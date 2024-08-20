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Готував нові російські удари по Одещині: СБУ затримала агента ФСБ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки затримала в Одеській області ще одного агента ФСБ, який коригував ракетно-дронові удари РФ по одному з портових міст регіону. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Агент ФСБ - медпрацівник

Як зазначається, насамперед рашисти намагалися отримати координати базування особового складу та кораблів морської охорони Держприкордонслужби.

Також окупанти сподівалися одержати локації вогневих позицій ППО, яка обороняє повітряний простір південного регіону.

"Для виконання цього завдання ФСБ залучила свого агента – 39-річного фельдшера місцевої станції екстреної медичної допомоги. У поле зору спецслужби РФ чоловік потрапив ще у квітні цього року, коли публікував антиукраїнські коментарі в Телеграм-каналах країни-агресора", - розповіли в СБУ.

Російський агент затриманий на Одещині

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За вказівкою окупантів їхній поплічник збирав розвідувальну інформацію під час поїздок по прибережній території, зокрема під час викликів "швидкої".

Отримані відомості зрадник відображав на гугл-карті, а потім відправляв скріншоти своєму куратору з ФСБ.

Служба безпеки задокументувала злочинні дії російського агента і затримала його.

Російський агент затриманий на Одещині
Російський агент затриманий на Одещині

Під час обшуків у фігуранта виявлено два мобільні телефони, які він використовував для комунікації з ФСБ.

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Підозра у держзраді

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Російський агент затриманий на Одещині
Російський агент затриманий на Одещині

Автор: 

Одеська область (3215) СБУ (12818)


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Топ коментарі
+12
чергова ублюдська ублюдіна...
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20.08.2024 10:17
+9
А де ...був застрілений при спробі вчинити опір ?!!!!
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20.08.2024 10:30
+8
арахамія??
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20.08.2024 10:18
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чергова ублюдська ублюдіна...
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20.08.2024 10:17 Відповісти
арахамія??
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20.08.2024 10:18 Відповісти
Скільки ж цього непотрібу розвелось,просто страшно...
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20.08.2024 10:25 Відповісти
На палю підора!
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20.08.2024 10:27 Відповісти
А де ...був застрілений при спробі вчинити опір ?!!!!
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20.08.2024 10:30 Відповісти
Яке довічне? Хфельшер до ліза-дохтур бажає!
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20.08.2024 10:51 Відповісти
Яке там майно у цього ніфщеброда? Камінь на шию - і з пірсу. Нехай пливе в Сочі.
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20.08.2024 11:07 Відповісти
Файна праця.
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20.08.2024 11:21 Відповісти
Довічний фєльдшер..
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20.08.2024 13:27 Відповісти
це ж треба було бути таким довбнем!
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21.08.2024 19:07 Відповісти
 
 