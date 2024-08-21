"Охотились" на предприятия БПЛА на Днепропетровщине: разоблачены 6 агентов ФСБ РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безопасности нейтрализовала еще одну агентурную группу ФСБ, действовавшую на Днепропетровщине. Злоумышленники готовили координаты для воздушных ударов РФ по объектам военной и критической инфраструктуры региона.
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Среди приоритетных целей врага были предприятия, которые производят беспилотные летательные аппараты для Сил обороны.
Также оккупантов интересовали локации ремонтных баз военной техники ВСУ и ключевых автодорог, которые используют для переправки украинского оружия и боеприпасов на передовую.
"Чтобы скорректировать огневое поражение, ФСБ дистанционно завербовала шестерых местных жителей. Для этого российская спецслужба создала Телеграм-канал, через который подыскивала сторонников рашизма.
Для конспирации агенты действовали отдельно друг от друга на территории разных населенных пунктов региона, но "отчитывались" единому куратору от ФСБ", - сообщили в СБУ.
По его указанию фигуранты отслеживали направления движения колонн и эшелонов ВСУ, а также обращали внимание на скопление военной техники, прибывшей с фронта для техобслуживания.
Чтобы выявить локации предприятий по производству БПЛА, агенты использовали личные связи среди местных жителей, у которых "втемную" выспрашивали нужную информацию.
Контрразведчики СБУ поэтапно задокументировали всех участников агентурной группы ФСБ и задержали их.
Во время обысков у фигурантов обнаружено 16 мобильных телефонов, ноутбуки и планшеты с доказательствами коммуникации с российской спецслужбой.
Следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Сейчас они находятся под стражей без права внесения залога. Предателям грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Также установлена личность резидента (руководителя) агентурной группы ФСБ, который находится на территории РФ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Коли почалась війна, з мого дому дуже багато потікало. Я за віник і давай порядок з 4 по 1 поверх наводити. Навів, краса (бо вище вже мене менше цікавить, тай прохід там інший).
Почали повертатись, а тут ще й містком повставляли вікна та поробили відкоси. Краса. Так мало того, що нікому хоча б з віником пройтись; сміття почало з'являтись, недопалки, пляшки...