"Полювали" на підприємства БпЛА на Дніпропетровщині: викрито 6 агентів ФСБ РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки нейтралізувала ще одну агентурну групу ФСБ, яка діяла на Дніпропетровщині. Зловмисники готували координати для повітряних ударів РФ по об’єктах військової та критичної інфраструктури регіону.

Про це повідомили в пресцентрі СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Серед пріоритетних цілей ворога були підприємства, які виробляють безпілотні літальні апарати для Сил оборони.

Також окупантів цікавили локації ремонтних баз військової техніки ЗСУ та ключових автошляхів, які використовують для переправлення української зброї та боєприпасів на передову.





Читайте також на "Цензор.НЕТ": Поліція затримала двох неповнолітніх за підпал автомобілів військового та волонтера на Дніпропетровщині

"Щоб скоригувати вогневе ураження, ФСБ дистанційно завербувала шістьох місцевих жителів. Для цього російська спецслужба створила Телеграм-канал, через який підшукувала прихильників рашизму

Для конспірації агенти діяли окремо один від одного на території різних населених пунктів регіону, але "звітували" єдиному куратору від ФСБ", - повідомили в СБУ.

За його вказівкою фігуранти відстежували напрямки руху колон та ешелонів ЗСУ, а також звертали увагу на скупчення військової техніки, яка прибула з фронту для техобслуговування.

Щоб виявити локації підприємств з виробництва БпЛА, агенти використовували особисті зв’язки серед місцевих жителів, у яких "втемну" випитували потрібну інформацію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Готував нові російські удари по Одещині: СБУ затримала агента ФСБ. ФОТОрепортаж

Контррозвідники СБУ поетапно задокументували всіх учасників агентурної групи ФСБ і затримали їх.

Під час обшуків у фігурантів виявлено 16 мобільних телефонів, ноутбуки та планшети із доказами комунікації з російською спецслужбою.

Слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Також читайте: СБУ затримала двох колаборанток на Харківщині. ФОТО

Наразі вони перебувають під вартою без права внесення застави. Зрадникам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Також встановлено особу резидента (керівника) агентурної групи ФСБ, який перебуває на території РФ.



