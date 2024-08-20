СБУ и Нацполиция задержали еще три группы поджигателей, действовавших в разных областях Украины

Служба безопасности и Национальная полиция задержали еще три группы агентов российских спецслужб, которые осуществляли поджоги в Днепропетровской и Закарпатской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Под прицелом" врага были служебные авто и частные квартиры военнослужащих Сил обороны.

Для совершения поджогов оккупанты дистанционно завербовали молодых людей, искавших "легких денег" в телеграм-каналах.

По указанию спецслужб РФ фигуранты сначала разведывали локации потенциальных целей, а затем совершали поджоги и фиксировали их на камеры своих телефонов.

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Так, в Киеве:

задержаны двое жителей столицы, организовавших серию поджогов авто сотрудников ТЦК в Закарпатской области.

Среди организаторов преступления - киевский рецидивист, ранее отбывавший наказание за наркоторговлю. Именно он получил "заказ" рф на уничтожение военного транспорта ВСУ в западном регионе Украины.

Вместе с сообщником он привлек нескольких жителей из Ужгорода и Мукачево, которые непосредственно должны были совершить поджоги автомобилей украинских защитников.

Следующей целью врага были частные дома военных ВСУ и их семей.

По инструкции злоумышленники должны были облить легковоспламеняющейся смесью и поджечь входную дверь квартиры украинского военнослужащего из Закарпатья.

Они были задержаны по горячим следам.

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В Днепре:

задержаны еще трое жителей прифронтового региона, которые сожгли пять авто ВСУ на территории областного центра.

задержаны еще трое жителей прифронтового региона, которые сожгли пять авто ВСУ на территории областного центра. В Кривом Роге:

задержаны двое вражеских приспешников, которые пытались сжечь служебный микроавтобус, который военные перегнали в город после выполнения боевых задач на передовой.

Правоохранители задержали всех злоумышленников по "горячим" следам" и сообщили им (в соответствии с совершенными преступлениями) о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований);

▪️ ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом).

Задержанные находятся под стражей. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

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