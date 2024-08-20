РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4387 посетителей онлайн
Новости Фото Война
5 063 10

Готовил новые российские удары по Одесщине: СБУ задержала агента ФСБ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности задержала в Одесской области еще одного агента ФСБ, корректировавшего ракетно-пушечные удары РФ по одному из портовых городов региона.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Агент ФСБ - медработник

Как отмечается, прежде всего рашисты пытались получить координаты базирования личного состава и кораблей морской охраны Госпогранслужбы.

Также оккупанты надеялись получить локации огневых позиций ПВО, которая обороняет воздушное пространство южного региона.

"Для выполнения этой задачи ФСБ привлекла своего агента - 39-летнего фельдшера местной станции экстренной медицинской помощи. В поле зрения спецслужбы РФ мужчина попал еще в апреле этого года, когда публиковал антиукраинские комментарии в Телеграм-каналах страны-агрессора", - рассказали в СБУ.

Російський агент затриманий на Одещині

Также смотрите: Жгли релейные шкафы "Укрзализныци" на Харьковщине и Черкасщине: задержаны 4 агента РФ. ФОТОрепортаж

По указанию оккупантов их приспешник собирал разведывательную информацию во время поездок по прибрежной территории, в частности, во время вызовов "скорой".

Полученные сведения предатель отображал на гугл-карте, а затем отправлял скриншоты своему куратору из ФСБ.

Служба безопасности задокументировала преступные действия российского агента и задержала его.

Російський агент затриманий на Одещині
Російський агент затриманий на Одещині

Во время обысков у фигуранта обнаружены два мобильных телефона, которые он использовал для коммуникации с ФСБ.

Смотрите также: Поджигали релейные шкафы железной дороги по заказу РФ: В Одесской области задержали группу юношей, им грозит пожизненное. ФОТОрепортаж

Подозрение в госизмене

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Російський агент затриманий на Одещині
Російський агент затриманий на Одещині

Автор: 

Одесская область (3567) СБУ (19898)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+12
чергова ублюдська ублюдіна...
показать весь комментарий
20.08.2024 10:17
+9
А де ...був застрілений при спробі вчинити опір ?!!!!
показать весь комментарий
20.08.2024 10:30
+8
арахамія??
показать весь комментарий
20.08.2024 10:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
чергова ублюдська ублюдіна...
показать весь комментарий
20.08.2024 10:17 Ответить
арахамія??
показать весь комментарий
20.08.2024 10:18 Ответить
Скільки ж цього непотрібу розвелось,просто страшно...
показать весь комментарий
20.08.2024 10:25 Ответить
На палю підора!
показать весь комментарий
20.08.2024 10:27 Ответить
А де ...був застрілений при спробі вчинити опір ?!!!!
показать весь комментарий
20.08.2024 10:30 Ответить
Яке довічне? Хфельшер до ліза-дохтур бажає!
показать весь комментарий
20.08.2024 10:51 Ответить
Яке там майно у цього ніфщеброда? Камінь на шию - і з пірсу. Нехай пливе в Сочі.
показать весь комментарий
20.08.2024 11:07 Ответить
Файна праця.
показать весь комментарий
20.08.2024 11:21 Ответить
Довічний фєльдшер..
показать весь комментарий
20.08.2024 13:27 Ответить
це ж треба було бути таким довбнем!
показать весь комментарий
21.08.2024 19:07 Ответить
 
 