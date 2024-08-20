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Новости
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СБУ и Нацполиция задержали еще три группы поджигателей, действовавших в разных областях Украины

Затримали ще три групи підпалювачів у різних областях України

Служба безопасности и Национальная полиция задержали еще три группы агентов российских спецслужб, которые осуществляли поджоги в Днепропетровской и Закарпатской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Под прицелом" врага были служебные авто и частные квартиры военнослужащих Сил обороны.

Для совершения поджогов оккупанты дистанционно завербовали молодых людей, искавших "легких денег" в телеграм-каналах.

По указанию спецслужб РФ фигуранты сначала разведывали локации потенциальных целей, а затем совершали поджоги и фиксировали их на камеры своих телефонов.

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Затримали ще три групи підпалювачів у різних областях України
Затримали ще три групи підпалювачів у різних областях України
Затримали ще три групи підпалювачів у різних областях України

  • Так, в Киеве:
    задержаны двое жителей столицы, организовавших серию поджогов авто сотрудников ТЦК в Закарпатской области.

Среди организаторов преступления - киевский рецидивист, ранее отбывавший наказание за наркоторговлю. Именно он получил "заказ" рф на уничтожение военного транспорта ВСУ в западном регионе Украины.

Вместе с сообщником он привлек нескольких жителей из Ужгорода и Мукачево, которые непосредственно должны были совершить поджоги автомобилей украинских защитников.

Следующей целью врага были частные дома военных ВСУ и их семей.

По инструкции злоумышленники должны были облить легковоспламеняющейся смесью и поджечь входную дверь квартиры украинского военнослужащего из Закарпатья.

Они были задержаны по горячим следам.

Также смотрите: Поджигали релейные шкафы железной дороги по заказу РФ: В Одесской области задержали группу юношей, им грозит пожизненное. ФОТОрепортаж

  • В Днепре:
    задержаны еще трое жителей прифронтового региона, которые сожгли пять авто ВСУ на территории областного центра.
  • В Кривом Роге:
    задержаны двое вражеских приспешников, которые пытались сжечь служебный микроавтобус, который военные перегнали в город после выполнения боевых задач на передовой.

Затримали ще три групи підпалювачів у різних областях України

Правоохранители задержали всех злоумышленников по "горячим" следам" и сообщили им (в соответствии с совершенными преступлениями) о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований);
▪️ ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом).

Задержанные находятся под стражей. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Николаеве трое подростков подожгли два военных автомобиля, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

авто (4203) поджог (1068) Нацполиция (16437) СБУ (19871)


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Топ комментарии
+11
От за таке треба садити довічно. І морди не блюрити.
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20.08.2024 16:40
+9
поки не перестриляють при затриманні це буде продовжуватся....
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20.08.2024 16:44
+7
Пішла пошесть по Украіні
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20.08.2024 16:36
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Пішла пошесть по Украіні
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20.08.2024 16:36 Ответить
я, от, дивуюсь, чому вони не горять на місці злочину, невже такі обережні ? кілька обгорілих тушок мали б високий лікувальний ефект
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20.08.2024 18:19 Ответить
От за таке треба садити довічно. І морди не блюрити.
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20.08.2024 16:40 Ответить
Та яке саджати? Ще й утримати цю наволоч державним коштом. На час дії воєного стану повернуту смертну кару треба! Бо ці палії вже знахабніли вкрай.

Може й зелені красти перестануть, бо за їх крадівництво теж вишак давати. Все одно нас ні до ЄС, ні до НАТО до кінця війни не примуть..
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20.08.2024 17:02 Ответить
"па законам ваєннава времені"
Ну добре, ми ж не ізвергі, створити футбольну команду, для гри на мінному полі ..
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20.08.2024 17:58 Ответить
Не треба садити! Треба обливати іхньою легкозапалювальною сумішшю, та пі
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21.08.2024 13:06 Ответить
поки не перестриляють при затриманні це буде продовжуватся....
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20.08.2024 16:44 Ответить
Всих цих підарів на мінні поля, розміновувати поки не подохнуть! Хоч якась користь буде...
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20.08.2024 16:45 Ответить
Цікаво, а в рашці місцева поліція затримує подібні групи, які шкодять та палять майно москальських рашковояків🤔🧐😁 Щось не чути, щоб на рашці палали авто та місцеві висліджували місця дислокації військових об'єктів армії свиноросії,- це до питання патріотизму та виховання в сім'ї, угу... ***🤔🧐😁
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20.08.2024 16:45 Ответить
Ага, у вас, на роісії все із цм в порядку. Затримуютт і зразу ш'ють статтю - тероризм.
Ти можеш у себемі мухосрань..ку, для чистоти експеримену, спробувати щось типу релейної шафи підпалити
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20.08.2024 17:27 Ответить
Так далі продовжуватись ,не може треба щось кординально міняти ,включаючи безвідповідальність на всіх рівнях , корупцію і відсутність якогось патріотичного виховання, досі нікчемна "какая разница "і це під час війни?що до цих виродків яких ворог спокійно вербує ,має бути таке покарання що б ця паскуда і його батьки десятому заказували що так не можна робити.
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20.08.2024 17:07 Ответить
Підпаліть їх усіх і кінець історії.
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20.08.2024 17:12 Ответить
Це зупинить ТІЛЬКИ ПУБЛІЧНА СТРАТА.
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20.08.2024 17:26 Ответить
Млять!
Где ВР с ужесточением уголовного кодекса?
Хулиганство?
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20.08.2024 20:14 Ответить
 
 