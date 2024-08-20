СБУ и Нацполиция задержали еще три группы поджигателей, действовавших в разных областях Украины
Служба безопасности и Национальная полиция задержали еще три группы агентов российских спецслужб, которые осуществляли поджоги в Днепропетровской и Закарпатской областях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Под прицелом" врага были служебные авто и частные квартиры военнослужащих Сил обороны.
Для совершения поджогов оккупанты дистанционно завербовали молодых людей, искавших "легких денег" в телеграм-каналах.
По указанию спецслужб РФ фигуранты сначала разведывали локации потенциальных целей, а затем совершали поджоги и фиксировали их на камеры своих телефонов.
- Так, в Киеве:
задержаны двое жителей столицы, организовавших серию поджогов авто сотрудников ТЦК в Закарпатской области.
Среди организаторов преступления - киевский рецидивист, ранее отбывавший наказание за наркоторговлю. Именно он получил "заказ" рф на уничтожение военного транспорта ВСУ в западном регионе Украины.
Вместе с сообщником он привлек нескольких жителей из Ужгорода и Мукачево, которые непосредственно должны были совершить поджоги автомобилей украинских защитников.
Следующей целью врага были частные дома военных ВСУ и их семей.
По инструкции злоумышленники должны были облить легковоспламеняющейся смесью и поджечь входную дверь квартиры украинского военнослужащего из Закарпатья.
Они были задержаны по горячим следам.
- В Днепре:
задержаны еще трое жителей прифронтового региона, которые сожгли пять авто ВСУ на территории областного центра.
- В Кривом Роге:
задержаны двое вражеских приспешников, которые пытались сжечь служебный микроавтобус, который военные перегнали в город после выполнения боевых задач на передовой.
Правоохранители задержали всех злоумышленников по "горячим" следам" и сообщили им (в соответствии с совершенными преступлениями) о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
▪️ ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований);
▪️ ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом).
Задержанные находятся под стражей. Им грозит до 10 лет тюрьмы.
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Може й зелені красти перестануть, бо за їх крадівництво теж вишак давати. Все одно нас ні до ЄС, ні до НАТО до кінця війни не примуть..
Ну добре, ми ж не ізвергі, створити футбольну команду, для гри на мінному полі ..
Ти можеш у себемі мухосрань..ку, для чистоти експеримену, спробувати щось типу релейної шафи підпалити
Где ВР с ужесточением уголовного кодекса?
Хулиганство?