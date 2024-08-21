УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5272 відвідувача онлайн
Новини Фото
4 306 13

"Полювали" на підприємства БпЛА на Дніпропетровщині: викрито 6 агентів ФСБ РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки нейтралізувала ще одну агентурну групу ФСБ, яка діяла на Дніпропетровщині. Зловмисники готували координати для повітряних ударів РФ по об’єктах військової та критичної інфраструктури регіону.

Про це повідомили в пресцентрі СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Серед пріоритетних цілей ворога були підприємства, які виробляють безпілотні літальні апарати для Сил оборони.

Також окупантів цікавили локації ремонтних баз військової техніки ЗСУ та ключових автошляхів, які використовують для переправлення української зброї та боєприпасів на передову.

СБУ знешкодила агентурну групу ФСБ РФ на Дніпропетровщині
СБУ знешкодила агентурну групу ФСБ РФ на Дніпропетровщині

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Поліція затримала двох неповнолітніх за підпал автомобілів військового та волонтера на Дніпропетровщині

"Щоб скоригувати вогневе ураження, ФСБ дистанційно завербувала шістьох місцевих жителів. Для цього російська спецслужба створила Телеграм-канал, через який підшукувала прихильників рашизму

Для конспірації агенти діяли окремо один від одного на території різних населених пунктів регіону, але "звітували" єдиному куратору від ФСБ", - повідомили в СБУ.

За його вказівкою фігуранти відстежували напрямки руху колон та ешелонів ЗСУ, а також звертали увагу на скупчення військової техніки, яка прибула з фронту для техобслуговування.

СБУ знешкодила агентурну групу ФСБ РФ на Дніпропетровщині

Щоб виявити локації підприємств з виробництва БпЛА, агенти використовували особисті зв’язки серед місцевих жителів, у яких "втемну" випитували потрібну інформацію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Готував нові російські удари по Одещині: СБУ затримала агента ФСБ. ФОТОрепортаж

Контррозвідники СБУ поетапно задокументували всіх учасників агентурної групи ФСБ і затримали їх.

Під час обшуків у фігурантів виявлено 16 мобільних телефонів, ноутбуки та планшети із доказами комунікації з російською спецслужбою.

Слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Також читайте: СБУ затримала двох колаборанток на Харківщині. ФОТО

Наразі вони перебувають під вартою без права внесення застави. Зрадникам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Також встановлено особу резидента (керівника) агентурної групи ФСБ, який перебуває на території РФ.

СБУ знешкодила агентурну групу ФСБ РФ на Дніпропетровщині
СБУ знешкодила агентурну групу ФСБ РФ на Дніпропетровщині

Автор: 

СБУ (12809) ФСБ (1450) Дніпропетровська область (3716)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+14
Це бидло ніколи не переведеться.
показати весь коментар
21.08.2024 10:26
+13
Таких сталін завіз в Україну багато. Це бидло тільки й виглядує за обрій: ну, коли ж вже
показати весь коментар
21.08.2024 10:35
+8
Це вже не безідейна молодь, котра шукає легкі та швидкі гроші. На розмінування с/х територій цих ідейних прихильників пуйла.
показати весь коментар
21.08.2024 10:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це бидло ніколи не переведеться.
показати весь коментар
21.08.2024 10:26 Відповісти
Таких сталін завіз в Україну багато. Це бидло тільки й виглядує за обрій: ну, коли ж вже
показати весь коментар
21.08.2024 10:35 Відповісти
...совок повернеться?
показати весь коментар
21.08.2024 10:52 Відповісти
Якщо знищувати разом з усією родиною то виведемо як тарганів
показати весь коментар
21.08.2024 11:31 Відповісти
Не гуманно якось.
Коли почалась війна, з мого дому дуже багато потікало. Я за віник і давай порядок з 4 по 1 поверх наводити. Навів, краса (бо вище вже мене менше цікавить, тай прохід там інший).
Почали повертатись, а тут ще й містком повставляли вікна та поробили відкоси. Краса. Так мало того, що нікому хоча б з віником пройтись; сміття почало з'являтись, недопалки, пляшки...
показати весь коментар
21.08.2024 12:12 Відповісти
Гидота!
показати весь коментар
21.08.2024 10:29 Відповісти
Голота, гопоаА
показати весь коментар
21.08.2024 20:55 Відповісти
Це вже не безідейна молодь, котра шукає легкі та швидкі гроші. На розмінування с/х територій цих ідейних прихильників пуйла.
показати весь коментар
21.08.2024 10:31 Відповісти
Всё имущество этих тварей конфисковать а их самих обменять на украинских военнопленных.
показати весь коментар
21.08.2024 11:07 Відповісти
Незрозуміло. То показують кадри груп захоплення суб"єктів з мобільними телефонами броньованими бійцями. А тут "голопузі" опери затримують озброєних агентів.
показати весь коментар
21.08.2024 11:37 Відповісти
Тварюки! Горіти їм в пеклі!
показати весь коментар
21.08.2024 12:22 Відповісти
Це фізиологичне смітт'я ...
показати весь коментар
21.08.2024 12:27 Відповісти
 
 