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Лещенко прирівняв Зеленського до Володимира Великого

Після голосування у Верховній Раді за заборону діяльності російської церкви в Україні радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко прирівняв Володимира Зеленського до князя Володимира Великого.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Історичне рішення для українського християнства: Від князя Володимира Великого до президента Володимира Зеленського", - написав радник ОП в соцмережі Х.

лещенко прирівняв зеленського до князя володимира

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Автор: 

Зеленський Володимир (23754) Лещенко Сергій (505) УПЦ МП (1207)


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Топ коментарі
+115
Лизнув так лизнув.
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20.08.2024 23:41
+94
лєщєнка язиком чєрєз задній праход пранік в самає сєрцє зєлєнскава...
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20.08.2024 23:42
+88
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20.08.2024 23:45
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Чому так низько, а чому не Олексндр Македонській?
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22.08.2024 10:03 Відповісти
От падло, закона як такого, майже НЕ Має .На тисячі кацапських церквів ,на кожну потрібно подавати в суд з доказовою базою ( тільки через 9 місяців) протиправної діяльності, а потім поки суд...та як вирішить суддя....так що ЗЕльцман схожий на Володимира Великого тільки як обрізана ЗЕлупа !
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22.08.2024 11:04 Відповісти
Всім сраколизам до відому що Зелю потрібно порівнювати з Чарлі Чапліном бо він для нього взірець у вьому сам про це заявляв.
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22.08.2024 11:35 Відповісти
Чарлі з'їб.......в Швейцарію, бо в Америці підловили як і Рижого Донні на шахрайстві з податками. Бубон ну зовсім схожий з Чарлі. Зеленогнидний *диктатор*.
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22.08.2024 12:18 Відповісти
Які ниці люди у владі
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22.08.2024 12:05 Відповісти
тоже РЮРИК
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22.08.2024 12:17 Відповісти
ух ти -ми вишлі із бухти.... (Із подвала на Банковой)
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22.08.2024 12:20 Відповісти
Эта бородатая проститутка с погонялом Лещь , уже давно никого НЕ удивляет.
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22.08.2024 12:26 Відповісти
два дебила...
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22.08.2024 13:18 Відповісти
два дебила...
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22.08.2024 13:21 Відповісти
зеленому дна нету конца.
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22.08.2024 13:46 Відповісти
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22.08.2024 15:10 Відповісти
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