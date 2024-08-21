"Охотились" на предприятия БПЛА на Днепропетровщине: разоблачены 6 агентов ФСБ РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности нейтрализовала еще одну агентурную группу ФСБ, действовавшую на Днепропетровщине. Злоумышленники готовили координаты для воздушных ударов РФ по объектам военной и критической инфраструктуры региона.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Среди приоритетных целей врага были предприятия, которые производят беспилотные летательные аппараты для Сил обороны.

Также оккупантов интересовали локации ремонтных баз военной техники ВСУ и ключевых автодорог, которые используют для переправки украинского оружия и боеприпасов на передовую.





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"Чтобы скорректировать огневое поражение, ФСБ дистанционно завербовала шестерых местных жителей. Для этого российская спецслужба создала Телеграм-канал, через который подыскивала сторонников рашизма.

Для конспирации агенты действовали отдельно друг от друга на территории разных населенных пунктов региона, но "отчитывались" единому куратору от ФСБ", - сообщили в СБУ.

По его указанию фигуранты отслеживали направления движения колонн и эшелонов ВСУ, а также обращали внимание на скопление военной техники, прибывшей с фронта для техобслуживания.

Чтобы выявить локации предприятий по производству БПЛА, агенты использовали личные связи среди местных жителей, у которых "втемную" выспрашивали нужную информацию.

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Контрразведчики СБУ поэтапно задокументировали всех участников агентурной группы ФСБ и задержали их.

Во время обысков у фигурантов обнаружено 16 мобильных телефонов, ноутбуки и планшеты с доказательствами коммуникации с российской спецслужбой.

Следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

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Сейчас они находятся под стражей без права внесения залога. Предателям грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Также установлена личность резидента (руководителя) агентурной группы ФСБ, который находится на территории РФ.



