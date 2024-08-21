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Восхвалял Путина и призвал поддерживать рашистов: СБУ задержала священника УПЦ МП на Виннитчине

Священник УПЦ МП на Вінниччині вихваляв Путіна та закликав підтримувати РФ

Священник Калиновского благочиния УПЦ МП в Винницкой области оправдывал агрессию РФ против Украины и ожидал прихода оккупантов в область.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Так, по данным Службы безопасности, в общении с верующими протоиерей восхвалял Путина и призывал к поддержке рашистов. Также он распространял прокремлевские нарративы среди верующих религиозной общины через Телеграм.

"Экспертиза подтвердила факты преступных действий, направленных на расшатывание общественно-политической обстановки в регионе. Во время обысков в квартире фигуранта изъят мобильный телефон и компьютерная техника, которую он использовал для распространения враждебной пропаганды", - говорится в сообщении.

Священнику сообщено о подозрении по чч. 1, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Он находится под круглосуточным домашним арестом. Ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Читайте также: Епифаний готов к диалогу с Онуфрием: Призываем всех православных в Украине свергнуть "российское иго"

Автор: 

СБУ (19840) УПЦ МП (1558)


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Топ комментарии
+14
Довічно...? 8 мало.....
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21.08.2024 13:09
+14
І цьому кублу нквс ще 9 місяців надали для переходу!!! Ще 9 місяців шпигування на користь теріторії падалі!!!
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21.08.2024 13:11
+13
Страшна пожежа на Ростовщині триває четвертий день. Росіяни вдалися до крайнього засобу
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21.08.2024 13:16
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Довічно...? 8 мало.....
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21.08.2024 13:09 Ответить
Казнить, нельзя помиловать!
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21.08.2024 13:19 Ответить
кома там, де потрібно....
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21.08.2024 13:23 Ответить
з конфіскацією майна
Життя без майна ГІРШЕ смерті - запам'ятай та передай дальшому.
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21.08.2024 13:40 Ответить
Как у вас так ладно получается и кошерно, и просто цимес.
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21.08.2024 15:15 Ответить
ссср-кий розстріл було замінено "повною конфіскацією майна" - що страшніше смерті - бо людина стає бомжом, а бомжі живуть не більше 2-3-х зим.
при ссср майна у людей як такого не було - тому цей пугач був малодієвим
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21.08.2024 15:52 Ответить
І цьому кублу нквс ще 9 місяців надали для переходу!!! Ще 9 місяців шпигування на користь теріторії падалі!!!
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21.08.2024 13:11 Ответить
Перевірити иого психіку - може шось з головою
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21.08.2024 13:11 Ответить
Гундяй головного мозку.
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21.08.2024 13:32 Ответить
Для чого прихожанам такии небезпечнии попура
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21.08.2024 13:35 Ответить
Навіть коли вони перейдуть під УПЦ, їх усіх треба на "олівець".
Немає їм віри, кгбіст це діагноз
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21.08.2024 13:13 Ответить
ну так !!! кгбіст з кгб може вийти, кгб з кгбіста ніколи !!!
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21.08.2024 13:15 Ответить
Там і прихожан цього сатанинського притону потрібно на олівець.
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21.08.2024 13:57 Ответить
Страшна пожежа на Ростовщині триває четвертий день. Росіяни вдалися до крайнього засобу
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21.08.2024 13:16 Ответить
Четвертые сутки, пылает..., і далі по тексту
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21.08.2024 13:22 Ответить
То що, чиновники , у вас ще жодного припису для УПЦ/МП нема? Чому?
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21.08.2024 13:15 Ответить
до речі, а чого фігурант лише "під домашнім арештом"? Чому не в СІЗО!?
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21.08.2024 13:16 Ответить
И вот таким тварям еще дают 9 месяцев лить говно на Укараины и призывать ***** на захват страны
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21.08.2024 13:23 Ответить
Обов'язково з конфіскацієй рубліков☝️
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21.08.2024 13:25 Ответить
Так депутати Дмитрук,Шевченко,Качура,Брагар та інші "слуги Єрмака" займаються тим самим,їх коли СБУ затримає по тій же 436-2 (глорифікація)статті ККУ?
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21.08.2024 13:28 Ответить
Не зрозуміло до чого ви згадуєте про Качуру, він мій земляк, патріот і постійно допомагає військовим і цивільним людям
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21.08.2024 14:40 Ответить
Патріот чого?руского міра?качура став синонімом слова дИбіл,після інтерв'ю Скрипіну,але це фігня,порівняно з тим,що він топить за ФСБ МП,рускій язик і диктатуру."Допомагає "? спочатку мародерить гуманітарку,а потім видає це за власну допомогу.
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21.08.2024 14:50 Ответить
У вас якось виходить аргументи без конкретних фактів

Маю сумніви, що людина, яка займається трибуналом для пуйла і рекрутингом вʼязнів з 3-ю штурмовою бригадою буде за орків. Не думали про це?
То Петро сивочолий дав команду таке писати раніше. Це спростовано у судах.

Аби не гуманітарка від нього коли місто Конотоп було оточене, то не знаю як було. В кого мародерство? У себе? А скільки він військовим всього передав.
З Качурою зустрічаються представники Вселенського патріарха.

Ніякого відношення ця людина за якою особисто слідкую не має до того, що ви написали.
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21.08.2024 15:28 Ответить
"корисний хом'ячок" нічим твій Качура незаймається,крім балабольства і мародерства,а як він топить за рускій язик і ФСБ МП в ютубі повно відео.Ти результат по голосуванню за заборону ФСБ МП хоть глянь і спитай,чого твій рускомірний Качура голосував проти.
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21.08.2024 15:39 Ответить
Видно ви нічим не займаєтесь. Тільки сидите на дивані і пишете, що попало на усіх. Зайшов за вашою рекомендацією у результати голосування
Так він був відсутній цілий день, а не голосував проти. Краще розкажіть про диякона МП Петю свого.
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21.08.2024 17:02 Ответить
так,так,"відсутній",на відео добре видно,як то малоросійське чмо виймає карточку під час голосування,а Бурьонка Безумна тисне кнопочку проти,а сьогодні пів дня відмазки придумують.Мразота ти зелена,я свій"диван"ще під Дебальцево захищав,поки ти до влади агента кремля Качуру тягнуло.Яким боком,ви "шизофрєніки" щодня то пєтю то зєлю до мене приплітаєте?наприводите до влади кінчених,а потім бігаєте під постами чуш писати.
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21.08.2024 17:13 Ответить
снять трусики и гвоздиками прибить
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21.08.2024 13:30 Ответить
Через певний час закриють справу, не вперше.
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21.08.2024 13:34 Ответить
... треба почекати 9 місяців, щоб цей гнидник мордору ухилився від відповідальності...
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21.08.2024 13:38 Ответить
На бутылку его. Приобщить к российским традициям)
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21.08.2024 13:44 Ответить
Піднять його на півметра над землею! Щоб краще було Путіна виглядать (на мотузці)
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21.08.2024 13:53 Ответить
Можливо теж схема, не гірша інших.
Про часові межі його агітпраці в статті не слова. Тож отримав поп повістку до ТЦК, тут його й прорвало!
Подумав, як чигирями лазити та Тисою плавати, телеграмних експерДів слухаючи, хай краще обмінюють!
І мені користь бо звалю із ZEляндії одного наркомана і полонений додому повернеться. Їм у рашистських таборах не мед. Заодно й громадянства України позбавлять, бо добровільно з нього фіг вийдеш.
Що не зробиш, аби полишити "країну мрій преZEдента".
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21.08.2024 13:55 Ответить
Якщо у зграї один вовк захворів на сказ, то винищують усю зграю, бо вона може заразити весь ліс.
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21.08.2024 14:07 Ответить
За яйця його треба підвісити, а не судити
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21.08.2024 14:15 Ответить
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21.08.2024 19:54 Ответить
 
 