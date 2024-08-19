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СБУ затримала двох колаборанток на Харківщині. ФОТО

Служба безпеки України затримала на Харківщині ще двох колаборанток, які співпрацювали з РФ на початку повномасштабного вторгнення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Серед затриманих – 54-річна мешканка міста Мерефи. Після захоплення регіону вона виїхала до окупованого на той час Куп’янська, де влаштувалася до місцевої окупаційної адміністрації. Там її призначили "бухгалтеркою управління фінансів" загарбницької установи.

СБУ затримала двох колаборанток на Харківщині

За вказівкою місцевого гауляйтера колаборантка з липня по вересень 2022 року займалася питаннями грошового та матеріально-технічного забезпечення окупаційних органів країни-агресора. Вона нараховувала там "зарплати" в російських рублях та розпоряджалася захопленим майном українських держустанов на користь РФ.

Ще однією колаборанткою виявилася 48-річна мешканка Чугуївського району, яка допомагала окупантам підготувати псевдореферендум після захоплення частини території громади.

СБУ затримала двох колаборанток на Харківщині

Для цього жінка ходила по дворах місцевих жителів та агітувала їх отримувати російські паспорти. Також колаборантка закликала людей переоформлювати власні земельні ділянки відповідно до "законодавства" країни-агресора. За це вона обіцяла односельчанам лояльне ставлення з боку рашистів.

Також читайте: Вела облік ув’язнених: СБУ затримала посадовицю Херсонського суду, яка працювала на РФ під час окупації

Після деокупації захоплених районів обидві зловмисниці намагалися уникнути правосуддя. Одна з них переїхала до Харкова, де сподівалася "загубитися" у великому місті як "переселенка". Співробітники СБУ встановили місце перебування зловмисниці і затримали її в орендованій квартирі. Інша переховувалася за місцем проживання у Мерефі, де її згодом було затримано.

Наразі обом фігуранткам оголошено про підозру за ч. 2 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Читайте: 46% українців виступають за кримінальну відповідальність за будь-яку співпрацю з окупаційними адміністраціями, - опитування

Автор: 

СБУ (12818) Харківщина (6054) колабораціонізм (1158)


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Топ коментарі
+6
Бухгалтершу простіше затримати ніж депутатів чи сбушників, які втікли до рф.
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19.08.2024 16:57
+5
Била я апалченка, тіпєрь "пірісіленка"
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19.08.2024 16:44
+4
Для пенсіонерок, які обходили з урнами односельців на вересневому "референдумі" - п'ять років позбавлення волі. Чому ??? не 25 років ???
Для заступниці директора херсонської школи, яка впроваджувала російську програму - три місяці арешту та десятирічну заборону на педагогічну діяльність. Чому ???

Для 20-річного безробітного, який погодився на службу в російській поліції - вісім років колонії та 15-річна заборона на роботу у правоохоронних органах. Я би 25 рооків тюрми дав.
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19.08.2024 17:08
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Била я апалченка, тіпєрь "пірісіленка"
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19.08.2024 16:44 Відповісти
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19.08.2024 16:52 Відповісти
Бухгалтершу простіше затримати ніж депутатів чи сбушників, які втікли до рф.
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19.08.2024 16:57 Відповісти
Кримінальний кодекс України було доповнено статтею 111-1. «Колобараційна діяльність» про співпрацю з державою-агресором, її армією та маріонетковими адміністраціями на окупованих територіях. Це передбачає:

- Добровільне зайняття посад у будь-яких органах, створюваних на СОТ.

- Залучення до організації та проведення імітації виборів, референдумів на СОТ, а також публічні заклики до участі у них.

- Впровадження у навчальних закладах пропаганди та програм держави-агресора.

- Добровільна передача матеріальних ресурсів військам агресора чи бандформуванням.

- Добровільна участь у проведенні будь-яких публічних заходів чи інформаційної діяльності на користь окупанта.

Згідно з тяжкістю злочину, колаборанти можуть каратися як штрафами, так і строками ув'язнення: від 3 до 12 років. Важливо, що засудження великі терміни може супроводжуватися забороною обіймати низку посад чи займатися певними видами діяльності на 15 років.
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19.08.2024 17:03 Відповісти
Для пенсіонерок, які обходили з урнами односельців на вересневому "референдумі" - п'ять років позбавлення волі. Чому ??? не 25 років ???
Для заступниці директора херсонської школи, яка впроваджувала російську програму - три місяці арешту та десятирічну заборону на педагогічну діяльність. Чому ???

Для 20-річного безробітного, який погодився на службу в російській поліції - вісім років колонії та 15-річна заборона на роботу у правоохоронних органах. Я би 25 рооків тюрми дав.
показати весь коментар
19.08.2024 17:08 Відповісти
такі випадки є і в Ізраїлі - і ті, хто знімає, умисно чи неумисно, і навідники, і колаборанти. З ними працює структура "Шабак" - це внутрішня розвідка.

"Ця структура працює досить тихо і ефективно, тому затримання "фотографів" чи колаборантів практично не висвітлюються в медіа так широко, як в Україні. В багатьох випадках проблема у них вирішується ще до того, як вона з'явилась.

Тихо і Ефективно... був колаборант і його нема...
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19.08.2024 17:01 Відповісти
представники цієї нації, що очолюють більшість владних структур, могли б багато корисного впровадити і у нас, але маємо лише хуцпу...
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19.08.2024 17:20 Відповісти
Их отколлаборировать хорошенько, а потом.. )
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19.08.2024 19:22 Відповісти
Артем Дмитрук такий самий колаборант,але він депутат вр.
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20.08.2024 00:23 Відповісти
Киньте їх у вулик
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20.08.2024 10:56 Відповісти
типічні сракаті какаяразніца антоніни. Їх нажаль багато.
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20.08.2024 14:04 Відповісти
 
 