Восхвалял Путина и призвал поддерживать рашистов: СБУ задержала священника УПЦ МП на Виннитчине
Священник Калиновского благочиния УПЦ МП в Винницкой области оправдывал агрессию РФ против Украины и ожидал прихода оккупантов в область.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Так, по данным Службы безопасности, в общении с верующими протоиерей восхвалял Путина и призывал к поддержке рашистов. Также он распространял прокремлевские нарративы среди верующих религиозной общины через Телеграм.
"Экспертиза подтвердила факты преступных действий, направленных на расшатывание общественно-политической обстановки в регионе. Во время обысков в квартире фигуранта изъят мобильный телефон и компьютерная техника, которую он использовал для распространения враждебной пропаганды", - говорится в сообщении.
Священнику сообщено о подозрении по чч. 1, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
Он находится под круглосуточным домашним арестом. Ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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Життя без майна ГІРШЕ смерті - запам'ятай та передай дальшому.
при ссср майна у людей як такого не було - тому цей пугач був малодієвим
Немає їм віри, кгбіст це діагноз
Маю сумніви, що людина, яка займається трибуналом для пуйла і рекрутингом вʼязнів з 3-ю штурмовою бригадою буде за орків. Не думали про це?
То Петро сивочолий дав команду таке писати раніше. Це спростовано у судах.
Аби не гуманітарка від нього коли місто Конотоп було оточене, то не знаю як було. В кого мародерство? У себе? А скільки він військовим всього передав.
З Качурою зустрічаються представники Вселенського патріарха.
Ніякого відношення ця людина за якою особисто слідкую не має до того, що ви написали.
Так він був відсутній цілий день, а не голосував проти. Краще розкажіть про диякона МП Петю свого.
Про часові межі його агітпраці в статті не слова. Тож отримав поп повістку до ТЦК, тут його й прорвало!
Подумав, як чигирями лазити та Тисою плавати, телеграмних експерДів слухаючи, хай краще обмінюють!
І мені користь бо звалю із ZEляндії одного наркомана і полонений додому повернеться. Їм у рашистських таборах не мед. Заодно й громадянства України позбавлять, бо добровільно з нього фіг вийдеш.
Що не зробиш, аби полишити "країну мрій преZEдента".