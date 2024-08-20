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Лещенко приравнял Зеленского к Владимиру Великому

После голосования в Верховной Раде за запрет деятельности российской церкви в Украине советник руководителя Офиса Президента Сергей Лещенко приравнял Владимира Зеленского к князю Владимиру Великому.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Историческое решение для украинского христианства: от князя Владимира Великого до президента Владимира Зеленского", - написал советник ОП в соцсети Х.

лещенко прирівняв зеленського до князя володимира

Читайте также: Рада приняла законопроект о запрете УПЦ МП

Автор: 

Зеленский Владимир (20290) Лещенко Сергей (697) УПЦ МП (1560)


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Топ комментарии
+115
Лизнув так лизнув.
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20.08.2024 23:41
+94
лєщєнка язиком чєрєз задній праход пранік в самає сєрцє зєлєнскава...
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20.08.2024 23:42
+88
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20.08.2024 23:45
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Чому так низько, а чому не Олексндр Македонській?
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22.08.2024 10:03 Ответить
От падло, закона як такого, майже НЕ Має .На тисячі кацапських церквів ,на кожну потрібно подавати в суд з доказовою базою ( тільки через 9 місяців) протиправної діяльності, а потім поки суд...та як вирішить суддя....так що ЗЕльцман схожий на Володимира Великого тільки як обрізана ЗЕлупа !
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22.08.2024 11:04 Ответить
Всім сраколизам до відому що Зелю потрібно порівнювати з Чарлі Чапліном бо він для нього взірець у вьому сам про це заявляв.
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22.08.2024 11:35 Ответить
Чарлі з'їб.......в Швейцарію, бо в Америці підловили як і Рижого Донні на шахрайстві з податками. Бубон ну зовсім схожий з Чарлі. Зеленогнидний *диктатор*.
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22.08.2024 12:18 Ответить
Які ниці люди у владі
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22.08.2024 12:05 Ответить
тоже РЮРИК
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22.08.2024 12:17 Ответить
ух ти -ми вишлі із бухти.... (Із подвала на Банковой)
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22.08.2024 12:20 Ответить
Эта бородатая проститутка с погонялом Лещь , уже давно никого НЕ удивляет.
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22.08.2024 12:26 Ответить
два дебила...
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22.08.2024 13:18 Ответить
два дебила...
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22.08.2024 13:21 Ответить
зеленому дна нету конца.
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22.08.2024 13:46 Ответить
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22.08.2024 15:10 Ответить
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