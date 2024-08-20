Лещенко приравнял Зеленского к Владимиру Великому

После голосования в Верховной Раде за запрет деятельности российской церкви в Украине советник руководителя Офиса Президента Сергей Лещенко приравнял Владимира Зеленского к князю Владимиру Великому.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Историческое решение для украинского христианства: от князя Владимира Великого до президента Владимира Зеленского", - написал советник ОП в соцсети Х.

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