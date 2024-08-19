СБУ задержала двух коллаборанток в Харьковской области. ФОТО
Служба безопасности Украины задержала на Харьковщине еще двух коллаборанток, которые сотрудничали с РФ в начале полномасштабного вторжения.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Среди задержанных - 54-летняя жительница города Мерефы. После захвата региона она выехала в оккупированный в то время Купянск, где устроилась в местную оккупационную администрацию. Там ее назначили "бухгалтером управления финансов" захватнического учреждения.
По указанию местного гауляйтера коллаборантка с июля по сентябрь 2022 года занималась вопросами денежного и материально-технического обеспечения оккупационных органов страны-агрессора. Она начисляла там "зарплаты" в российских рублях и распоряжалась захваченным имуществом украинских госучреждений в пользу РФ.
Еще одной коллаборанткой оказалась 48-летняя жительница Чугуевского района, которая помогала оккупантам подготовить псевдореферендум после захвата части территории громады.
Для этого женщина ходила по дворам местных жителей и агитировала их получать российские паспорта. Также коллаборантка призывала людей переоформлять собственные земельные участки в соответствии с "законодательством" страны-агрессора. За это она обещала односельчанам лояльное отношение со стороны рашистов.
После деоккупации захваченных районов обе злоумышленницы пытались избежать правосудия. Одна из них переехала в Харьков, где надеялась "затеряться" в большом городе как "переселенка". Сотрудники СБУ установили местонахождение злоумышленницы и задержали ее в съемной квартире. Другая скрывалась по месту жительства в Мерефе, где она впоследствии была задержана.
Сейчас обеим фигуранткам объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).
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- Добровільне зайняття посад у будь-яких органах, створюваних на СОТ.
- Залучення до організації та проведення імітації виборів, референдумів на СОТ, а також публічні заклики до участі у них.
- Впровадження у навчальних закладах пропаганди та програм держави-агресора.
- Добровільна передача матеріальних ресурсів військам агресора чи бандформуванням.
- Добровільна участь у проведенні будь-яких публічних заходів чи інформаційної діяльності на користь окупанта.
Згідно з тяжкістю злочину, колаборанти можуть каратися як штрафами, так і строками ув'язнення: від 3 до 12 років. Важливо, що засудження великі терміни може супроводжуватися забороною обіймати низку посад чи займатися певними видами діяльності на 15 років.
Для заступниці директора херсонської школи, яка впроваджувала російську програму - три місяці арешту та десятирічну заборону на педагогічну діяльність. Чому ???
Для 20-річного безробітного, який погодився на службу в російській поліції - вісім років колонії та 15-річна заборона на роботу у правоохоронних органах. Я би 25 рооків тюрми дав.
"Ця структура працює досить тихо і ефективно, тому затримання "фотографів" чи колаборантів практично не висвітлюються в медіа так широко, як в Україні. В багатьох випадках проблема у них вирішується ще до того, як вона з'явилась.
Тихо і Ефективно... був колаборант і його нема...