Харьковчанку, которая наводила ракеты РФ на город, приговорили к 16 годам тюрьмы, - СБУ

В Харькове к 16 годам тюрьмы приговорили агента ФСБ, которая наводила российские ракеты на город.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Так, женщина передавала рашистам информацию о последствиях вражеских ударов по областному центру 23 января 2024 года. Тогда оккупанты обстреляли город ракетами С-300 и X-22.

Агентку РФ задержали "на горячем", когда она проводила доразведку вблизи многоквартирного дома, в который попали оккупанты.

После каждого "прилета" женщина фиксировала координаты попадания и последствия поражения. Полученную информацию она мессенджером передавала ФСБ через "связного", который находился в Белгородской области.

"Агрессор использовал эти разведданные для подготовки новых и корректировки повторных обстрелов Харькова. Кроме этого, российский агент собирала информацию о местах базирования и перемещения подразделений ВСУ, которые обороняют областной центр.

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Как установило расследование, вражеской пособницей оказалась 35-летняя харьковчанка, которая ранее привлекалась к уголовной ответственности за кражу и незаконное хранение наркотиков. В январе 2024 года ее дистанционно завербовала фсб. Для этого российская спецслужба привлекла знакомого женщины, который проживает на территории рф", - говорится в сообщении СБУ.

У женщины во время обысков изъяли мобильный телефон, который та использовала в разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

Суд признал ее виновной по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

"Поскольку рецидивистка не отбыла ранее установленные сроки наказания за совершенные преступления, сейчас ей назначено 16 лет тюрьмы с конфискацией имущества", - добавили в СБУ.

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