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"Охотились" на предприятия БПЛА на Днепропетровщине: разоблачены 6 агентов ФСБ РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности нейтрализовала еще одну агентурную группу ФСБ, действовавшую на Днепропетровщине. Злоумышленники готовили координаты для воздушных ударов РФ по объектам военной и критической инфраструктуры региона.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Среди приоритетных целей врага были предприятия, которые производят беспилотные летательные аппараты для Сил обороны.

Также оккупантов интересовали локации ремонтных баз военной техники ВСУ и ключевых автодорог, которые используют для переправки украинского оружия и боеприпасов на передовую.

СБУ знешкодила агентурну групу ФСБ РФ на Дніпропетровщині
СБУ знешкодила агентурну групу ФСБ РФ на Дніпропетровщині

Также читайте: СБУ и Нацполиция задержали еще три группы поджигателей, действовавших в разных областях Украины

"Чтобы скорректировать огневое поражение, ФСБ дистанционно завербовала шестерых местных жителей. Для этого российская спецслужба создала Телеграм-канал, через который подыскивала сторонников рашизма.

Для конспирации агенты действовали отдельно друг от друга на территории разных населенных пунктов региона, но "отчитывались" единому куратору от ФСБ", - сообщили в СБУ.

По его указанию фигуранты отслеживали направления движения колонн и эшелонов ВСУ, а также обращали внимание на скопление военной техники, прибывшей с фронта для техобслуживания.

СБУ знешкодила агентурну групу ФСБ РФ на Дніпропетровщині

Чтобы выявить локации предприятий по производству БПЛА, агенты использовали личные связи среди местных жителей, у которых "втемную" выспрашивали нужную информацию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ нейтрализовала агентурную сеть ФСБ, в которую входили экс-охранники Януковича и действующий военнослужащий Нацгвардии

Контрразведчики СБУ поэтапно задокументировали всех участников агентурной группы ФСБ и задержали их.

Во время обысков у фигурантов обнаружено 16 мобильных телефонов, ноутбуки и планшеты с доказательствами коммуникации с российской спецслужбой.

Следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

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Сейчас они находятся под стражей без права внесения залога. Предателям грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Также установлена личность резидента (руководителя) агентурной группы ФСБ, который находится на территории РФ.

СБУ знешкодила агентурну групу ФСБ РФ на Дніпропетровщині
СБУ знешкодила агентурну групу ФСБ РФ на Дніпропетровщині

Автор: 

СБУ (19890) ФСБ (1936) Днепропетровская область (3943)


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Топ комментарии
+14
Це бидло ніколи не переведеться.
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21.08.2024 10:26
+13
Таких сталін завіз в Україну багато. Це бидло тільки й виглядує за обрій: ну, коли ж вже
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21.08.2024 10:35
+8
Це вже не безідейна молодь, котра шукає легкі та швидкі гроші. На розмінування с/х територій цих ідейних прихильників пуйла.
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21.08.2024 10:31
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Правила форума Совет форумчан
Це бидло ніколи не переведеться.
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21.08.2024 10:26 Ответить
Таких сталін завіз в Україну багато. Це бидло тільки й виглядує за обрій: ну, коли ж вже
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21.08.2024 10:35 Ответить
...совок повернеться?
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21.08.2024 10:52 Ответить
Якщо знищувати разом з усією родиною то виведемо як тарганів
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21.08.2024 11:31 Ответить
Не гуманно якось.
Коли почалась війна, з мого дому дуже багато потікало. Я за віник і давай порядок з 4 по 1 поверх наводити. Навів, краса (бо вище вже мене менше цікавить, тай прохід там інший).
Почали повертатись, а тут ще й містком повставляли вікна та поробили відкоси. Краса. Так мало того, що нікому хоча б з віником пройтись; сміття почало з'являтись, недопалки, пляшки...
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21.08.2024 12:12 Ответить
Гидота!
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21.08.2024 10:29 Ответить
Голота, гопоаА
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21.08.2024 20:55 Ответить
Це вже не безідейна молодь, котра шукає легкі та швидкі гроші. На розмінування с/х територій цих ідейних прихильників пуйла.
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21.08.2024 10:31 Ответить
Всё имущество этих тварей конфисковать а их самих обменять на украинских военнопленных.
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21.08.2024 11:07 Ответить
Незрозуміло. То показують кадри груп захоплення суб"єктів з мобільними телефонами броньованими бійцями. А тут "голопузі" опери затримують озброєних агентів.
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21.08.2024 11:37 Ответить
Тварюки! Горіти їм в пеклі!
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21.08.2024 12:22 Ответить
Це фізиологичне смітт'я ...
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21.08.2024 12:27 Ответить
 
 