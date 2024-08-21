РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4370 посетителей онлайн
Новости
4 153 32

Епифаний готов к диалогу с Онуфрием: Призываем всех православных в Украине свергнуть "российское иго"

Епіфаній готовий до діалогу з Онуфрієм

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний заявил о готовности к диалогу с митрополитом УПЦ МП Онуфрием.

Об этом он заявил в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

Он назвал законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности в Украине религиозных организаций" историческим решением.

"Закон дает возможность всем религиозным структурам, которые еще не сделали этого, полностью освободиться от контроля Москвы. И мы со своей стороны снова и снова призываем всех православных в Украине, которые еще этого не сделали, сбросить наконец это российское иго. Мы открыты к диалогу без предварительных условий", - подчеркнул Епифаний.

Читайте также: Вопрос о прекращении деятельности религиозной организации будет решать только суд, - Госэтнополитики

По словам предстоятеля, в ПЦУ обращались к Онуфрию с призывом начать диалог без предварительных условий.

"Мы обращаемся к верующим. Ведь от них зависит наше общее украинское будущее. Ведь каждая громада, согласно украинскому законодательству, и согласно новому принятому закону, имеет возможность изменить свою юрисдикцию. ... Мы готовы к единению в это не простое время испытания войной, когда агрессор пытается нас уничтожить", - отметил он.

Также, добавил Епифаний, Православная церковь Украины неоднократно обращалась к УПЦ МП с призывом объединиться, однако им отвечали лишь ультиматумом.

"Мы открыты, мы готовы к диалогу, но мы не получили никакого ответа. Мы ожидаем, но к сожалению, они даже не желают даже общаться с нами", - подытожил он.

Напомним, 20 августа 2024 года Верховная Рада приняла законопроект о запрете деятельности РПЦ в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Советник ОП Лещенко приравнял Зеленского к князю Владимиру: Историческое решение для украинского христианства

Автор: 

УПЦ МП (1558) Епифаний (346) ПЦУ (788)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+16
показать весь комментарий
21.08.2024 12:58
+15
Єпіфаній,забув біблійну засторогу: не мечіть бісер перед свиньми?
показать весь комментарий
21.08.2024 12:58
+11
але насамперед кацапське окупаційне ярмо: їхні псевдо "церкву", "культуру", штучний недо-язік, видуманих героїв і тд.тп. ...
показать весь комментарий
21.08.2024 12:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І вознести хвалу Богу в єдиній молитві. Армія Мова. Віра.
показать весь комментарий
21.08.2024 12:53 Ответить
Спочатку всіх рюських попів перевірити на сверну скотоложства.
показать весь комментарий
21.08.2024 12:57 Ответить
ну і це також
показать весь комментарий
21.08.2024 13:02 Ответить
А краще взагалі відкинути будь-яке ярмо
показать весь комментарий
21.08.2024 12:53 Ответить
але насамперед кацапське окупаційне ярмо: їхні псевдо "церкву", "культуру", штучний недо-язік, видуманих героїв і тд.тп. ...
показать весь комментарий
21.08.2024 12:58 Ответить
в українців має бути антиросійський ген, інакше надалі проблеми повертатимуться
показать весь комментарий
21.08.2024 13:03 Ответить
Це без обговорень
показать весь комментарий
21.08.2024 13:08 Ответить
Для УПЦ МП повністю звільнитися від контролю Москви все одно що відкинути роги хвіст й ковпита .
показать весь комментарий
21.08.2024 13:22 Ответить
То потрібно їм допомогти швидше позбавитися атавізмів.
показать весь комментарий
21.08.2024 13:26 Ответить
Це для них нє атавізми, це для них природно.
показать весь комментарий
21.08.2024 13:29 Ответить
показать весь комментарий
21.08.2024 12:58 Ответить
😂👍
показать весь комментарий
21.08.2024 13:20 Ответить
показать весь комментарий
21.08.2024 16:05 Ответить
Єпіфаній,забув біблійну засторогу: не мечіть бісер перед свиньми?
показать весь комментарий
21.08.2024 12:58 Ответить
Він звертається до 73% какая разница, які ходять в московські церкви. А Ви за кого голосували?
показать весь комментарий
21.08.2024 14:30 Ответить
покаятися! , в любові до країни
показать весь комментарий
21.08.2024 13:00 Ответить
оу...
і, єпіфаній вирішив позаглядати в очко, кацапському виродку?
епічні неуки!
показать весь комментарий
21.08.2024 13:03 Ответить
Він звертається до 73% какая разница, які ходять в московські церкви. А Ви за кого голосували?
показать весь комментарий
21.08.2024 14:32 Ответить


Однажды осенью отец Онуфрий очнулся, опохмелился оставшимися огурчиками, отрезвел, оделся, оставил опочивальню, отслужил обедню, окрестил отрока. Отвинтил, открутил, откупорил, отхлебнул - опьянел опять. Отведал окрошки, откушал орешков, отпробовал осетринки, окорочков, окуньков, оладушек, овощей - объевшийся отец отобедал основательно.

Отдохнув, отец Онуфрий отправился осматривать окрестности Онежского озера. Обойдя оврагом огороженный от овец овин, он основательно остолбенел. Обитательница окрестной окраины, обнаженная отроковица Ольга осторожно отмывала опыленные одежды около отдаленной осиновой опушки.

Озаренные огнями осени Онежские озера! Оправив оловянный ободок огромных очков, овдовевший отец Онуфрий обстоятельно оглядел оную отуманившую очи особу. Окстись, отче, окаянный опутал!

- О, Ольга! Околдовала, обольстила... обласкай одинокого отшельника! - ораторствовал онежский орел, охваченный огнем отец Онуфрий.

- Отойдите, отец Онуфрий! Оторву окаянный отросток! - отвечала ошарашенная Ольга.

- Отдайся! Осчастливлю! - околдовывал обуреваемый охальник.

- Ого? Охотно! Однако обязан оплатить оное, - обдумав, ответствовала обаятельная отроковица.

- Озолочу, осыплю охапками ожерелий! Обещаю отары овец, ондатровые одежды! - обманывал Ольгу одержимый.

- Отрадно, отче! Отлично, обдумаем-обсудим, - обрадовалась она.

Отец Онуфрий обаял, обнял, обвил, обхватил... Ольга обмякла, обворожительно опрокинулась, отчаянно отдалась... Однако, окончив оплодотворение, отдышавшийся отец отказался оплачивать обещанное.

- Облысевший, ожиревший, обнищавший остолоп! Обесславил, обездолил, ограбил одинокую овечку! Отдавай обещанную ондатру, оборотень окаянный! Одичавший осел! Обсчитал, обчистил, обесчестил! Ослеплю, отравлю, оцарапаю, ославлю! - озверела Ольга.

- Очумела, озорница? Отвали отсюда, - отрешенно отмахнулся от Ольги остывший отец Онуфрий.

Обиженная, опозоренная, ожесточившая отроковица огрела отца Онуфрия опасным оружием - огромной осиновой оглоблей. Ослабев, ошеломленный Онуфрий оступился, омертвел, обрушился оземь. Отмстившая Ольга обмылась, отерлась, обсохла, обулась, оделась. Отроковица озабоченно обыскала окровавленного отца Онуфрия, ощупала онучи, обшарила отвороты, однако отменно осерчала, обнаружив остывшие остатки онуфриевого обеда.

Ох... Оплетенные осоками онежские омуты... Огромный одухотворенный океан обхватил, обмыл, обласкал останки отца Онуфрия...
показать весь комментарий
21.08.2024 13:05 Ответить
Оскоплю! - окликнула Ольга
показать весь комментарий
21.08.2024 16:07 Ответить
Ну так він з самого початку був готовий до діалогу. То Онуфрія якась муха вкусила..
показать весь комментарий
21.08.2024 13:10 Ответить
З ким діалог??! З тим хто привів війну в Україну????!!!!
показать весь комментарий
21.08.2024 13:13 Ответить
Києво-печерську лавру вже передали минкульту?
показать весь комментарий
21.08.2024 13:15 Ответить
Найкращий діалог з Онуфрієм буде в камері СІЗО. При допиті касапа, громадянина рф Ореста Березовського.
показать весь комментарий
21.08.2024 13:19 Ответить
Діалог з Онуфрієм - це діалог з ******.
показать весь комментарий
21.08.2024 13:32 Ответить
Так таки так, марна справа.
показать весь комментарий
21.08.2024 13:37 Ответить
Ондатрій генерал-полковник,він не буде напряму спілкуватись з якимось простим священнослужителем😊
показать весь комментарий
21.08.2024 13:36 Ответить
Та ну їх на хрін ...
показать весь комментарий
21.08.2024 14:25 Ответить
Перевзутися за рік... Був у фсб, має потрапити до СБУ. Реально працюємо!
показать весь комментарий
21.08.2024 15:42 Ответить
Так не бажають навіть спілкуватися із нами......І не дивно ці кремлівські шакали МП вони будуть вити так як їм скаже фашист )(уйло ..І вони і далі будуть злочинно підтримувати московських окупантів .....
показать весь комментарий
21.08.2024 17:13 Ответить
Ранее печатал это. Давно тоже. Возьмите крупным планом лицо Онуфрия. Особенно глаза. Это же сатинище! Следаки нквд бы в обморок падали такого. Присмотритесь. Там только костёр.
показать весь комментарий
21.08.2024 20:53 Ответить
 
 