СБУ затримала двох колаборанток на Харківщині. ФОТО
Служба безпеки України затримала на Харківщині ще двох колаборанток, які співпрацювали з РФ на початку повномасштабного вторгнення.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Серед затриманих – 54-річна мешканка міста Мерефи. Після захоплення регіону вона виїхала до окупованого на той час Куп’янська, де влаштувалася до місцевої окупаційної адміністрації. Там її призначили "бухгалтеркою управління фінансів" загарбницької установи.
За вказівкою місцевого гауляйтера колаборантка з липня по вересень 2022 року займалася питаннями грошового та матеріально-технічного забезпечення окупаційних органів країни-агресора. Вона нараховувала там "зарплати" в російських рублях та розпоряджалася захопленим майном українських держустанов на користь РФ.
Ще однією колаборанткою виявилася 48-річна мешканка Чугуївського району, яка допомагала окупантам підготувати псевдореферендум після захоплення частини території громади.
Для цього жінка ходила по дворах місцевих жителів та агітувала їх отримувати російські паспорти. Також колаборантка закликала людей переоформлювати власні земельні ділянки відповідно до "законодавства" країни-агресора. За це вона обіцяла односельчанам лояльне ставлення з боку рашистів.
Після деокупації захоплених районів обидві зловмисниці намагалися уникнути правосуддя. Одна з них переїхала до Харкова, де сподівалася "загубитися" у великому місті як "переселенка". Співробітники СБУ встановили місце перебування зловмисниці і затримали її в орендованій квартирі. Інша переховувалася за місцем проживання у Мерефі, де її згодом було затримано.
Наразі обом фігуранткам оголошено про підозру за ч. 2 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
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- Добровільне зайняття посад у будь-яких органах, створюваних на СОТ.
- Залучення до організації та проведення імітації виборів, референдумів на СОТ, а також публічні заклики до участі у них.
- Впровадження у навчальних закладах пропаганди та програм держави-агресора.
- Добровільна передача матеріальних ресурсів військам агресора чи бандформуванням.
- Добровільна участь у проведенні будь-яких публічних заходів чи інформаційної діяльності на користь окупанта.
Згідно з тяжкістю злочину, колаборанти можуть каратися як штрафами, так і строками ув'язнення: від 3 до 12 років. Важливо, що засудження великі терміни може супроводжуватися забороною обіймати низку посад чи займатися певними видами діяльності на 15 років.
Для заступниці директора херсонської школи, яка впроваджувала російську програму - три місяці арешту та десятирічну заборону на педагогічну діяльність. Чому ???
Для 20-річного безробітного, який погодився на службу в російській поліції - вісім років колонії та 15-річна заборона на роботу у правоохоронних органах. Я би 25 рооків тюрми дав.
"Ця структура працює досить тихо і ефективно, тому затримання "фотографів" чи колаборантів практично не висвітлюються в медіа так широко, як в Україні. В багатьох випадках проблема у них вирішується ще до того, як вона з'явилась.
Тихо і Ефективно... був колаборант і його нема...