Восхвалял Путина и призвал поддерживать рашистов: СБУ задержала священника УПЦ МП на Виннитчине

Священник Калиновского благочиния УПЦ МП в Винницкой области оправдывал агрессию РФ против Украины и ожидал прихода оккупантов в область.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Так, по данным Службы безопасности, в общении с верующими протоиерей восхвалял Путина и призывал к поддержке рашистов. Также он распространял прокремлевские нарративы среди верующих религиозной общины через Телеграм.

"Экспертиза подтвердила факты преступных действий, направленных на расшатывание общественно-политической обстановки в регионе. Во время обысков в квартире фигуранта изъят мобильный телефон и компьютерная техника, которую он использовал для распространения враждебной пропаганды", - говорится в сообщении.

Священнику сообщено о подозрении по чч. 1, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Он находится под круглосуточным домашним арестом. Ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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