного вторжения, а весной 2023 года получил первую задачу от своего российского куратора. Для его выполнения злоумышленник обходил местность, скрыто фиксируя нужные ему локации, а затем переносил их на гугл-карту для отчета ФСБ.

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По информации СБУ, за каждую выполненную задачу оккупанты обещали своему информатору денежное вознаграждение, которое должно было поступать на его банковскую карточку. Кроме того, в дальнейшем оккупанты обещали "эвакуировать" предателя в Россию. Однако сотрудники СБУ помешали реализации планов окупантов и задержали вражеского приспешника летом 2023 года, когда он готовился к бегству на территорию РФ.

Во время обыска у него изъяты 2 мобильных телефона и сменные SIM-карты, на которые он специально зарегистрировал мессенджеры для общения с ФСБ.

На основании собранных следователями Службы безопасности доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность) и назначил ему 14 лет тюрьмы.

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Напомним, ранее сообщалось, что, согласно опросу, 46% украинцев считают, что за любое сотрудничество с оккупантами должна быть введена уголовная ответственность. 52% опрошенных украинцев считают, что уголовная ответственность в отношении граждан должна быть введена только за сотрудничество, что привело к тяжелым последствиям.