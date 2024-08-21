Епифаний готов к диалогу с Онуфрием: Призываем всех православных в Украине свергнуть "российское иго"

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний заявил о готовности к диалогу с митрополитом УПЦ МП Онуфрием.

Об этом он заявил в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

Он назвал законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности в Украине религиозных организаций" историческим решением.

"Закон дает возможность всем религиозным структурам, которые еще не сделали этого, полностью освободиться от контроля Москвы. И мы со своей стороны снова и снова призываем всех православных в Украине, которые еще этого не сделали, сбросить наконец это российское иго. Мы открыты к диалогу без предварительных условий", - подчеркнул Епифаний.

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По словам предстоятеля, в ПЦУ обращались к Онуфрию с призывом начать диалог без предварительных условий.

"Мы обращаемся к верующим. Ведь от них зависит наше общее украинское будущее. Ведь каждая громада, согласно украинскому законодательству, и согласно новому принятому закону, имеет возможность изменить свою юрисдикцию. ... Мы готовы к единению в это не простое время испытания войной, когда агрессор пытается нас уничтожить", - отметил он.

Также, добавил Епифаний, Православная церковь Украины неоднократно обращалась к УПЦ МП с призывом объединиться, однако им отвечали лишь ультиматумом.

"Мы открыты, мы готовы к диалогу, но мы не получили никакого ответа. Мы ожидаем, но к сожалению, они даже не желают даже общаться с нами", - подытожил он.

Напомним, 20 августа 2024 года Верховная Рада приняла законопроект о запрете деятельности РПЦ в Украине.

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