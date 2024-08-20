Лещенко прирівняв Зеленського до Володимира Великого
Після голосування у Верховній Раді за заборону діяльності російської церкви в Україні радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко прирівняв Володимира Зеленського до князя Володимира Великого.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"Історичне рішення для українського християнства: Від князя Володимира Великого до президента Володимира Зеленського", - написав радник ОП в соцмережі Х.
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