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Новини
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СБУ та Нацполіція затримали ще три групи підпалювачів, які діяли у різних областях України

Затримали ще три групи підпалювачів у різних областях України

Служба безпеки та Національна поліція затримали ще три групи агентів російських спецслужб, які здійснювали підпали у Дніпропетровській та Закарпатській областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Під прицілом" ворога були службові авто та приватні помешкання військовослужбовців Сил оборони.

Для вчинення підпалів окупанти дистанційно завербували молодиків, які шукали "легких грошей" у телеграм-каналах.

За вказівкою спецслужб РФ фігуранти спочатку розвідували локації потенційних цілей, а потім вчиняли підпали та фіксували їх на камери власних телефонів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Палили релейні шафи "Укрзалізниці" на Харківщині та Черкащині: затримано 4 агентів РФ. ФОТОрепортаж

Затримали ще три групи підпалювачів у різних областях України
Затримали ще три групи підпалювачів у різних областях України
Затримали ще три групи підпалювачів у різних областях України

  •  Так, у Києві:
    затримано двох мешканців столиці, які організували серію підпалів авто співробітників ТЦК у Закарпатській області.

Серед організаторів злочину – київський рецидивіст, який раніше відбував покарання за наркоторгівлю. Саме він отримав "замовлення" рф на знищення військового транспорту ЗСУ у західному регіоні України.

Разом із спільником він залучив декількох мешканців з Ужгорода та Мукачева, які безпосередньо мали вчинити підпали автомобілів українських захисників.

Наступною ціллю ворога були приватні помешкання військових ЗСУ та їхніх сімей.

За інструкцією зловмисники мали облити легкозаймистою сумішшю та підпалити вхідні двері квартири українського військовослужбовця із Закарпаття.

Їх було затримано по гарячих слідах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Миколаєві троє підлітків підпалили два військові авто, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

  • У Дніпрі:
    затримано ще трьох жителів прифронтового регіону, які спалили п’ять авто ЗСУ на території обласного центру.
  • У Кривому Розі:
    затримано двох ворожих поплічників, які намагалися спалити службовий мікроавтобус, котрий військові перегнали до міста після виконання бойових завдань на передовій.

Затримали ще три групи підпалювачів у різних областях України

Правоохоронці затримали всіх зловмисників по "гарячих" слідах" та повідомили їм (відповідно до вчинених злочинів) про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань);
▪️ ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом).

Затримані перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років тюрми.

Також читайте: Підпалював автівки військових на замовлення: На Хмельниччині затримали 18-річного юнака

Автор: 

авто (6155) підпал (671) Нацполіція (15142) СБУ (12790)


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Топ коментарі
+11
От за таке треба садити довічно. І морди не блюрити.
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20.08.2024 16:40
+9
поки не перестриляють при затриманні це буде продовжуватся....
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20.08.2024 16:44
+7
Пішла пошесть по Украіні
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20.08.2024 16:36
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Пішла пошесть по Украіні
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20.08.2024 16:36 Відповісти
я, от, дивуюсь, чому вони не горять на місці злочину, невже такі обережні ? кілька обгорілих тушок мали б високий лікувальний ефект
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20.08.2024 18:19 Відповісти
От за таке треба садити довічно. І морди не блюрити.
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20.08.2024 16:40 Відповісти
Та яке саджати? Ще й утримати цю наволоч державним коштом. На час дії воєного стану повернуту смертну кару треба! Бо ці палії вже знахабніли вкрай.

Може й зелені красти перестануть, бо за їх крадівництво теж вишак давати. Все одно нас ні до ЄС, ні до НАТО до кінця війни не примуть..
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20.08.2024 17:02 Відповісти
"па законам ваєннава времені"
Ну добре, ми ж не ізвергі, створити футбольну команду, для гри на мінному полі ..
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20.08.2024 17:58 Відповісти
Не треба садити! Треба обливати іхньою легкозапалювальною сумішшю, та пі
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21.08.2024 13:06 Відповісти
поки не перестриляють при затриманні це буде продовжуватся....
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20.08.2024 16:44 Відповісти
Всих цих підарів на мінні поля, розміновувати поки не подохнуть! Хоч якась користь буде...
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20.08.2024 16:45 Відповісти
Цікаво, а в рашці місцева поліція затримує подібні групи, які шкодять та палять майно москальських рашковояків🤔🧐😁 Щось не чути, щоб на рашці палали авто та місцеві висліджували місця дислокації військових об'єктів армії свиноросії,- це до питання патріотизму та виховання в сім'ї, угу... ***🤔🧐😁
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20.08.2024 16:45 Відповісти
Ага, у вас, на роісії все із цм в порядку. Затримуютт і зразу ш'ють статтю - тероризм.
Ти можеш у себемі мухосрань..ку, для чистоти експеримену, спробувати щось типу релейної шафи підпалити
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20.08.2024 17:27 Відповісти
Так далі продовжуватись ,не може треба щось кординально міняти ,включаючи безвідповідальність на всіх рівнях , корупцію і відсутність якогось патріотичного виховання, досі нікчемна "какая разница "і це під час війни?що до цих виродків яких ворог спокійно вербує ,має бути таке покарання що б ця паскуда і його батьки десятому заказували що так не можна робити.
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20.08.2024 17:07 Відповісти
Підпаліть їх усіх і кінець історії.
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20.08.2024 17:12 Відповісти
Це зупинить ТІЛЬКИ ПУБЛІЧНА СТРАТА.
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20.08.2024 17:26 Відповісти
Млять!
Где ВР с ужесточением уголовного кодекса?
Хулиганство?
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20.08.2024 20:14 Відповісти
 
 