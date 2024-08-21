Епифаний готов к диалогу с Онуфрием: Призываем всех православных в Украине свергнуть "российское иго"
Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний заявил о готовности к диалогу с митрополитом УПЦ МП Онуфрием.
Об этом он заявил в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.
Он назвал законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности в Украине религиозных организаций" историческим решением.
"Закон дает возможность всем религиозным структурам, которые еще не сделали этого, полностью освободиться от контроля Москвы. И мы со своей стороны снова и снова призываем всех православных в Украине, которые еще этого не сделали, сбросить наконец это российское иго. Мы открыты к диалогу без предварительных условий", - подчеркнул Епифаний.
По словам предстоятеля, в ПЦУ обращались к Онуфрию с призывом начать диалог без предварительных условий.
"Мы обращаемся к верующим. Ведь от них зависит наше общее украинское будущее. Ведь каждая громада, согласно украинскому законодательству, и согласно новому принятому закону, имеет возможность изменить свою юрисдикцию. ... Мы готовы к единению в это не простое время испытания войной, когда агрессор пытается нас уничтожить", - отметил он.
Также, добавил Епифаний, Православная церковь Украины неоднократно обращалась к УПЦ МП с призывом объединиться, однако им отвечали лишь ультиматумом.
"Мы открыты, мы готовы к диалогу, но мы не получили никакого ответа. Мы ожидаем, но к сожалению, они даже не желают даже общаться с нами", - подытожил он.
Напомним, 20 августа 2024 года Верховная Рада приняла законопроект о запрете деятельности РПЦ в Украине.
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і, єпіфаній вирішив позаглядати в очко, кацапському виродку?
епічні неуки!
Однажды осенью отец Онуфрий очнулся, опохмелился оставшимися огурчиками, отрезвел, оделся, оставил опочивальню, отслужил обедню, окрестил отрока. Отвинтил, открутил, откупорил, отхлебнул - опьянел опять. Отведал окрошки, откушал орешков, отпробовал осетринки, окорочков, окуньков, оладушек, овощей - объевшийся отец отобедал основательно.
Отдохнув, отец Онуфрий отправился осматривать окрестности Онежского озера. Обойдя оврагом огороженный от овец овин, он основательно остолбенел. Обитательница окрестной окраины, обнаженная отроковица Ольга осторожно отмывала опыленные одежды около отдаленной осиновой опушки.
Озаренные огнями осени Онежские озера! Оправив оловянный ободок огромных очков, овдовевший отец Онуфрий обстоятельно оглядел оную отуманившую очи особу. Окстись, отче, окаянный опутал!
- О, Ольга! Околдовала, обольстила... обласкай одинокого отшельника! - ораторствовал онежский орел, охваченный огнем отец Онуфрий.
- Отойдите, отец Онуфрий! Оторву окаянный отросток! - отвечала ошарашенная Ольга.
- Отдайся! Осчастливлю! - околдовывал обуреваемый охальник.
- Ого? Охотно! Однако обязан оплатить оное, - обдумав, ответствовала обаятельная отроковица.
- Озолочу, осыплю охапками ожерелий! Обещаю отары овец, ондатровые одежды! - обманывал Ольгу одержимый.
- Отрадно, отче! Отлично, обдумаем-обсудим, - обрадовалась она.
Отец Онуфрий обаял, обнял, обвил, обхватил... Ольга обмякла, обворожительно опрокинулась, отчаянно отдалась... Однако, окончив оплодотворение, отдышавшийся отец отказался оплачивать обещанное.
- Облысевший, ожиревший, обнищавший остолоп! Обесславил, обездолил, ограбил одинокую овечку! Отдавай обещанную ондатру, оборотень окаянный! Одичавший осел! Обсчитал, обчистил, обесчестил! Ослеплю, отравлю, оцарапаю, ославлю! - озверела Ольга.
- Очумела, озорница? Отвали отсюда, - отрешенно отмахнулся от Ольги остывший отец Онуфрий.
Обиженная, опозоренная, ожесточившая отроковица огрела отца Онуфрия опасным оружием - огромной осиновой оглоблей. Ослабев, ошеломленный Онуфрий оступился, омертвел, обрушился оземь. Отмстившая Ольга обмылась, отерлась, обсохла, обулась, оделась. Отроковица озабоченно обыскала окровавленного отца Онуфрия, ощупала онучи, обшарила отвороты, однако отменно осерчала, обнаружив остывшие остатки онуфриевого обеда.
Ох... Оплетенные осоками онежские омуты... Огромный одухотворенный океан обхватил, обмыл, обласкал останки отца Онуфрия...