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СБУ задержала двух коллаборанток в Харьковской области. ФОТО

Служба безопасности Украины задержала на Харьковщине еще двух коллаборанток, которые сотрудничали с РФ в начале полномасштабного вторжения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Среди задержанных - 54-летняя жительница города Мерефы. После захвата региона она выехала в оккупированный в то время Купянск, где устроилась в местную оккупационную администрацию. Там ее назначили "бухгалтером управления финансов" захватнического учреждения.

СБУ затримала двох колаборанток на Харківщині

По указанию местного гауляйтера коллаборантка с июля по сентябрь 2022 года занималась вопросами денежного и материально-технического обеспечения оккупационных органов страны-агрессора. Она начисляла там "зарплаты" в российских рублях и распоряжалась захваченным имуществом украинских госучреждений в пользу РФ.

Еще одной коллаборанткой оказалась 48-летняя жительница Чугуевского района, которая помогала оккупантам подготовить псевдореферендум после захвата части территории громады.

СБУ затримала двох колаборанток на Харківщині

Для этого женщина ходила по дворам местных жителей и агитировала их получать российские паспорта. Также коллаборантка призывала людей переоформлять собственные земельные участки в соответствии с "законодательством" страны-агрессора. За это она обещала односельчанам лояльное отношение со стороны рашистов.

Также читайте: Вела учет заключенных: СБУ задержала чиновницу Херсонского суда, которая работала на РФ во время оккупации

После деоккупации захваченных районов обе злоумышленницы пытались избежать правосудия. Одна из них переехала в Харьков, где надеялась "затеряться" в большом городе как "переселенка". Сотрудники СБУ установили местонахождение злоумышленницы и задержали ее в съемной квартире. Другая скрывалась по месту жительства в Мерефе, где она впоследствии была задержана.

Сейчас обеим фигуранткам объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Читайте: 46% украинцев выступают за уголовную ответственность за любое сотрудничество с оккупационными администрациями, - опрос

Автор: 

СБУ (19898) Харьковщина (5577) коллаборационизм (870)


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Топ комментарии
+6
Бухгалтершу простіше затримати ніж депутатів чи сбушників, які втікли до рф.
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19.08.2024 16:57
+5
Била я апалченка, тіпєрь "пірісіленка"
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19.08.2024 16:44
+4
Для пенсіонерок, які обходили з урнами односельців на вересневому "референдумі" - п'ять років позбавлення волі. Чому ??? не 25 років ???
Для заступниці директора херсонської школи, яка впроваджувала російську програму - три місяці арешту та десятирічну заборону на педагогічну діяльність. Чому ???

Для 20-річного безробітного, який погодився на службу в російській поліції - вісім років колонії та 15-річна заборона на роботу у правоохоронних органах. Я би 25 рооків тюрми дав.
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19.08.2024 17:08
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Била я апалченка, тіпєрь "пірісіленка"
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19.08.2024 16:44 Ответить
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19.08.2024 16:52 Ответить
Бухгалтершу простіше затримати ніж депутатів чи сбушників, які втікли до рф.
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19.08.2024 16:57 Ответить
Кримінальний кодекс України було доповнено статтею 111-1. «Колобараційна діяльність» про співпрацю з державою-агресором, її армією та маріонетковими адміністраціями на окупованих територіях. Це передбачає:

- Добровільне зайняття посад у будь-яких органах, створюваних на СОТ.

- Залучення до організації та проведення імітації виборів, референдумів на СОТ, а також публічні заклики до участі у них.

- Впровадження у навчальних закладах пропаганди та програм держави-агресора.

- Добровільна передача матеріальних ресурсів військам агресора чи бандформуванням.

- Добровільна участь у проведенні будь-яких публічних заходів чи інформаційної діяльності на користь окупанта.

Згідно з тяжкістю злочину, колаборанти можуть каратися як штрафами, так і строками ув'язнення: від 3 до 12 років. Важливо, що засудження великі терміни може супроводжуватися забороною обіймати низку посад чи займатися певними видами діяльності на 15 років.
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19.08.2024 17:03 Ответить
Для пенсіонерок, які обходили з урнами односельців на вересневому "референдумі" - п'ять років позбавлення волі. Чому ??? не 25 років ???
Для заступниці директора херсонської школи, яка впроваджувала російську програму - три місяці арешту та десятирічну заборону на педагогічну діяльність. Чому ???

Для 20-річного безробітного, який погодився на службу в російській поліції - вісім років колонії та 15-річна заборона на роботу у правоохоронних органах. Я би 25 рооків тюрми дав.
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19.08.2024 17:08 Ответить
такі випадки є і в Ізраїлі - і ті, хто знімає, умисно чи неумисно, і навідники, і колаборанти. З ними працює структура "Шабак" - це внутрішня розвідка.

"Ця структура працює досить тихо і ефективно, тому затримання "фотографів" чи колаборантів практично не висвітлюються в медіа так широко, як в Україні. В багатьох випадках проблема у них вирішується ще до того, як вона з'явилась.

Тихо і Ефективно... був колаборант і його нема...
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19.08.2024 17:01 Ответить
представники цієї нації, що очолюють більшість владних структур, могли б багато корисного впровадити і у нас, але маємо лише хуцпу...
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19.08.2024 17:20 Ответить
Их отколлаборировать хорошенько, а потом.. )
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19.08.2024 19:22 Ответить
Артем Дмитрук такий самий колаборант,але він депутат вр.
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20.08.2024 00:23 Ответить
Киньте їх у вулик
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20.08.2024 10:56 Ответить
типічні сракаті какаяразніца антоніни. Їх нажаль багато.
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20.08.2024 14:04 Ответить
 
 