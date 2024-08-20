Готував нові російські удари по Одещині: СБУ затримала агента ФСБ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки затримала в Одеській області ще одного агента ФСБ, який коригував ракетно-дронові удари РФ по одному з портових міст регіону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Агент ФСБ - медпрацівник

Як зазначається, насамперед рашисти намагалися отримати координати базування особового складу та кораблів морської охорони Держприкордонслужби.

Також окупанти сподівалися одержати локації вогневих позицій ППО, яка обороняє повітряний простір південного регіону.

"Для виконання цього завдання ФСБ залучила свого агента – 39-річного фельдшера місцевої станції екстреної медичної допомоги. У поле зору спецслужби РФ чоловік потрапив ще у квітні цього року, коли публікував антиукраїнські коментарі в Телеграм-каналах країни-агресора", - розповіли в СБУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підпалювали релейні шафи залізниці на замовлення РФ: В Одеській області затримали групу юнаків, їм загрожує довічне. ФОТОрепортаж

За вказівкою окупантів їхній поплічник збирав розвідувальну інформацію під час поїздок по прибережній території, зокрема під час викликів "швидкої".

Отримані відомості зрадник відображав на гугл-карті, а потім відправляв скріншоти своєму куратору з ФСБ.

Служба безпеки задокументувала злочинні дії російського агента і затримала його.





Під час обшуків у фігуранта виявлено два мобільні телефони, які він використовував для комунікації з ФСБ.

Читайте також: Затримано агента ФСБ, який готував підпали будівель ТЦК та релейних шаф "Укрзалізниці" на Одещині, - СБУ. ФОТО

Підозра у держзраді

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.



