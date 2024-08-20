Готовил новые российские удары по Одесщине: СБУ задержала агента ФСБ. ФОТОрепортаж
Служба безопасности задержала в Одесской области еще одного агента ФСБ, корректировавшего ракетно-пушечные удары РФ по одному из портовых городов региона.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Агент ФСБ - медработник
Как отмечается, прежде всего рашисты пытались получить координаты базирования личного состава и кораблей морской охраны Госпогранслужбы.
Также оккупанты надеялись получить локации огневых позиций ПВО, которая обороняет воздушное пространство южного региона.
"Для выполнения этой задачи ФСБ привлекла своего агента - 39-летнего фельдшера местной станции экстренной медицинской помощи. В поле зрения спецслужбы РФ мужчина попал еще в апреле этого года, когда публиковал антиукраинские комментарии в Телеграм-каналах страны-агрессора", - рассказали в СБУ.
По указанию оккупантов их приспешник собирал разведывательную информацию во время поездок по прибрежной территории, в частности, во время вызовов "скорой".
Полученные сведения предатель отображал на гугл-карте, а затем отправлял скриншоты своему куратору из ФСБ.
Служба безопасности задокументировала преступные действия российского агента и задержала его.
Во время обысков у фигуранта обнаружены два мобильных телефона, которые он использовал для коммуникации с ФСБ.
Подозрение в госизмене
Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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