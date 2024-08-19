СБУ задержала двух коллаборанток в Харьковской области. ФОТО

Служба безопасности Украины задержала на Харьковщине еще двух коллаборанток, которые сотрудничали с РФ в начале полномасштабного вторжения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Среди задержанных - 54-летняя жительница города Мерефы. После захвата региона она выехала в оккупированный в то время Купянск, где устроилась в местную оккупационную администрацию. Там ее назначили "бухгалтером управления финансов" захватнического учреждения.

По указанию местного гауляйтера коллаборантка с июля по сентябрь 2022 года занималась вопросами денежного и материально-технического обеспечения оккупационных органов страны-агрессора. Она начисляла там "зарплаты" в российских рублях и распоряжалась захваченным имуществом украинских госучреждений в пользу РФ.

Еще одной коллаборанткой оказалась 48-летняя жительница Чугуевского района, которая помогала оккупантам подготовить псевдореферендум после захвата части территории громады.

Для этого женщина ходила по дворам местных жителей и агитировала их получать российские паспорта. Также коллаборантка призывала людей переоформлять собственные земельные участки в соответствии с "законодательством" страны-агрессора. За это она обещала односельчанам лояльное отношение со стороны рашистов.

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После деоккупации захваченных районов обе злоумышленницы пытались избежать правосудия. Одна из них переехала в Харьков, где надеялась "затеряться" в большом городе как "переселенка". Сотрудники СБУ установили местонахождение злоумышленницы и задержали ее в съемной квартире. Другая скрывалась по месту жительства в Мерефе, где она впоследствии была задержана.

Сейчас обеим фигуранткам объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

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